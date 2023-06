Les composants du Samsung Galaxy S23 Ultra coûtent moins de la moitié de son prix de vente

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le smartphone préféré des utilisateurs Android, du moins pour ceux qui n’hésitent pas débourser une plus grosse somme dans un téléphone. Au premier trimestre 2023, le Galaxy S23 Ultra était le smartphone Android premium le plus vendu au monde. Il était le cinquième smartphone le mieux vendu derrière les iPhone d’Apple. Pourtant, le Galaxy S23 Ultra est cher. En France, son prix de vente conseillé est de 1 419 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Dans un nouveau rapport, Counterpoint Research analyse le coût de production du Samsung Galaxy S23 Ultra. Il estime que les composants du smartphone haut de gamme du constructeur sud-coréen coûtent 469 $, soit environ 438 €. Étant donné que le Galaxy S23 Ultra est au prix conseillé de 1 200 $ chez nos voisins outre-Atlantique, ses composants coûtent moins de la moitié du prix que les clients paient.

Le processeur, l’écran et la caméra du Galaxy S23 Ultra sont les plus chers

Les composants les plus onéreux du Galaxy S23 Ultra sont la puce Qualcomm et le modem 5G. Ils représentent à tous les deux 35 % du coût des composants. Le S23 Ultra est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 gravé en 4 nm. Le smartphone doit une grande partie de son succès cette année aux performances apportées par ce SoC. On attend désormais le prochain Snapdragon 8 Gen 3 qui devrait être annoncé cette année.

L'écran AMOLED de 6,8 pouces représente quant à lui 18 % du coût. Avec sa luminosité à 1750 nits, c'est l'une des meilleures dalles AMOLED disponibles actuellement sur le marché. Ce n'est donc pas étonnant que l'écran représente une telle part du coût de fabrication.

Viennent ensuite la caméra du Samsung avec 14 % et les 8 Go de RAM avec 11 %. Le module photo est composé d'un capteur principal de 200 Mpx, d'un ultra grand-angle de 12 Mpx et de deux téléobjectifs de 10 Mpx chacun.

Enfin, il faut tout de même préciser que les chiffres partagés par Counterpoint Research ne tiennent pas compte des autres coûts liés à la production tels que les coûts de fabrication, de marketing, de recherche et de distribution. Nous n’avons pas les chiffres exacts, mais Samsung n’a évidemment pas plus de 700 $ de marge sur chaque S23 Ultra.

Source : Counterpoint Research