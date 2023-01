On constate une augmentation constante de l'utilisation des appareils mobiles pour accéder à Internet. En fait, en décembre 2022, Statcounter a constaté qu'un peu plus de la moitié du trafic Web provient d'un appareil mobile. Pour répondre à ces besoins, les VPN sont disponibles non seulement sous forme de logiciel de bureau, mais aussi d'application pour smartphone. L'utilisation de ces applications rend le contrôle du VPN assez simple.

Bien que les smartphones soient pratiques et portables, ils présentent quelques inconvénients par rapport aux solutions PC plus traditionnelles. L'un de ces inconvénients est que l'autonomie de la batterie est limitée et qu'on n'a pas envie d'avoir un appareil mobile qui doit constamment être relié à un fil pour être chargé.

Pourquoi un VPN vide la batterie ?

Un VPN atteint son objectif de confidentialité en créant un tunnel crypté vers un serveur dédié géré par le service VPN. Cela signifie que toutes les données envoyées via ce tunnel sont cryptées, et qu'à chaque extrémité - à la fois le serveur VPN et le dispositif mobile client - il doit y avoir un cryptage pour les données entrant dans le tunnel, et un décryptage pour les données sortant du tunnel.

Le processus de cryptage et de décryptage, généralement à 256 bits, nécessite des calculs mathématiques pour garantir ce haut niveau de sécurité. Avec les processeurs modernes, ces calculs peuvent être effectués rapidement et sans problème, sans retard notable. Cependant, tous ces calculs supplémentaires sur les données à envoyer, puis à nouveau lorsque la réponse est reçue, ont une contrepartie. En effet, ce traitement supplémentaire des données consomme la précieuse batterie de l'appareil, ce que l'on appelle "déchargement de batterie lié au VPN". On estime que l'utilisation des données entraîne une perte de 5 % de l'endurance de la batterie sur une période donnée, par rapport à la non-utilisation d'un VPN sur l'appareil.

Si la consommation de la liaison de données est le facteur le plus évident, il existe un autre facteur plus subtil. C'est l'application VPN fonctionnant en arrière-plan qui consomme de l'énergie. Gardez également à l'esprit que les VPN les plus populaires auront une application mieux développée avec une consommation d'énergie minimale, d'autres peuvent être moins efficaces et consommer plus d'énergie.

Maintenant que nous avons identifié le problème, examinons quelques moyens de le résoudre. Après tout, personne ne veut se retrouver avec un appareil dont la batterie est épuisée.

Connectez-vous au Wi-Fi

Chaque smartphone dispose de deux moyens de se connecter à Internet : le modem cellulaire et le Wi-Fi. Lorsque vous êtes en déplacement, vous n'avez pas beaucoup d'autre choix que d'utiliser la connexion cellulaire.

Cependant, à la maison, au travail, à la bibliothèque locale et au café, cela vaut la peine de se connecter à l'internet sans fil. Outre l'avantage d'utiliser moins de données sur votre forfait mensuel, et aussi les vitesses de débit généralement plus rapides, il y a aussi un autre avantage : l'autonomie de la batterie. En effet, le Wi-Fi est une connexion à faible consommation d'énergie par rapport à une connexion cellulaire. Il affecte donc moins l'autonomie de la batterie.

VPN à temps partiel

L'utilisation d'une connexion VPN présente de nombreux avantages, comme la sécurité et la confidentialité. Si certains préconisent de l'utiliser chaque fois que vous êtes en ligne, il existe une autre approche pour ceux qui souhaitent privilégier l'autonomie de la batterie. Il s'agit d'activer la connexion VPN chaque fois que cela est nécessaire, par exemple pour sécuriser une transaction financière lorsque vous êtes connecté via un réseau Wi-Fi public, puis de la désactiver lorsque vous faites quelque chose de moins sensible, comme regarder une vidéo sur YouTube.

Cette utilisation à temps partiel du VPN est une approche plus équilibrée, avec l'utilisation du VPN lorsque cela est nécessaire, sans avoir à subir l'épuisement de l'autonomie de la batterie à chaque fois que des données sont transférées, ce que font constamment les smartphones.

Choix du protocole

Les services VPN assurent la sécurité des données en créant un tunnel crypté entre le serveur VPN et le dispositif client. La plupart des services cryptent les données via un algorithme de 256 bits, qui répond aux normes gouvernementales pour le niveau "Top Secret", comme dans les films d'espionnage.

Comme vous pouvez l'imaginer, cela implique des calculs complexes via un algorithme de cryptage pour envoyer les données via le tunnel et les décoder à l'autre bout. Sachez qu'il existe certaines options en termes de processus de cryptage et de décryptage qui auront un impact sur l'autonomie de la batterie du smartphone.

Une option simple consiste à coder le message à un niveau de cryptage inférieur, par exemple 128 bits. Cela nécessite alors moins de puissance de traitement et permettra de préserver l'autonomie de votre batterie. Cependant, les données sont moins sécurisées dans le tunnel, ce qui n'est pas forcément approprié, car vous utilisez probablement avant tout le VPN pour une bonne raison.

Le protocole de cryptage est une autre solution, sans doute meilleure que le passage à un niveau de cryptage inférieur. Pendant des années, la plupart des VPN ont proposé et les utilisateurs ont choisi le protocole OpenVPN, considéré comme sûr, car il s'agissait d'un protocole open source. Un avantage supplémentaire est qu'il a été conçu pour cacher le tunnel crypté et le faire ressembler au trafic Internet normal. Cependant, OpenVPN existe depuis un certain temps, est lourd en termes de calcul et est susceptible de consommer une quantité plus importante de batterie.

Certains utilisateurs se sont tournés vers les protocoles plus anciens, antérieurs à OpenVPN. L'avantage est que ces protocoles sont plus légers et ont donc un impact moindre sur l'autonomie de la batterie. Cependant, ils sont considérés comme moins sûrs car ils ne sont pas les plus modernes, et c'est pourquoi les utilisateurs les ont abandonnés, pour la plupart, il y a des années.

Compte tenu de ces difficultés, il existe de meilleures options, car les tout derniers protocoles de cryptage VPN ont été conçus dès le départ pour optimiser l'autonomie de la batterie grâce à une consommation d'énergie réduite. Une option populaire est le protocole WireGuard qui est un protocole open source. Grâce à sa base de code plus légère, un bon nombre de services VPN proposent désormais cette option.

Enfin, certains des plus importants services VPN ont même conçu leur propre protocole de cryptage VPN. C'est le cas par exemple du protocole ExpressVPN Lightway, qui est conçu pour se connecter rapidement, fonctionner efficacement et donc minimiser l'impact sur la décharge de la batterie par le VPN.

