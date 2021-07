Dans ce guide, nous vous expliquons comment regarder les films Fast and Furious dans l'ordre chronologique et dans l'ordre de sortie, car cette série de films d'action méga-populaires peut être un peu difficile à suivre.

Lorsque le premier film Fast and Furious est sorti dans les salles en 2001, personne n'aurait imaginé qu'il deviendrait une série monstrueusement addictive, de la même importance que celle du MCU. Bien que la franchise ait connu des hauts et des bas, cette série reste parfaite pour occuper des dimanches après-midi pluvieux ou non - on éteint son cerveau et on profite. Ce n'est pas non plus une coïncidence si des personnages comme Dominic Toretto, incarné par Vin Diesel, reviennent d’un épisode à l’autre sans jamais décevoir la fanbase. Il est clair que cette série a un casting qui plait beaucoup au public.

Pour ce qui est de la suite de la série, la sortie de Fast and Furious 9 a subi un retard massif dû au coronavirus. Elle est maintenant visible dans les salles de cinéma depuis le 14 juillet 2021. En attendant l’arrivée de Fast and Furious 10 en 2022.

Nous vous expliquons ci-dessous comment regarder les films Fast and Furious dans l'ordre, y compris les suppléments et les courts métrages liés à la série.

Voir Fast and Furious dans l'ordre chronologique

(Image credit: Universal)

Voici comment regarder les films Fast and Furious dans l'ordre chronologique :

The Fast and the Furious

The Turbo Charged Prelude (court-métrage)

2 Fast 2 Furious

Los Bandoleros (court-métrage)

Fast & Furious

Fast & Furious 5

Fast & Furious 6

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Fast & Furious 7

Fast & Furious 8

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Fast & Furious 9

Fast & Furious 10 (prochainement)

Fast & Furious 11 (prochainement)

Comme si la numérotation des films Fast and Furious n'était pas assez compliquée, l'ordre de sortie des films ne correspond pas exactement à la continuité de la saga à l'écran. Cela signifie que regarder les films Fast and Furious dans l'ordre chronologique s’avère étrangement complexe.

L'élément perturbateur qui vient tout chambouler est Tokyo Drift. Lorsque le Dom Toretto de Vin Diesel a fait une apparition inattendue à la fin de ce film - revenant dans la franchise après avoir laissé de côté 2 Fast 2 Furious - tout le monde a supposé que le quatrième volet de Fast and Furious reprendrait là où il s'était arrêté. Mais il y avait un problème de continuité flagrant : Han (Sung Kang), qui avait été tué dans Tokyo Drift, était bien vivant dans Fast and Furious 4, 5, 6, 7 et 9.

En fait, Han fait son voyage fatidique à Tokyo à la fin de Fast and Furious 6. On apprend par la suite que l'agent secret britannique Deckard Shaw (Jason Statham, qui a rejoint la série dans Fast and Furious 6) conduisait la voiture qui a tué Han, tandis que la scène où Toretto arrive à Tokyo se déroule en fait pendant Fast and Furious 7. Vous avez tout compris ?

Fast and Furious 9 reprendra après Fast and Furious 8, avec Cipher incarnée par Charlize Theron, ainsi que John Cena dans le rôle du frère et rival de Dominic Toretto. Dans la première bande-annonce officielle, nous voyons Toretto arraché à sa vie tranquille aux côtés de Letty, jusqu'à ce que sa quête pour abattre son frère l'amène à survoler les falaises de Thaïlande au volont d’une Pontiac Fiero ultra-nerveuse.

Le lien entre Fast and Furious 9 et le spin-off Hobbs & Shaw n'a pas encore été déterminé. Dwayne Johnson et Statham ne seraient pas présents dans le chapitre 9, mais il serait très surprenant qu'ils n'apparaissent pas dans le 10e ainsi que le 11e et apparemment dernier épisode de la série.

Il existe également deux courts-métrages officiels qui perturbent quelque peu la continuité. Le prélude Turbo Charged plante le décor de 2 Fast 2 Furious, expliquant comment Brian O'Conner (Paul Walker) se retrouve à Miami. Los Bandoleros (écrit et réalisé par Vin Diesel), quant à lui, établit les points clés de l'intrigue du quatrième film Fast and Furious.

Et bien que nous ne l'ayons pas inclus dans la liste chronologique ci-dessus, les vrais adeptes de Fast and Furious voudront peut-être jeter un coup d'œil au drame policier Better Luck Tomorrow. S’il ne s'agit pas techniquement d'un film Fast and Furious, le réalisateur Justin Lin et la star Sung Kang ont tous deux déclaré que Han est ici le même personnage apparaissant plus tard dans Tokyo Drift.

Enfin, la série animée pour enfants Fast and Furious : Les espions dans la course compte trois saisons sur Netflix. Le héros est le cousin cadet de Dom Toretto, Tony, mais le ton se veut tellement différent de celui des films que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir l’inclure dans le canon officiel de la série, aussi nous l'avons laissée volontairement de côté dans la chronologie ci-dessus.

Voir les films Fast and Furious par ordre de sortie

(Image credit: Universal Pictures)

The Fast and the Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Fast & Furious 9 (14 juillet 2021)

Fast & Furious 10 (prochainement)

Fast & Furious 11 (prochainement)

Vous vous demandez comment visionner les films Fast and Furious en streaming ? Depuis mars 2021, ces films sont assez dispersés au sein des catalogues SVOD existants. À l'heure où nous écrivons ces lignes, seule la série animée Fast and Furious : les espions dans la course est disponible sur Netflix.

En France, il est possible de louer numériquement chaque film sur la plupart des services VOD existants (iTunes, Microsoft Store, Orange, Canal VOD, Rakuten TV, Google Play Movies, Filmo TV, Amazon Video), à un tarif compris entre 1,99 et 3,99 € par film.

Voir les films Fast and Furious, classés par popularité

A l'exception peut-être de Mission Impossible, les franchises à long terme ne s'améliorent généralement pas au fil du temps. Mais, d'après le classement des films Fast and Furious établi à partir des scores des utilisateurs d'IMDb, il a fallu cinq épisodes pour que la série atteigne enfin son apogée. En effet, Fast and Furious 5, 6 et 7 constituent le graal de la saga. Avant qu'elle freine quelque peu avec Fast and Furious 8. La première séquelle, 2 Fast 2 Furious, reste le point le plus bas de la franchise.