PayPal permet désormais l'achat et la vente de Bitcoin

PayPal a annoncé qu'il allait désormais faciliter les transactions de Bitcoin. L'achat, la détention et la vente d'Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin étant également pris en charge.

Le Bitcoin et une poignée d'autres cryptomonnaies sont en circulation depuis plus d’une décennie maintenant, et ils font aujourd’hui partie intégrante du paysage financier et bancaire, de par la numérisation progressive de ce dernier. En fait, de nombreuses banques envisagent à l’heure actuelle d'émettre leurs propres monnaies numériques.

« La transition vers des monnaies numériques courantes est inévitable, apportant avec elle des avantages évidents en termes d’accès, de fluidité et de rapidité des paiements comme des virements ; c’est aussi une capacité supplémentaire pour les gouvernements de débloquer des fonds urgents pour leurs concitoyens », vient d’expliquer Dan Schulman, président et directeur général de PayPal. « Notre portée mondiale, notre expertise en matière de paiements numériques, notre réseau bilatéral et nos contrôles rigoureux de sécurité et de conformité nous donnent l'opportunité, et la responsabilité, de contribuer à faciliter la compréhension, le rachat et l'interopérabilité de ces nouveaux instruments d'échange".

Libérer les cryptomonnaies et l’économie numérique

Dans un premier temps, l'utilisation des cryptomonnaies sur PayPal sera limitée aux titulaires de comptes américains, mais un déploiement sur les marchés internationaux se veut prévu pour le début de l’année 2021. Entretemps, PayPal a publié une sélection de contenus pédagogiques afin que tout utilisateur intéressé par l'écosystème des cryptomonnaies puisse s'acclimater pleinement avant de prendre des risques inutiles.

Augmenter le poids des cryptomonnaies dans la sphère du commerce numérique est l'une des ambitions majeures de PayPal. L'un des problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires de Bitcoin, Ethereum et autres cryptomonnaies est la difficulté de les écouler en dehors d’un système fermé et établi. En les transformant en une autre source de financement complémentaire au sein du portefeuille numérique de PayPal, ce frein pourrait disparaitre très prochainement.

PayPal s'est également associé à diverses autres organisations qui explorent l'écosystème cryptomonétaire, notamment Cambridge Blockchain et TRM Labs, afin de mieux explorer les cas d'utilisation potentiels de ces « nouvelles » devises.

Via Reuters