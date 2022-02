Spider-Man: Across the Spider-Verse pourrait être lié au Marvel Cinematic Universe

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Partie Une) pourrait être lié au Marvel Cinematic Universe (MCU), selon l’équipe du film.

Lors d'un récent épisode du podcast Happy Sad Confused, le duo de réalisateurs Phil Lord et Chris Miller a laissé entendre que les événements de Spider-Man: No Way Home - qui ont vu Peter Parker et Doctor Strange ouvrir involontairement le multivers - auraient des implications directes sur les réalités de Miles Morales et de Gwen Stacy dans le prochain blockbuster animé de Sony.

"Le multivers est grand et large", a déclaré Miller. "Et tout est voué à s’étendre… Pourquoi pensez-vous [que dans] un multivers, dans lequel beaucoup d’histoires se rejoignent, d’autres, aussi majeures, en seraient exclues ?".

La première partie du dyptique Spider-Man: Across the Spider-Verse verra Miles (Shameik Moore) et Gwen (Hailee Steinfeld) voyager, eh bien, à travers le Spider-Verse, traversant diverses dimensions et, naturellement, différentes incarnations du Tisseur.

Nous savons déjà, par exemple, que Spider-Man: 2099 (interprété par Oscar Isaac) apparaîtra dans le prochain film d’animation, après avoir été largement représenté pendant la première bande-annonce. La version live-action japonaise de 1978 semble également créditée au générique.

Across the Spider-Verse présentera une direction artistique polyvalente qui se transformera progressivement, en fonction des dimensions représentées à l’écran. Lord et Miller ont déclaré à Collider que chacune d'entre elles donnerait "l'impression d'être dessinée par la main d'un artiste différent".

Tom Holland aura-t-il droit à son caméo ?

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Les spéculations vont bon train sur la possibilité de voir défiler les stars de No Way Home, Tom Holland comme Zendaya, au moins dans l’une des deux parties du film d’animation. Et, bien que Lord et Miller aient tous deux éludé la question de leur implication, l'inclusion confirmée-mais-non-confirmée du multivers de Marvel est de bon augure pour assister à de tels caméos.

Les acteurs s’avèrent déjà enthousiastes quant à cette opportunité. Lors de la tournée marketing de No Way Home, Holland et Zendaya ont tous deux déclaré qu'ils "n'attendaient qu’un coup de fil" pour prêter leurs voix au Spider-Verse animé.

Si l'un ou les deux membres du couple vedette de Marvel font une apparition, nous ne pensons pas que cela constituera une partie importante de l'intrigue de Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dans le podcast Happy Sad Confused, Lord a précisé qu’il s’agira d’un récit inédit, loin de la franchise Spider-Man que nous suivons depuis 2017.

"Les scénaristes et les réalisateurs sont tous des amis, donc nous sommes au courant des arcs en cours et à venir [dans les autres films]", développe Lord. "Nous essayons toujours de nous assurer que nous ne nous marchons pas sur leurs plates-bandes et que nous racontons d’autres histoires. Le public recherche un scénario original et captivant, notre objectif est de leur fournir celui-ci".

Il est donc clair qu'Across the Spider-Verse tiendra ses promesses en matière de fan service tout en innovant sur le plan narratif. Et avec Across the Spider-Verse (Partie Deux) également en préparation, la franchise n'a jamais été en aussi bonne santé.