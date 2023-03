Microsoft Edge va vous permettre d'améliorer la qualité des vidéos en streaming

Certains utilisateurs de Microsoft Edge Canary vont enfin avoir accès à une fonctionnalité qui avait été annoncée en janvier dernier lors du CES 2023.

Selon Neowin (s'ouvre dans un nouvel onglet), cette fonctionnalité s'appelle Video Super Resolution (VSR), et il s'agit d'un "upscaler" qui utilise la technologie AI de Microsoft Research pour améliorer la qualité vidéo dans le navigateur. À partir d'aujourd'hui, 50 % des utilisateurs de Microsoft Edge Canary auront la possibilité de tester VSR. Cette fonction permet de supprimer les artefacts de compression de bloc et d'augmenter la résolution globale sur diverses plateformes de streaming.

Cette fonctionnalité devrait être très utile puisque, selon les propres données de Microsoft, "une vidéo sur trois dans Edge est lue à 480p ou moins". Elle sera pratique pour les utilisateurs ayant une faible bande passante réseau ou une mauvaise qualité vidéo.

Cependant, il y a quelques restrictions. Par exemple, le VSR nécessite une carte graphique de Nvidia (série RTX 20 et plus récente) ou d'AMD (RX 5700 et plus récente). Microsoft a déclaré qu'une mise à jour permettant de basculer automatiquement entre l'iGPU et le dGPU serait disponible dans un avenir proche. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la fonction sur les vidéos protégées par DRM ou lorsque votre ordinateur portable est débranché.

La mise à l'échelle par l'IA pourrait être l'avenir

Il semble que la mise à l'échelle par l'IA soit l'avenir de l'upscaling vidéo général, car elle est très similaire à celle que Nvidia a mise en avant. Celle-ci s'appelle RTX Video Super Resolution et, selon une déclaration faite à PC Gamer, elle permettrait des "résolutions supérieures à 1080p. Elle mettra à l'échelle des vidéos avec une résolution native entre 360p et 1440p, et fonctionnera avec des vidéos dont la fréquence d'images atteint 144Hz."

Et elle fonctionne à la fois pour les navigateurs Chrome et Edge, ce qui signifie que les utilisateurs de Chrome ne sont pas laissés pour compte. Cependant, cette fonctionnalité nécessiterait un GPU RTX de série 3000 ou 4000, mais en retour, vous pourriez avoir des vidéos mises à l'échelle en résolution 4K.

Il sera intéressant de voir si d'autres navigateurs comme Safari, Opera ou Firefox adopteront leur propre technologie de mise à l'échelle, ou si AMD développera une technologie indépendante pour concurrencer celle de Nvidia.