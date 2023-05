Google : cette chanson bien connue désactive votre alarme

Google Assistant, qui a bénéficié de nombreuses améliorations , est bien pratique. Google a d'abord lancé cette fonction sur les écrans et haut-parleurs intelligents dotés d'Assistant, avant de l'étendre aux smartphones Pixel. Celle-ci permet même d’écouter de la musique en choisissant vocalement les titres à jouer. Et c’est bien là le problème.

Un utilisateur de Reddit raconte que son alarme matinale se déclenchait et s'éteignait parfois quelques instants plus tard, apparemment sans raison. Celui-ci précise : "Une fois toutes les deux semaines environ, je me réveillais 30 minutes plus tard sur mon alarme de secours, sans aucune indication sur la raison pour laquelle la première s'était éteinte".

Google : les paroles de la musique interfèrent avec l’Assistant

Mais l’intéressé a rapidement trouvé l’origine du problème. En effet, son réveil était réglé sur une liste de lecture Spotify contenant la chanson "Where Is My Mind ?" des Pixies. Le morceau commence par le chant de la bassiste et chanteuse Kim Deal qui chante "Ooh" avant que le leader Black Francis ne dise "Stop" et que la chanson, après une brève pause, ne reprenne. Google a donc considéré ceci comme un ordre, interrompant l’alarme matinale de l’utilisateur.

Pourtant, d'autres chansons comportant un "stop", comme "Don't Stop Me Now" de Queen, ne semblent pas déclencher la fonction Quick Phrases de l'Assistant. Mais dans ce cas, le mot est accompagné d’instruments, ce qui semble suffire à ne pas poser de problèmes avec Google Assistant.

Le Google Pixel 8 devrait être disponible en octobre prochain. Celui-ci devrait d’ailleurs apporter une amélioration notable par rapport à son prédécesseur, le Pixel 7a. Google devrait également bientôt révéler le Pixel Fold , qui vient de faire l’objet d’une fuite majeure. On ose ainsi espérer qu’il sera possible d’écouter la chanson en question, sans que celle-ci désactive notre alarme…