Samsung : l’éditeur de photo IA sera bientôt disponible pour le Galaxy S23

Le succès mondial du ChatGPT d’OpenAI, qui en est déjà à sa quatrième version , fait bien des jaloux. Même Elon Musk, patron de Twitter, Tesla et SpaceX, veut son propre chatbot . Et bien que le président américain Joe Biden s’inquiète du rapide développement de cette technologie, le Royaume Unis n’est pas de cet avis. Le gouvernement anglais vient d’investir une centaine de millions de livres sterling afin de développer une IA.

En effet, le Premier ministre Rishi Sunak et la secrétaire à la technologie Michelle Donelan se sont engagés à verser un montant initial de 100 millions de livres sterling (environ 113 millions d’euros) pour mettre en place un groupe de travail. Celui-ci sera dédié au développement d’une IA qui devrait rendre le pays "compétitif au niveau mondial". De plus, le groupe aura pour but de rendre ces systèmes plus sûrs et plus fiables.

Intelligence artificielle : l’IA serait digne de confiance

Cette organisation s’inspire directement de l'unité vaccinale COVID-19 qui existait pendant la pandémie. En effet, le groupe rendra compte de ses résultats directement au Premier ministre et au ministre de la technologie. Cette enveloppe vient s'ajouter aux quelque 900 millions de livres sterling (plus d’un milliard de dollars) du budget britannique consacré à un superordinateur et à la recherche sur l'IA.

Le Royaume-Uni souhaite disposer d'une technologie d'IA "souveraine" qui stimule l'économie tout en évitant les problèmes d’ordre éthique. Michelle Donelan considère l'IA comme digne de confiance, offrant une multitude d’avantages. Selon le ministre, l’IA pourrait aider à créer des traitements médicaux, à aider les services publics et à lutter contre le changement climatique.

L'équipe DeepMind de Google, principalement basée à Londres, effectue déjà des recherches de pointe en matière d'IA. En revanche, le leader mondial incontesté est le ChatGPT d’OpenAI, entreprise américaine. Il semblerait donc que le Royaume Unis cherche à rattraper son retard, et ce, sur son sol.