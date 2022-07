La nouvelle montre numérique de Casio est conçue pour la navigation

Casio a dévoilé la gamme Casio Pro Trek PRG-340, une collection de trois nouvelles montres d'aventure dotées de graphiques de boussole, de baromètre et d'altimètre faciles à lire.

Les montres sont équipées de la technologie de charge Tough Solar de Casio et d'une résistance à l'eau de 10ATM, sont faciles à lire à la lumière du soleil et sont conçues pour vous aider à vous frayer un chemin dans la nature avec des techniques d'orientation à l'ancienne, plutôt qu'avec le GPS proposé sur les meilleures smartwatches.

Deux des trois montres, la PRG-340-1 et la PRG-340-3, ont des boîtiers, des dos, des lunettes tournantes et des bracelets noirs et kaki composés du plastique biomasse de Casio, un polymère fabriqué à partir de matières premières renouvelables (graines de ricin et maïs). Le troisième modèle, PRG-340-7, comporte des pièces en alliage de titane.

Les attaches métalliques de la montre sont les parties qui relient les bracelets au boîtier. Normalement, elles sont légèrement surélevées pour mieux épouser les contours du poignet, mais ces attaches sont articulées pour permettre à la montre de reposer complètement à plat, ce qui est idéal pour poser une carte et utiliser plus efficacement la fonction boussole.

La montre contient également des écrans LCD à double couche, conçus pour être facilement lisibles à la lumière du soleil. La couche inférieure affiche l'heure, la date, le baromètre et les mesures altimétriques, tandis que la couche supérieure affiche la boussole. Une lunette tournante vous permet d'enregistrer les mesures de la boussole et d'aligner votre destination sur les relevés de la boussole. Découvrez la présentation vidéo ci-dessous.

Analysis: Analyse : C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe...

Cette montre pourrait avoir les capacités de charge solaire de la Forerunner 955 Solar de Garmin, mais elle n'enregistrera pas vos courses, vos déplacements, vos baignades ou votre sommeil de la même manière, ni ne proposera une navigation GPS avancée.

Cependant, il ne fait aucun doute que le mouvement en faveur de l'analogique s'accélère dans notre monde de plus en plus connecté.

Les montres numériques reviennent sur le devant de la scène dans les domaines du streetwear et du fitness grâce aux efforts de G-SHOCK et de Casio pour maintenir la tendance vivante et stylée. Mais cette dernière création de Pro Trek ne se limite pas au style et constitue l'unique raison pour laquelle les montres numériques bénéficient de cette miraculeuse seconde vie.We constantly have notifications and internet connections pushed on us every day. If you’re heading out on an adventure, there’s no need to get lost: there’s GPS on our phones, our cars, and on our wrists. Perhaps it’s making us lazy.

Si vous souhaitez vraiment partir en pleine nature pour un week-end d'aventure, pourquoi ne pas canaliser l'explorateur qui est en vous et vous débrancher avec une montre numérique de la vieille école conçue pour fonctionner en tandem avec les cartes et le soleil ? Vous pourriez ranger votre téléphone et le garder dans votre meilleur sac à dos pour les urgences...