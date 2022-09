La Google Pixel Tablet devient de plus en plus attractive

Officiellement, on ne nous a pas encore donné trop de détails sur la prochaine Google Pixel Tablet - à part le fait que ce projet existe bel et bien et qu’il devrait gagner les rayons en 2023. Officieusement, les fuites remplissent certains des blancs laissés sur les caractéristiques de cette tablette Android très attendue.

Comme le rapportent 91mobiles (opens in new tab) et Kuba Wojciechowski (opens in new tab), la tablette Pixel est apparemment entrée dans sa phase de test de validation technique (EVT). Ce qui signifie qu'elle a dépassé le stade du prototype et qu'elle est maintenant testée en interne.

En ce qui concerne les spécifications, des options de stockage de 128 et 256 Go sont apparemment prévues. La tablette prendrait également en charge la norme Wi-Fi 6 et serait dotée d'un écran de 10,95 pouces, une diagonale convenable pour ce que nous pensons être une tablette économique.

Il y aurait également un stylet Google en cours de production (forcément compatible avec la future Pixel Tablet), ainsi que 4 Go de RAM et une puce Tensor de première génération.



Vous recherchez une tablette plus premium ? Des indices concernant une Pixel Tablet Pro ont été repérés dans le code Android. Il est possible que plusieurs versions apparaissent dès lors sur le marché, avant la fin de l'année 2023.

La guerre des tablettes à petit prix

Ignorant pour un moment la potentielle Pixel Tablet Pro, d'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, sa sœur standard ressemble à une tablette Android bon marché, parfaite pour lire des contenus vidéo en streaming, envoyer des e-mails et naviguer sur les réseaux sociaux.

Vous avez peut-être remarqué qu'Amazon vient de mettre à jour sa série de tablettes Amazon Fire HD de 8 pouces, qui offre des spécifications assez bonnes pour un prix plus que raisonnable. Puisque l'édition d’entrée de gamme, livrée avec 32 Go de stockage, vous coûtera 114,99 €.

Il y a beaucoup d'autres concurrents qui débarquent dans ce segment. La Nokia T10 de 8 pouces a été annoncée plus tôt cette année et vous offre aussi 32 Go de stockage pour 169,99 €.

La Pixel Tablet devra donc composer avec des rivales attractives en termes de rapport qualité-prix. La combinaison d'un design élégant, d'une interface pratique et d’une configuration intéressante pourrait faire la différence.