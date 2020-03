Jusqu'à 90% d'économie sur les packs Windows 10 + Microsoft Office

Windows 7 est, sans conteste, l'OS le plus populaire développé par Microsoft à ce jour. Difficile de l'abandonner et pourtant, la transition est nécessaire. En effet, depuis le 14 janvier 2020, les correctifs de sécurité de votre système d'exploitation ne sont plus mis à jour et le support client n'est plus assuré. Pour éviter tout écran bleu de la mort, plantage et autres anomalies logicielles, nous vous recommandons de passer sous Windows 10, une solution qui brille pour sa sécurité améliorée, son assistant virtuel Cortana et surtout une assistance gratuite garantie jusqu'au 14 octobre 2025.

Et que serait Windows sans sa suite bureautique Office ? Aujourd'hui, il existe plusieurs versions extrêmement polyvalentes de celle-ci. Office 2016 et 2019 vous donnent accès aux logiciels Word, Excel, OneNote et PowerPoint. Elles sont plutôt à destination des familles et des étudiants. Office 365 propose en complément un accès à Outlook, Publisher et Access. Ainsi qu'1 To de stockage par utilisateur, ce qui en fait un outil idéal pour tous les publics. Et particulièrement pour les professionnels.

Pour adopter définitivement Windows 10 et la suite Office de votre choix, vous pouvez opter pour l'une des 12 offres ci-dessous promues par la boutique en ligne GoodOffer 24. Vous disposerez, en plus, de 30% de réduction sur les versions familiale et pro de Windows 10. Ainsi que sur les suites bureautiques Office 2016, Office 365 et Office 2019. Pour les télécharger, cliquez sur la bonne affaire qui vous sied le plus. N'oubliez pas de saisir le code promo TF30 avant de valider votre commande.

Voici la liste des promotions en cours :

GoodOffer 24 vous invite à télécharger des clés Windows 10, ce qui est différent d'une licence d’utilisation. Cette dernière permet d'installer Windows 10 sur plusieurs ordinateurs, une clé ne prend en charge que votre PC actuel. Pensez à racheter une nouvelle clé si vous changez d'appareil. Aux prix où elles sont proposées, vous ne perdrez pas au change.

Une fois votre panier réglé, GoodOffer 24 envoie votre ou vos clés Windows 10 par e-mail. Pensez à utiliser une adresse électronique valable. Vous n'avez pas reçu votre clé ? Vérifiez bien que l'e-mail concerné ne prend pas la poussière dans votre dossier spams.

Une fois votre clé téléchargée, il vous faudra un installateur Microsoft pour exécuter Windows 10 et Office sur votre ordinateur. Les fichiers nécessaires sont présents ici :

C'est fait ? Bienvenue sous Windows 10 !

Article sponsorisé