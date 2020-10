Spotify : les clips vidéo ajoutés dans l’application mobile ?

Il est de plus en plus récurrent de visionner des pastilles vidéo associées aux derniers singles et albums intégrés sur Spotify. Un format qui devrait s’enrichir prochainement, si l’on en en croit un segment de code caché sur la version actuelle de l’application mobile.

Comme l'a reporté sur Twitter la blogueuse tech Jane, les développeurs de Spotify expérimentent un nouvel onglet « Vidéo » qui devrait s’ajouter sur l'écran de lecture commun, en parallèle des choix « Albums » et « Artistes ». En attendant ce déploiement, un message officiel sert de teaser : « Merci de votre intérêt pour nos contenus vidéo. Nous sommes toujours en train d'explorer comment nous pourrions vous en proposer davantage ici ». Sous quelle forme ? La publication de clips musicaux semblent le choix le plus évident.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdVJune 20, 2020

Aujourd’hui, les utilisateurs de l’application Spotify - abonnés ou non - peuvent accéder aux animations Canvas. Il s’agit d’extraits, souvent du clip vidéo officiel, fournis par l’artiste ou sa maison de disques pour illustrer ses derniers titres. Ces animations se lancent automatiquement lorsque vous lancez le morceau concerné.

Des vidéos intégrées depuis YouTube Music ?

La comparaison est facile à faire ici avec la plateforme YouTube Music, via laquelle il est possible de consommer de la vidéo, de l’audio ou les deux. YouTube constitue l’une des plus grosses - et fantastiques - ressources musicales depuis des années, et ce bien avant le lancement de YouTube Music. En plus de contenir presque toutes les vidéos musicales répertoriées, le service de streaming de Google contient également une quantité quasi-illimitée de fichiers audio rares, d'enregistrements live officiels ou captés par les fans.

YouTube intervenant sur le marché de Spotify, celui-ci pourrait tout autant contre-attaquer en se développant sur le support vidéo. Comment ? Probablement en passant par le catalogue de clip YouTube, justement. Une passerelle dont le droit de passage serait accordé par Google - qui s’octroierait au passage une hausse de trafic conséquente.

Spotify n'a toujours pas officialisé cette fonctionnalité en cours de test. Mais semble tenir clairement à ce canal de fidélisation majeur.

Via 9to5Google