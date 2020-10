Le premier grand jeu gratuit d'Amazon arrive ce mois-ci

Amazon a enfin fixé une date de sortie pour Crucible, un nouveau shooter à la troisième personne qui semble mêler arènes multijoueur à l’instar d’Overwatch et Battle Royale animées sur le modèle de Fortnite. Quatre ans après sa révélation au Twitchcon 2016, le titre sera disponible gratuitement sur Steam dès le 20 mai.

Pour gagner sa place parmi les nombreux free-to-play déjà extrêmement populaires, Crucible peut compter sur trois modes de jeu distincts. Cœur des Ruches mettra en confrontation deux équipes de quatre joueurs, ainsi qu'une faune extraterrestre contrôlée par l'IA, tous lancés à la recherche de trois cœurs aliens à capturer. Chasseurs Alpha emprunte beaucoup aux modes Battle Royale connus et laisse huit équipes de deux joueurs prétendre au titre de meilleur clan survivant. Enfin, Contrôle des Derricks tient plutôt du MOBA et charge deux équipes de huit joueurs d’épuiser les ressources de l’adversaire le plus rapidement possible.

Curieux ? Voici la première bande-annonce diffusée par Amazon :

MOBA, shooter ou Battle Royale ?

Inutile de classer Crucible, il répond à toutes les catégories gaming les plus plébiscitées du moment. Ses inspirations les plus prononcées sont Overwatch et Smite. Tout comme eux, le titre d’Amazon propose de nombreux héros jouables, avec des classes et des capacités différentes (jusqu’à 10). En bonus, Crucible embarque un arbre des améliorations que l’on peut retrouver dans pléthore de MOBA traditionnels, tels que League of Legends. Ajouter à cela des environnements de type Space Fantasy et vous obtenez un cocktail des plus intéressants.

Crucible n'est que l'un des trois grands projets en ligne qu'Amazon Game Studios prépare en ce moment - vous pourrez tester prochainement deux MMORPG intrigants : New World et un monde ouvert sans nom, basé sur Le Seigneur des Anneaux. Le premier devrait être accessible d’ici le mois d’août, le second probablement dès le lancement de la nouvelle série Prime Video adaptée également de l’univers de Tolkien.

(Image credit: Amazon Game Studios)

Comme d'autres MOBA et jeux de tir à la troisième personne, Crucible sera gratuit. Les joueurs pourront vivre leur aventure sans rien débourser… si ce n’est de quoi acquérir quelques extras comme des skins, des nouveaux personnages ou un arsenal plus pointu. Un contenu verrouillé qui n’a pas encore été présenté par Amazon.

Nous espérons que les abonnés Prime bénéficieront d’articles offerts ou à tarif réduit. Rien n'est encore officiel, mais son programme Twitch Prime montre qu’Amazon n'est pas du genre à craindre une petite promotion croisée lorsqu'elle en a l'occasion.