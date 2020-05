Arvostelussa Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro on komponenttiensa puolesta yksi markkinoiden kyvykkäimmistä puhelimista, mutta ohjelmiston rajoitukset rampauttavat väistämättä käyttökokemusta. Googlen palveluiden puuttuminen on suuri haaste suomalaisten käyttäjien kannalta, eikä Huawein oma App Gallery -sovelluskauppa onnistu vielä tarjoamaan realistisia vaihtoehtoja kaikille sovelluksille. Vaikka kamera, muotoilu, suorituskyky ja akunkesto ovat kaikki ensiluokkaisia, puhelinta on vaikea suositella peruskäyttäjälle.

Kahden minuutin pika-arvio

Aloitetaan arvostelu toteamalla, että jos olet suuri Huawei-fani tai valmis kikkailemaan hieman puhelimen kanssa, pystyt elämään Huawei P40 Pron kanssa myös ilman Googlen palveluja. Se tarjoaa upean muotoilun, todella pitkän akunkeston ja yhden markkinoiden parhaista kameroista.

Puhelinta on kuitenkin vaikea suositella peruskäyttäjälle. Yhdysvaltojen asettamien kauppapakotteiden vuoksi Huawei ei saa tehdä tällä hetkellä yhteistyötä Googlen kanssa, eikä siten voi käyttää Google Mobile Services -pakettia. P40 Pro ei siis pääse käsiksi yleisimpiin Android-sovelluksiin, kuten Google Play Kauppaan, YouTubeen, Gmailiin tai Google Mapsiin.

Rajoite ei itse asiassa koske ainoastaan Googlen omia palveluita, vaan kaikkia muitakin sovelluksia, jotka käyttävät Googlen palvelupaketin elementtejä. Android-sovellukset joudutaan siis muokkaamaan uudelleen, jotta Googlen elementit saadaan vaihdettua Huawein omaan Huawei Mobile Services -pakettiin. Vaikka Huawei kertoo prosessin vievän vain muutaman päivän, moni sovelluskehittäjä ei ole vielä innostunut tekemään sitä.

Ehdimme testata Huawei P40 Prota yli kuukauden ennen tämän arvostelun kirjoittamista, sillä halusimme saada kattavan kuvan puhelimesta arkikäytöstä. Jatkamme sen testaamista myös pidemmän ajan, jotta pääsemme arvioimaan tilannetta uudelleen, kun Huawein mobiilipalvelut kehittyvät.

Testiaikanamme koimme lukuisia turhautumisen hetkiä. Tiedämme, että puhelimeen saisi kikkailtua lisää sovelluksia esimerkiksi Phone Clonella tai More Appsilla, mutta pyrimme saamaan P40 Prosta mahdollisimman realistisen kuvan. Elämä ei ollut helppoa. Testijakso oli hyvä muistutus siitä, kuinka merkittävä markkina-asema Googlella on ja miten riippuvaisia sovellukset ovat hakukonejätin palveluista.

Olisi kuitenkin epäreilua tuomita P40 Prota pelkästään ulkoisten tekijöiden perusteella. Huawei tarjoaa ehkäpä Android-maailman upeimman muotoilun, loistavan näytön sekä tietysti yhden tämän hetken parhaista kameroista.

P-sarja on jo pitkään tunnettu juuri loistavista kameroistaan, eikä uutuusmalli tee poikkeusta sääntöön. P40 Pron hämäräkuvat ovat jälleen markkinoiden kärkitasoa, ja automaattiasetuksilla otetut kuvat onnistuvat poikkeuksetta erinomaisesti.

Myös P40 Pron akunkesto hakee vertaistaan, sillä se kesti toistuvasti jopa kaksi kokonaista päivää. Akkua ei käytännössä saa tyhjenemään yhdessä päivässä edes raskaalla käytöllä.

Paneudumme tässä arvostelussa tarkasti Huawei P40 Pron sovellustilanteeseen ja erilaisiin vaihtoehtoihin, joiden avulla sovellusvalikoimaa saa laajennettua. Uskomme myös, että tilanne paranee ajan myötä, kun Huawei ehtii hankkia lisää kumppaneita ja kehittää omia sovelluksiaan.

Toistaiseksi meidän on kuitenkin hankalaa suositella Huawei P40 Prota suurimmalle osalle käyttäjistä, kun Applen, Samsungin ja OnePlussan kaltaiset valmistajat tarjoavat omia rajoittamattomia puhelimiaan samassa hintaluokassa.

Huawei P40 Pro: hinta ja saatavuus

Hinta 1 049 €

Kristalli, hopea ja musta

8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa

Huawei P40, P40 Pro ja P40 Pro Plus julkaistiin maaliskuun lopulla 2020 ja kaksi ensimmäisenä mainittua mallia saapuivat myyntiin huhtikuun alussa.

P40 Pro on saatavilla vain yhdellä kokoonpanolla, joka muodostuu 8 Gt:n RAM-muistista ja 256 Gt:n tallennustilasta. Suomessa myytäviä värivaihtoehtoja on puolestaan kolme: vaaleansiniseen taittava kristalli, hopea ja musta.

Huawei P40 Pro maksaa 1 049 euroa. Hinta olisi varsin houkutteleva, jos puhelin olisi varustettu Googlen palveluilla, mutta nykyisellään se on paljon rahaa rajallisesta käyttökokemuksesta.

Muotoilu ja näyttö

Huawei P40 Pro on mielestämme tyylikkäin puhelin, jonka Huawei on koskaan julkaissut – ja ehkäpä markkinoiden upein Android-puhelin. Se näyttää ja tuntuu arvokkaalta ja on juuri sopivan kokoinen.

P40 Pron näyttö kaartuu puhelimen reunoille, joten sen kaikki neljä kulmaa ovat lasin peitossa. Olemme toki nähneet vuosien aikana useita muitakin kaarevia näyttöjä, mutta Huawein tapauksessa lasi kaartuu myös ylä- ja alanurkkiin. Itse näyttö ei jatku ylä- ja alaosaan, mutta ratkaisu antaa siitä huolimatta puhelimelle sulavalinjaisen muotoilun ja parantaa käsituntumaa.

6,58-tuumaisen näytön resoluutio on 1 200 x 2 640, joten se ei yllä aivan QHD-resoluutioon. Sen pikselitiheys on 441 pikseliä tuumaa kohden, mikä on hieman alempi lukema kuin osalla kilpailijoista.

Lukemat ovat käytännössä samaa tasoa kuin iPhone 11 Prossa, jonka resoluutio on 1 125 x 2 436 ja pikselitiheys 456 ppi. Toisaalta Samsung Galaxy S20 Plus yltää hieman korkeampaan QHD-resoluutioon (1 440 x 3 200) ja 525 ppi:n pikselitiheyteen. Käytännössä eroa ei kuitenkaan huomaa näyttöjen välillä.

Suuri ja kirkas näyttö sopii erityisen hyvin videoiden katselemiseen. Huawei on myös nostanut virkistystaajuuden 90 hertsiin. Se tarjoaakin nyt selvästi sulavamman käyttökokemuksen, vaikkei ylläkään aivan Galaxy S20:n tai OnePlus 8 Pron 120 hertsin virkistystaajuuteen.

Korkeampi virkistystaajuus sulavoittaa käyttökokemusta esimerkiksi pelatessa tai rullatessasi sosiaalisia medioita. 90 hertsin näyttö on mielestämme jo standardi moderneille lippulaivamalleille, mutta 120 hertsin ero 90 hertsiin ei ole enää niin merkittävä, että se antaisi valtavaa kilpailuetua mobiililaitteen kokoisella näytöllä.

90 hertsin virkistystaajuus on käytössä oletuksena, mutta sen saa vaihdettua halutessaan 60 hertsiin, jos haluaa säästää akkua. Tämä on kuitenkin mielestämme hieman tarpeetonta, sillä puhelimessa on joka tapauksessa todella hyvä akunkesto.

Huawei P40 Pron mitat ovat 158,2 x 72,6 x 9 millimetriä, joten se on hieman lyhyempi ja kapeampi kuin Galaxy S20 Plus. Kohtuullisen kompaktista koostaan huolimatta puhelimen käyttäminen vaatii kahta kättä. Jos siis kaipaat vieläkin pienempiä ulkomittoja, suosittelemme kokeilemaan Huawei P40:tä.

P40 Pron värimaailma on muuttunut edellismallin liukuväreistä kohti klassisempia värisävyjä. Oma testimallimme on ehkäpä malliston erikoisin värisävy: sinertävä kristalli. Sekin on kuitenkin pikemminkin konservatiivinen kuin huomiota herättävä. Muut värivaihtoehdot – hopeinen ja musta – ovat vieläkin minimalistisempia. Aikuismaisempi ulkonäkö istuu kuitenkin hyvin arvokkaan lippulaivan tunnelmaan.

Räväköiden värivaihtoehtojen sijaan huomio takakuoressa kiinnittyy ensimmäisenä suurikokoiseen kameramoduuliin, joka ei peittele puhelimen ykkösvalttia. Käytännössä kaikissa tämän hetken huippumalleissa on kuitenkin jo yhtä monta kameraa, joten olemme ehtineet tottua suurten moduulien ulkonäköön.

Virtapainike ja äänenvoimakkuudensäätö on asetettu puhelimen oikealle puolelle, vasen kylki on täysin tyhjä ja pohjaan on puolestaan sijoitettu USB-C-liitäntä, SIM-kelkka ja monokaiutin.

Tekniset tiedot ja suorituskyky

Huawei P40 Pro käyttää samaa Kirin 990 5G -järjestelmäpiiriä kuin Mate 30 Pro ja Mate XS. Se siivittää puhelimen tehokkaaseen suorituskykyyn, joka kilpailee rinta rinnan minkä tahansa muun lippulaivan kanssa.

Sen käytännön suorituskyky vastasi Galaxy S20 -sarjaa ja iPhone 11 -sarjaa, ja puhelin sai Geekbench 5 -testissä keskiarvopisteiksi 2 997. Tulos vastaa Snapdragon 865 -järjestelmäpiirillä varustetun Galaxy S20 Plussan tehokkaamman amerikkalaisversion pisteitä.

Huawein suorittimen parina on 8 Gt:a RAM-muistia. Valmistaja ei kuitenkaan jostain syystä tarjoa 12 Gt:n RAM-muistia edes lisähintaan. Se on erikoinen päätös, sillä moni sen pahimmista kilpailijoista on saatavilla myös suuremmalla RAM-muistilla. "Pienempi" RAM-muisti ei kuitenkaan näy käytännössä, vaan puhelin selviää helposti kaikista tehtävistä.

P40 Prohon on Suomessa tarjolla ainoastaan 256 Gt:n tallennustilavaihtoehto, mutta se on mielestämme sopiva määrä, joka riittää lähes kaikille käyttäjille. Tallennustilaa saa halutessaan laajennettua vielä enintään 256 Gt:n microSD-kortilla.

Huawein järjestelmäpiirissä on markkinoiden ainoana sisäänrakennettu 5G-modeemi, joten se toimii hyvin kaikkien nykyisten LTE/5G-hybridiverkkojen ja tulevaisuuden erillisten 5G-verkkojen kanssa.

Testeissämme Huawei P40 Pron 5G-yhteys toimi moitteitta ja tarjosi käytännössä niin korkeat nopeudet, mihin Elisan 5G-verkko vain ylsi.

Kamera

(Image credit: Elisa Huttunen)

Kamerat ovat aina olleet Huawein P-sarjan valttikortti. Jo P20 ja P30 nostivat mobiilivalokuvauksen riman korkealle, mutta P40 Pro vie kuvausominaisuudet vieläkin pidemmälle.

Yhteistyössä Leican kanssa kehitetty kamerajärjestelmä yhdistää 50 megapikselin f1,9-aukolla varustetun pääkameran, 40 megapikselin f1,8:n ultralaajakulmakameran, 12 megapikselin telefotokameran ja ToF-svyyskameran.

Telefotokamerassa on viisinkertainen optinen zoomi ja 50-kertainen digitaalinen zoomi, joten kohteet saa mukavan lähelle myös laadusta tinkimättä. Syvyyskamera auttaa puolestaan ottamaan tasokkaampia muotokuvia.

Huawei käyttää edelleen RYYB-kennoa (Red, Yellow, Yellow, Blue) pääkamerassaan, sillä valmistajan mukaan tämä takaa tavallista RGB-kennoa (Red, Green, Blue) paremman suorituskyvyn pimeässä. Huawein käyttämä kenno on vieläkin suurempi kuin Galaxy S20 Ultrassa.

P40 Pro osaa yhdistää neljä pikseliä yhdeksi suureksi 2,44 µm:n pikseliksi, jolloin pikselit pystyvät imemään itseensä enemmän valoa. Pikseleiden yhdistäminen laskee luonnollisesti myös kuvien resoluutiota neljännekseen normaalista, mutta se on pieni myönnytys paremman valotuksen eteen. P40 Pron kamerat ottivat testeissämme erinomaisia yökuvia.

Kuva 1/2 Päivällä otettu kuva kirkkaassa valossa. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 Sama kuva otettuna hämärässä valaistuksessa. Eroa aiempaan ei juuri huomaa. (Image credit: TechRadar)

P40-sarjaan on tuotu uusi XD Fusion Engine -apusuoritin, joka hyödyntää keinoälyä optimoidakseen valokuvasi. Huawei oli yksi ensimmäisistä valmistajista, joka alkoi hyödyntämään keinoälyä kuvauksessa ja se näkyy myös P40 Pron kohdalla.

Nautimme kameraa käyttäessämme erityisesti siitä, kuinka nopeasti ja vaivattomasti P40 Pro onnistui nappaamaan hyviä kuvia. Käyttäjän ei tarvitse välttämättä ymmärtää mitään valokuvaamisesta, vaan keinoäly säätää kaikki asetukset puolestasi.

Vihkiytyneempi valokuvaaja pääsee kuitenkin käsiksi myös monipuolisiin manuaalisiin säätöihin, jos kuvausasetukset haluaa säätää juuri oman makunsa mukaisesti.

P40 Pro vakuuttaa myös 5-kertaisella optisella ja 50-kertaisella digitaalisella zoomillaan. Erityisesti alle 10-kertaisella zoomilla otettujen kuvien laatu oli yllättävän hyvä. Voit katsoa eri zoomeilla otettuja esimerkkikuvia alta:

Kuva 1/5 Huawei P40 Pron pääkamera automaattiasetuksilla (Image credit: Future) Kuva 2/5 Viisinkertainen optinen zoomi (Image credit: Future) Kuva 3/5 10-kertainen zoomi (Image credit: Future) Kuva 4/5 25-kertainen zoomi (Image credit: Future) Kuva 5/5 50-kertainen zoomi (Image credit: Future)

Puhelimen zoomin kyvyt olivat linjassa muiden huippupuhelinten kanssa. Huawei ei tarjoa Galaxy S20 Ultran kaltaista 100-kertaista zoomia, mutta voimme rehellisesti sanoa, ettei sitä ominaisuutta pystyisi hyödyntämään mihinkään järkevään. Paljon suurempi merkitys on alle 10-kertaisilla zoomeilla, joissa P40 Pro onnistuu mainiosti.

P40 Pron kamera kykenee tallentamaan 4K-videota, ja tarjolla on myös omat toiminnot hidastukselle ja hämäräkuvaukseen. Telefotokameraa pääsee lisäksi hyödyntämään videoita kuvatessa, joten pystyt zoomaamaan lähemmäs kohdetta tinkimättä kuvanlaadusta.

Näytön puolelle on asennettu puolestaan 32 megapikselin etukamera sekä infrapunakamera, jotka on sijoitettu pillerinmuotoiseen kamerareikään. Jälkimmäisenä mainittua syvyyskameraa hyödynnetään sekä muotokuviin että puhelimen lukituksen avaamiseen kasvontunnistuksella.

Vaikkei kyseinen tekniikka olekaan yhtä tarkka kuin Mate 30 Pron käyttämä 3D Depth Sensing -kamera, Huawei kokee sen olevan riittävän turvallinen Huawei Pay -maksusovelluksen käyttämiseen.

Omissa testeissämme kasvojentunnistus toimi nopeasti ja luotettavasti, mutta voit halutessasi käyttää myös näyttölasiin integroitua sormenjälkitunnistinta lukituksen avaamiseen.

Testikuvat

Kuva 1/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/4 (Image credit: TechRadar)

Käyttöliittymä

Huawei P40 Pro käyttää Googlen tuoreinta Android 10 -käyttöjärjestelmää, mutta ei Googlen palveluita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttöliittymä näyttää pitkälti samalta kuin ennenkin, mutta et pääse käyttämään Gmailin, Google Mapsin tai YouTuben kaltaisia sovelluksia. Tämä johtuu Yhdysvaltain asettamista pakotteista, joiden vuoksi Huawei ei saa tehdä yhteistyötä minkään amerikkalaisyhtiön kanssa.

Tämä rajoittuneisuus ratkaisee todennäköisesti sen, oletko valmis ostamaan P40 Pron vai et.

Tilanne on turhauttava, sillä Huawei ei pysty itse vaikuttamaan siihen. Puhelin on muuten todella kilpailukykyinen vaihtoehto, mutta ohjelmiston rajoitteiden vuoksi moni suomalainen kuluttaja päätynee ostamaan mieluummin Applen tai Samsungin puhelimen.

Huawei on kuitenkin pyrkinyt tekemään parhaansa helpottaakseen kuluttajien elämää. Se lanseerasi esimerkiksi oman App Gallery -sovelluskauppansa Google Play Kaupan korvikkeeksi. Kiinalaisyhtiö on onnistunut houkuttelemaan valikoimiinsa jo osan suosituimmista sovelluksista, mutta tarjonnassa on edelleenkin merkittäviä aukkoja.

Sovelluskaupasta ei saa asennettua esimerkiksi Instagramia, Facebookia tai WhatsAppia. Kaikki on teoriassa mahdollista siirtää P40 Prolle vanhalta puhelimelta Phone Clone -ominaisuudella, mutta ne eivät toimi yhtä vakaasti kuin tavallisilla Android-puhelimilla.

Suurin osa kuvassa näkyvistä sovelluksista hankittiin P40 Prolle Huawein Phone Clone -ominaisuudella. (Image credit: TechRadar)

Emme saaneet Instagramia toimimaan lainkaan omissa testeissämme, vaan se kaatui joka kerta, kun yritimme avata sovelluksen. WhatsApp toimi sen sijaan hyvin koko testijaksomme ajan, mutta sekään ei onnistunut hakemaan aiempien keskustelujen varmuuskopioita Google Drivesta.

Huawei P40 Pron käyttäminen arkipuhelimena oli turhauttavaa. Sovellustarjonnassa on vielä niin paljon puutteita, että jouduimme useampaan otteeseen kaivamaan toisesta taskusta iPhonen tai jonkin toisen Android-testipuhelimen.

Monia palveluita, kuten verkkopankkeja, YouTubea tai Gmailia, pystyy kyllä käyttämään selainversioina, mutta käyttökokemus on luonnollisesti sovellusta huonompi.

Yksi suurimmista haasteista on myös karttapalveluiden heikko valikoima, sillä tällä hetkellä ainoa varteenotettava vaihtoehto on kolmannen osapuolen kehittämä Here Maps. Sitä käyttäessämme jäimme kaipaamaan Google Mapsia – tai edes Apple Mapsia.

Toivomme kuitenkin, että sovellustarjonta paranee vuoden aikana. Päätimmekin pitää Huawei P40 Pron testissämme normaalia pidempään, jotta voimme seurata tilanteen kehittymistä.

Sovelluksia lukuun ottamatta kaikki muut Android 10:n ominaisuudet, kuten tumma teema, ovat tarjolla normaaliin tapaan. Huawei käyttää puhelimessa omaa EMUI 10.1 -käyttöliittymää, joka on mielestämme kehittynyt paljon yhtiön muutaman vuoden takaisista käyttöliittymistä. Sen käyttölogiikka muistuttaa edelleenkin pikemminkin iOS:ää kuin stock-Androidia, mutta siihen tottuu nopeasti.

Akunkesto

(Image credit: TechRadar)

Huawei P40 Prossa on 4 200 mAh:n akku, joka kesti poikkeuksellisen hyvin. Rankallakin käytöllä virtaa oli jäljellä vielä myöhäisillastakin noin 20–30 %.

Kiitos todella energiatehokkaan järjestelmäpiirin, P40 Pro selviää keskinkertaisella tai kevyellä käytöllä hyvin jopa kaksi kokonaista päivää.

P40 Prota saa ladattua joko mukana tulevalla 40-watin pikalaturilla tai 27-wattisella langattomalla latauksella. Kumpikin vaihtoehto täyttää akun hyvin ripeästi. Tarjolla on myös käänteinen langaton lataus, jos haluat jakaa puhelimesi virtaa esimerkiksi langattomien kuulokkeiden tai ystäväsi puhelimen lataamiseen.

Huawei P40 Pro on hyvä ostos, jos...

Et tarvitse Googlen sovelluksia Huawei P40 Pron ainoa suuri ongelma on sen rajallinen sovellusvalikoima, joka korjaantuu todennäköisesti ajan myötä. Jos kuitenkin olet riippuvainen Googlen sovelluksista tai tarvitset työssäsi tiettyjä sovelluksia, joita ei ole saatavilla App Gallerystä, joudut suuntaamaan katseesi toisaalle.

Haluat erinomaisen kameran Huawei on jälleen kerran onnistunut luomaan yhden markkinoiden parhaista kameroista. Jos kamera on sinulle ylivoimaisesti tärkein ominaisuus puhelinta valittaessa, P40 Pro on rajoitteistaan huolimatta harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Arvostat hyvää akunkestoa Huawei P40 Prossa on poikkeuksellisen hyvä akku, jota on käytännössä mahdotonta saada kulutettua loppuun yhden vuorokauden aikana. Kevyemmällä käytöllä se kestää hyvin jopa kaksi kokonaista päivää.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Tarvitset Googlen ohjelmia Googlen palveluiden puuttuminen on eittämättä valtava haaste P40 Prolle. Jos käytät päivittäin YouTubea, Google Play Kauppaa tai Gmailia, etkä voi kuvitella vaihtavasi niitä joihinkin korvaaviin sovelluksiin, suosittelemme tutustumaan mieluummin Samsungin, OnePlussan tai Xiaomin puhelimiin.

Tarvitset kattavaa sovellusvalikoimaa Etsitkö kattavaa sovellusvalikoimaa? Siinä tapauksessa markkinoilla on edelleenkin vain kaksi kunnollista vaihtoehtoa: Googlen Play Kauppa ja Applen App Store. Huawei pyrkii varmasti kehittämään omaa App Gallery -kauppaansa mahdollisimman nopeasti, mutta sillä on pitkä matka kirittävänä.

Haluat edullisen lippulaivamallin Huawei P40 Pro on yli 1 000 euron puhelin, joten jos etsit mieluummin edullista lippulaivaa, suosittelemme tutustumaan esimerkiksi OnePlus 8:aan tai iPhone SE:hen.

Arvosteltu alun perin maalis-huhtikuussa 2020