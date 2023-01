À quelle fréquence devez-vous vraiment mettre votre PC à jour ?

Il est très facile de se laisser emporter par l'excitation du lancement de nouveaux produits. Si vous êtes un nerd comme nous, vous voyez que de nouvelles cartes graphiques sont arrivées et vous n'avez qu'une idée en tête : les intégrer à votre PC et les tester en jouant en 4K.

Mais une fois l'excitation de la RTX 4090 ou du nouveau processeur retombée, nous nous retrouvons à faire exactement ce que nous faisions avant : jouer à des jeux indé au pixel près comme Loop Hero et Into The Breach, des titres qui pourraient probablement tourner sur un ordinateur portable alimenté par une roue de hamster..

Nous sommes souvent à la recherche du tout dernier composant hardware, avec un sentiment de "FOMO"(The Fear Of Missing Out, la peur de rater quelque chose) qui nous fait penser que si nous n'avons pas le meilleur équipement, nous serons rapidement distancés lorsqu'un nouveau composant hardware arrivera. Bien sûr, le fonctionnement de nos smartphones n'aide pas ; l'obsolescence programmée et les mises à jour qui ralentissent le matériel plus ancien nous incitent à remplacer nos téléphones tous les deux ans, et le flux régulier d'arrivée de nouvelles pièces pour PC pourrait vous faire penser qu'il en va de même pour un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.

Mais soyons clairs : vous n'avez pas besoin de mettre votre ordinateur à jour aussi fréquemment, quoi qu'en disent Intel ou Nvidia. Dans cet article, nous allons vous expliquer à quel moment précis vous devez mettre votre matériel à niveau, et ce à quoi vous devez faire attention le moment venu.

Votre PC n'est pas obligé de ressembler à ça - mais il pourrait. (Image credit: MSI)

Technologie ancienne

Nous imaginons que certains d'entre vous liront cet article sur un ordinateur portable vraiment obsolète. Je parle d'un ordinateur Intel Pentium du milieu des années 2000 avec des touches tellement usées et tachées que vous ne pouvez même plus les lire.

Si vous utilisez encore ce type de matériel, il est temps de vous en débarrasser. Si la "règle des deux ans" est une mesure tangible utilisée par de nombreux passionnés de technologie, nous préférons respecter la "règle des dix ans". Si une partie de votre ordinateur a plus de dix ans, il est temps de la remplacer. À un certain point, vous commencerez à perdre le support vital pour les mises à jour de sécurité et de stabilité. Par exemple, si votre ordinateur ne peut pas être mis à niveau vers Windows 10 ou 11, vous allez commencer à perdre le support des fonctionnalités maintenant que Windows 7 et 8 sont officiellement morts.

Deux ans, cependant ? C'est un délai trop court pour remplacer votre matériel, surtout si l'on considère le rythme auquel les nouveaux composants sont commercialisés. Bien sûr, ces nouveaux processeurs et cartes graphiques constituent presque toujours une amélioration notable par rapport à leurs prédécesseurs, mais ils ne rendent pas immédiatement les modèles précédents superflus. En fait, il y a beaucoup de matériel plus ancien qui fonctionne encore très bien.

Exemple concret : nous utilisons toujours un ordinateur portable compact 2-en-1 (non, on ne vous dira pas la marque) qui utilise un CPU Intel de 9e génération sorti en 2018. Et c'est très bien : cet ordinateur portable fonctionne toujours sans aucun problème lorsque avec une douzaine d'onglets Chrome ouverts et Spotify qui joue en arrière-plan. Inutile de remplacer cet ordinateur portable avant un certain temps.

Si vous reconnaissez votre ordinateur portable dans cette pile, il est probablement temps de changer de matériel. (Image credit: Shutterstock)

De quoi avez-vous besoin ?

C'est la question la plus importante à vous poser lorsque vous cherchez à mettre votre ordinateur à niveau ou à acheter quelque chose d'entièrement nouveau. Quels sont vos besoins personnels en matière de système ? La réponse à cette question détermine l'âge maximal acceptable de votre matériel.

Si vous êtes un joueur ou si vous avez besoin de capacités graphiques haut de gamme pour des logiciels d'animation 3D ou de modélisation scientifique, vous aurez besoin d'une carte graphique additionnelle. Pour ce qui est de cette carte graphique, il est toujours utile de comparer les modèles les plus récents à ceux que vous possédez déjà. Selon la dernière enquête sur le matériel et les logiciels Steam, le deuxième GPU le plus populaire auprès des joueurs est la Nvidia GeForce GTX 1060, une carte sortie il y a près de sept ans !

Au cas où cela ne serait pas clair, vous n'avez vraiment pas besoin de la dernière carte graphique pour jouer aux jeux les plus récents. Il est important de tenir compte de votre "résolution cible" lorsque vous choisissez un nouveau GPU ; si vous n'avez qu'un écran 1080p, il est inutile de passer à une nouvelle carte RTX flashy conçue pour jouer à des jeux en 1440p ou 4K. Si vous avez un écran 4K et que vous utilisez toujours un GPU de 2016, il est peut-être temps de le mettre à niveau.

Il en va de même pour les autres composants : le processeur Intel Core i7 de 9e génération de l'ordinateur portable utilisé à la rédaction est encore parfaitement adapté à l'usage que nous en faisons, à savoir répondre à des e-mails, rédiger des articles et regarder des vidéos. Pour des charges de travail plus exigeantes, un processeur un peu plus récent serait, en revanche, nécessaire.

En ce qui concerne les puces Intel en particulier, il est important de noter que les processeurs Intel Core de 12e génération et plus récents sont dotés d'un nouveau type de microarchitecture de cœur appelé big.LITTLE, qui divise le nombre total de cœurs en cœurs de "performance" et de "rendement". Cette architecture est idéale pour exécuter plusieurs tâches simultanément ; les cœurs d'efficacité gèrent les processus d'arrière-plan tandis que les cœurs de performance s'occupent de votre charge de travail principale. C'est fantastique pour les streamers Twitch, qui ont besoin que leur logiciel de streaming fonctionne en arrière-plan pendant qu'ils jouent à un jeu.

Les tout nouveaux processeurs d'Intel offrent des performances incroyables, mais il vous faut une nouvelle carte mère pour aller avec. (Image credit: Intel)

Remplacements nécessaires

Bien sûr, il arrive que vous n'ayez pas d'autre choix que de mettre à niveau un ou deux composants. Si vous passez dès maintenant à un nouveau processeur Intel Core ou AMD Ryzen, vous devrez vous procurer une nouvelle carte mère, car le socle du processeur a été modifié et ne prend plus en charge les anciennes puces. Cela peut créer ses propres exigences de mise à niveau, puisque votre nouvelle carte mère pourrait utiliser de la RAM DDR5 plutôt que la DDR4, plus largement utilisée.

Les exigences en matière d'alimentation sont une autre cause fréquente de ce type de mise à niveau. Si vous achetez un nouveau GPU puissant pour votre PC gaming, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'une alimentation de plus grande capacité pour le faire fonctionner correctement. Vous devez également vous méfier des problèmes de congestion si vous ne mettez à niveau qu'un seul composant. Votre PC dispose-t-il de suffisamment de mémoire pour tirer le meilleur parti de votre nouveau processeur ?

Le stockage est un domaine où c'est à vous de décider quand vous devez effectuer une mise à niveau. Si vous avez toujours un vieux disque dur, il est temps d'en acheter un nouveau. Les disques SSD sont plutôt bon marché de nos jours, et même un disque SSD SATAIII standard sera toujous plus rapide qu'un vieux disque dur. Ils durent plus longtemps aussi, en raison de leur absence de pièces mobiles.

En supposant que vous ayez déjà un SSD, vous ne devriez pas avoir besoin de le mettre à niveau, à moins qu'il ne tombe en panne. Nous avons toutefois une réserve importante à émettre. Si vous pensez avoir besoin d'une plus grande capacité de stockage pour vos fichiers, c'est à vous d'être proactif et de mettre la main sur un disque plus grand (ou un disque secondaire, car la plupart des ordinateurs peuvent prendre en charge plus d'un SSD).

N'oubliez pas de mettre à niveau votre alimentation si vous achetez un tas de nouveaux composants gourmands en énergie ! (Image credit: Future / Gigabyte)

Trois règles essentielles

En gardant tout cela à l'esprit, l'essentiel de cet article a été résumé en trois directives faciles à retenir pour savoir si l'on doit mettre son ordinateur à niveau et quand. Les voici :

A-t-il plus de dix ans ? Si c'est le cas, il est certainement temps de le mettre à jour. Les composants individuels de cet âge atteindront probablement la fin de leur durée de vie physique (s'ils ne l'ont pas déjà dépassée et s'accrochent à tout prix) et ne bénéficieront pas du même type de support technique de la part du fabricant.

Si c'est le cas, il est certainement temps de le mettre à jour. Les composants individuels de cet âge atteindront probablement la fin de leur durée de vie physique (s'ils ne l'ont pas déjà dépassée et s'accrochent à tout prix) et ne bénéficieront pas du même type de support technique de la part du fabricant. Fait-il toujours tout ce dont j'ai besoin ? Si oui, ne le mettez pas à niveau. Si vous disposez d'un ordinateur portable ou de bureau parfaitement fonctionnel, capable d'effectuer toutes les tâches quotidiennes, il n'est pas nécessaire d'en acheter un nouveau. Cela vous coûterait de l'argent que vous n'aviez pas besoin de dépenser et contribuerait au problème mondial croissant des déchets électroniques.

Si oui, ne le mettez pas à niveau. Si vous disposez d'un ordinateur portable ou de bureau parfaitement fonctionnel, capable d'effectuer toutes les tâches quotidiennes, il n'est pas nécessaire d'en acheter un nouveau. Cela vous coûterait de l'argent que vous n'aviez pas besoin de dépenser et contribuerait au problème mondial croissant des déchets électroniques. Puis-je m'en sortir en ne mettant à niveau qu'un seul composant ? La réponse est généralement - mais pas toujours - non. Il est facile de penser qu'un nouveau GPU résoudra tous vos problèmes de jeu, mais plus votre système est ancien, plus il est probable que le remplacement d'une seule pièce crée des problèmes de compatibilité ou des problèmes d'engorgement. La mise à niveau de votre PC au coup par coup ne fonctionne que si vous pouvez vous permettre de le faire régulièrement, à la manière du navire de Thésée. Si vous avez un vieux PC que vous voulez ressusciter, il est préférable de déterminer exactement quelles pièces vont vous retarder si vous ne les mettez pas à niveau.

Nous voulions créer un moyen mnémotechnique accrocheur pour nous souvenir de ces points, mais bon... regardez-les, ils sont trop longs. Quoi qu'il en soit, on espère que ce guide vous a été utile - et vous a peut-être évité une mise à niveau hâtive et inutile !