La saison 2 de How I Met Your Father arrive le 15 février prochain sur Disney+ !

Rendez-vous sur Disney+ dès le lendemain de la Saint Valentin pour découvrir enfin la 2ème saison de la série originale How I Met Your Father. À partir du 15 février prochain, la plateforme diffusera en effet un épisode par semaine.

Diffusée pour la première fois au printemps 2022, la série est un spin-off de la série How I Met Your Mother (HIMYM) qui a battu de records d’audience pendant 9 saisons de 2005 à 2014. On s’y retrouve en 2050 et on y découvre Sophie, une mère de famille qui décide de raconter à son fils comment elle a rencontré son père. Pour ce faire, de la même manière que Ted dans HIMYM, elle va lui raconter épisode après épisode sa jeunesse dans les années 2020.

Très attendue, la série propose une distribution d’exception avec notamment Hilary Duff dans le rôle de Sophie, mais aussi Christopher Lowell (connu pour Veronica Mars ou encore Private Practice), Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma. Certaines vedettes viennent même pour certains épisodes comme Kim Cattral (Sex And The City), Ahsley Reyes (American Gods) et Josh Peck (Drake and Josh).

Que faut-il savoir sur la série avant de se lancer dans la saison 2 ?

Avant toute chose, il est important de préciser que How i Met Your Father peut se regarder sans n’avoir jamais vu How I Met Your Mother. La série reprend les codes de cette dernière, mais ce n’est pas une suite. Le seul vrai point commun est un appartement qui appartenait aux personnages principaux de HIMYM et dans lequel Sophie emménage dans cette nouvelle série.

Dans la saison 1, on découvre donc Sophie dans sa trentaine dans les années 2020 à New York avec sa meilleure amie : Francia Raisa. Sophie va rapidement rencontrer un nouvel ami, Jesse (joué par Chris Lowell) dont on se doute rapidement qu’il ne ressent pas que des sentiments amicaux pour l’héroïne de la série. Ils sont également entourés de Drew, un patron de bar ou encore de Charlie, un Australien qui apprend les codes sociaux de New-York.

Sur Disney+, vous pouvez découvrir de plus en plus de séries originales depuis la catégorie Star de la plateforme. Séries, documentaires, films, etc. Cette catégorie s’adresse à toute la famille avec un large catalogue pouvant s’adapter à tous les goûts. Parmi les séries originales Disney+, on compte notamment : Extraordinary, Welcome to Chippendales, Little Demon ou encore la série française Les Amateurs.

