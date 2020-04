Stressé par vos notifications Facebook ? Mettez-les en sourdine temporairement

Vous ne supportez plus l’apparition d’une nouvelle notification Facebook sur votre smartphone ? Particulièrement en cette période de confinement total, pendant laquelle elles semblent se multiplier ? Vous n’êtes pas seul et le réseau social n°1 l’a pris en compte. Désormais, il est possible de mettre en sourdine toute alerte durant certains moments de la journée.

Ce mode silencieux inédit apparaîtra incessamment sous peu, alors que les semaines d’isolement à domicile se rallongent et que les utilisateurs de Facebook se montrent de plus en plus stressés. Un stress que la plateforme tente également de combattre en mettant en avant un volume considérable de conseils et de ressources, pour comprendre et faire face à la pandémie de coronavirus.

« Aujourd’hui, nous nous adaptons tous à une nouvelle routine, il peut donc être utile de fixer certaines limites à la façon dont nous souhaitons passer, ou ne pas passer, notre temps en ligne », a déclaré l’un des porte-paroles de Facebook.

Ainsi, le mode silencieux pourra être activé si vous désirez vous couper des nouvelles du monde pendant quelques minutes, quelques heures ou même pendant toute la nuit si vous êtes en manque de sommeil. Vous programmerez votre durée effective de pause sans Facebook et vaquerez à vos autres occupations. Non seulement les notifications seront coupées, mais vous verrez également un écran d’avertissement si vous tentez de lancer Facebook alors que le mode silencieux est actif.

Facebook et le droit à la paresse

Pour l’instant, nous avons très peu de détails sur le fonctionnement de cette future fonctionnalité. Elle sera accessible via vos paramètres, à l’intérieur de la section « Temps passé sur Facebook » récemment remaniée. Celle-ci inclue déjà des statistiques sur le nombre de minutes que vous consacrez à Facebook par jour et vous permet de le limiter par des rappels pratiques, pour éviter de saturer.

Le prochain mode silencieux, lui, est en cours de déploiement sur l'application Facebook pour iOS. Et sera disponible sur Facebook pour Android dans le courant du mois de mai.