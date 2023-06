Minecraft : ce bot alimenté par GPT-4 est meilleur que vous

Si certains mods de Minecraft peuvent contenir des malwares , le succès mondial du plus célèbre des bac à sable est indéniable. Celui-ci est d'ailleurs le jeu le plus vendu de tous les temps, avec plus de 230 millions d'unités écoulées. Il n'aura ainsi pas fallu attendre longtemps avant que l'IA ne soit implémentée. Plus tôt cette année, Microsoft évoquait ainsi le sujet . À l'aide de GPT-4 d'OpenAI, des chercheurs en IA ont ainsi construit un robot Minecraft capable d'explorer et d'interagir avec son environnement.

Baptisé Voyager, ce système expérimental est un exemple d'agent "incarné", une IA capable de se déplacer et d'agir librement dans un environnement. Au lancement, le robot commence par les bases que nous connaissons tous : couper du bois, construire un abri ou encore chercher de la nourriture. Entre chaque action, le bot demande conseil à GPT-4 quant à la prochaine action à effectuer.

Minecraft : le bot apprend même à combattre

Puis, la nuit finit par tomber, et des squelettes et autres araignées se mettent à apparaître. Le bot a conscience de la situation, mais se demande ce que ferait un bon joueur lorsqu'il y a des monstres à proximité, et interroge le chatbot d'OpenAI. GPT-4 lui indique la marche à suivre, qui consiste à fabriquer une épée. Le chatbot lui donne ses objectifs : ramasser des pierres et du bois, fabriquer une épée à la table d'artisanat, l'équiper et combattre un squelette.

Une fois ces actions effectuées, elles sont entrées dans une bibliothèque de compétences générales, de sorte que plus tard, il n'a pas besoin de réapprendre à se battre à partir de zéro. Par conséquent, le bot n'utilisera plus GPT-4, mais pourra passer sur GPT-3.5, bien moins cher mais aussi moins rapide. Le but de cette recherche n'est pas de rendre obsolètes les joueurs de Minecraft. En revanche, celle-ci vise à trouver des méthodes permettant à des modèles d'IA relativement simples de s'améliorer en fonction de leurs "expériences".