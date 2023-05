L’Écosse lance un service de bus sans conducteur

La conduite autonome est en plein essor. Si celle-ci est possible à bord des véhicules électriques Tesla d’Elon Musk, et surveille vos moindres faites et gestes , la technologie n’est pas franchement au point. Le milliardaire va d’ailleurs devoir se justifier quant à son système Autopilot. Pourtant, l’Écosse n’hésite pas à investir dans cette technologie. Le pays a ainsi mis en place plusieurs lignes de bus de ce type au départ de la capitale du pays, Édimbourg.

Le projet, baptisé CAVForth, est le fruit d'une collaboration entre des organisations telles que l'université Napier d'Édimbourg, le laboratoire de robotique de Bristol et la société Fusion Processing. Les bus sont équipés d'une série de capteurs qui les aident à parcourir en toute sécurité l'itinéraire. Celui-ci comprend des gares routières et ferroviaires piétonnes, des routes à voie unique, une autoroute limitée à 80 km/h, des feux de signalisation et même des ronds-points.

Le bus n’est pas laissé sans surveillances

Bien qu’innovante, cette technologie laisse certains passagers perplexes. Un journaliste de Sky News a ainsi commenté : "C'est une expérience étrange. D'habitude, on s'assoit et on se détend, on ne pense à rien, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder chaque virage que fait ce bus".

Pourtant, l’engin n’est évidemment pas laissé sans surveillance. En effet, chaque bus a actuellement deux membres du personnel à bord : une personne chargée d'aider les passagers et d'encaisser les billets, et un conducteur de sécurité au volant, prêt à prendre le relais en cas de situation anormale. Mais Stagecoach, la société en charge de cette technologie, a déclaré qu'elle espérait se passer des conducteurs de sécurité d'ici peu.

L’entreprise se veut optimiste quant à l’avenir des bus autonomes. Stagecoach indique ainsi : "Les véhicules autonomes devraient offrir de nombreux avantages au secteur des transports et à la société dans son ensemble [...] Des routes plus sûres et plus vertes à l'amélioration de l'expérience client. Ils pourraient également améliorer l'accès aux transports en réduisant les coûts d'exploitation."