Ce nouveau générateur électrique fonctionne avec n’importe quel type de carburant

Produire de l’énergie décarbonée pourrait devenir enfantin. En effet, le tout-électrique arrive bientôt, et les batteries des voitures électriques pourraient d’ailleurs se passer de lithium . Dans le domaine, la Chine pourrait bientôt dominer le marché . Mais peu d’innovations sont faites quant à la production de l’électricité elle-même. C’est ce que tente de résoudre l’entreprise américaine Mainspring, qui propose un nouveau générateur innovant.

Le générateur linéaire de Mainspring peut ainsi rapidement passer d'un type de carburant vert à un autre, y compris le biogaz, l'ammoniac et l'hydrogène. De plus, celui-ci serait fiable et résistant aux aléas climatiques. Tout d'abord, le combustible et l'air pénètrent dans une chambre fermée dont les parois sont mobiles. Ensuite, ces parois se rapprochent l'une de l'autre, comprimant le mélange de carburant et d'air.

Mainspring : un générateur compact, puissant et écologique

Les molécules du mélange s'entrechoquent alors de plus en plus rapidement, jusqu'à ce qu'elles finissent par libérer de l'énergie, ce qui augmente la pression dans la chambre. Puis, la chambre revient à son état initial, accueillant à nouveau du carburant et de l'air, tandis que le processus se répète.

Ce dispositif fonctionne comme un piston qui comprime un gaz à l'intérieur d'un cylindre dans un moteur, mais les similitudes s'arrêtent là. En effet, tout cela se produit sans étincelle ni autre source de chaleur. De plus, le générateur linéaire est relativement compact. En effet, une machine d'une puissance de 115 kW mesure environ 5,5 mètres de long et environ 1 mètre de haut et de large.

Des générateurs utilisant un système similaire avaient déjà été construits dans des laboratoires de recherche, mais ils étaient couteux et limités. La société Mainspring Energy a été fondée en 2010. Depuis son lancement, la société a réussi à lever plus de 500 millions de dollars auprès de divers investisseurs, dont Khosla, American Electric Power, Bill Gates et NextEra Energy.