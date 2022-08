Mauvaise nouvelle pour les membres d'Amazon Prime - l'un des meilleurs services va bientôt disparaître

Amazon a révélé que la société fermera sa plateforme de stockage cloud prochainement. La firme vient d’envoyer un e-mail d’alerte aux clients d'Amazon Drive pour confirmer que le service sera fermé à la fin de l'année prochaine.

Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts d'Amazon pour pousser la plateforme Amazon Photos, qui deviendra progressivement un lieu central de stockage de photos et de vidéos.

Et après ?

"Au cours des 11 dernières années, Amazon Drive a servi de service de stockage cloud sécurisé pour les abonnés Prime afin de sauvegarder leurs fichiers", peut-on lire dans l'e-mail concerné.

"Le 31 décembre 2023, nous ne prendrons plus en charge Amazon Drive afin de concentrer davantage nos efforts sur le stockage de photos et de vidéos via Amazon Photos. Nous continuerons à offrir aux clients la possibilité de sauvegarder, partager et organiser des photos et des vidéos en toute sécurité avec Amazon Photos."

Les utilisateurs devront récupérer tous leurs fichiers avant la date de clôture, les photos et vidéos des membres Prime pourront être toutefois automatiquement sauvegardées sur Amazon Photos.

Le service restera pleinement opérationnel jusqu'au 31 décembre 2023, mais l'entreprise précise qu'à partir du 31 janvier 2023, elle ne prendra plus en charge le téléchargement de fichiers sur Amazon Drive.

Elle ajoute que l'application Amazon Photos est disponible dès maintenant sur iOS, Android et sur bureau. Les membres actuels d'Amazon Prime bénéficient d'un stockage gratuit et illimité de photos en pleine résolution et de 5 Go de stockage vidéo. Vous n’êtes pas abonné Prime ? Vous disposez tout de même de 5 Go de stockage gratuit pour vos photos et vidéos.

Les nouveaux membres d'Amazon Photos pourront choisir parmi une sélection de formules d’abonnement mensuelles et annuelles. Le service permet aux utilisateurs d'afficher des photos sur les appareils Amazon tels que les Fire TV, l'Echo Show et les tablettes Fire. Tandis que la fonction Family Vault permet aux membres d'Amazon Prime d'inviter jusqu'à cinq membres pour bénéficier d'un "stockage et un partage illimité de photos".