Arvostelussa LG G1 Gallery OLED TV

Pika-arvio

LG G1 OLED jatkaa yhtiön viime vuonna julkistettua Gallery OLED -mallia uudella parannetulla yksilöllä, joka tekee G-sarjalaisesta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon.

Uudessa mallissa on paranneltu Evo-paneeli sekä laajennettu väriavaruus, jotka vievät G1 OLED -sarjan pidemmälle kuin yksikään LG:n OLED-televisio on mennyt aiemmin. Toisin sanoen LG:n OLED-televisioiden hehkutettu mustan taso ja kontrasti saavat rinnalleen entistä paremman kirkkauden ja värimaailman, mikä parantaa entisestään HDR-katselukokemusta.

Kirkkautta ja värisävyjä ei kuitenkaan paranneta merkittävästi. Kuten Evo-paneelin nimestäkin voi päätellä, kyse on enemmänkin evoluutio vallankumouksen sijaan. Ero aiempaan on kuitenkin huomattava ja tervetullut, minkä ansiosta LG G1 OLED erottuu tämän hetken sisarustensa joukosta kirkkaasti.

Paneeliuudistuksen lisäksi yhtiö on parantanut omaa Ai Picture Pro -videoprosessoria sekä lisännyt neljä HDMI 2.1 -liitäntää uuden sukupolven 120 Hz pelaamista varten.

Muotoilultaan LG G1 OLED on puolestaan ohut ja näyttää upealta seinällä. Uudistetussa webOS-käyttöjärjestelmässä on pienet ongelmansa, mutta muutoin se on yhtä laadukas ja ominaisuuksiltaan rikas käyttöliittymä kuin aina ennenkin.

Valitsimme tämän hetken parhaat 4K-televisiot

Hinta ja saatavuus

G1-sarja on saatavilla 55-, 65- ja 77-tuumaisena

65 tuuman malli maksaa 3 699 €

LG tunnetaan erityisesti OLED-televisioistaan, joten suurinta osaa yhtiön televisiomalleista myydään lähes jokaisessa maassa, mukaan lukien Suomessa.

65 tuuman malli maksaa Suomessa 3 699 €, mutta sitä on saatavilla myös pienempänä 55-tuumaisena hintaan 2 899€ ja 77-tuumaisena hintaan 4 999 €.

Verrattuna asteen heikompaan LG C1 -malliin hinta nousee siis merkittävästi, mutta tänä vuonna myös C- ja G-sarjan välillä on suurempi ero. Siten hintaero tuntuu meistä perustellulta.

LG G1 OLED connections and ports (Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Seinäkiinnitykseen sopiva ohut ja litteäselkäinen muotoilu

Seinäkiinnitys kuuluu pakettiin, mutta jalusta ei

Voi toistaa digitaalisia taideteoksia, kun televisiota ei katsota

LG G1 OLED:n muotoilua ei suotta kutsuta Galleryksi, sillä se on varta vasten suunniteltu kiinnitettäväksi seinään. Televisio jopa toistaa digitaalisia taideteoksia, kun sitä ei katsota, jolloin se muistuttaa Louvren taidegalleriaa.

Television ultraohut muotoilu tekee laitteesta äärimmäisen litteän, eikä siinä ole juuri paksumpia kohtia, jotka pilaisivat yleisilmeen. Jopa myyntipakkauksen mukana tuleva seinäkiinnitys on suunniteltu siten, että se asetetaan televisiossa olevaan syvennykseen, jolloin itse televisio saadaan mahdollisimman liki seinää. Kun ruutu itsessään on käytännössä reunaton, näyttää televisio upealta melkein missä tahansa olohuoneessa.

Monet ihmiset eivät kuitenkaan halua ripustaa televisiotaan seinään, mutta valitettavasti tätä varten myyntipakkauksessa ei tule lainkaan vaihtoehtoa. Erillinen jalusta on kuitenkin saatavilla, mutta se pitää ostaa erikseen. LG:llä on oma melko kestävä ja kaunis vaihtoehto myynnissä, mutta televisioon voi kiinnittää myös standardoituja muita jalustoja. Kannattaa kuitenkin pitää huolta, että ne ovat riittävän tukevia kannattelemaan painavaa televisiota.

LG G1 OLED - tekniset tiedot **Koko:** 55, 65 ja 77 tuumaa | **Resoluutio:** 4K | **HDR:** Kyllä | **Paneeli:** OLED | **Käyttöliittymä:** WebOS 6.0 | **Mitat:** 1 446 x 830 x 19,9 mm | **Paino:** 29 kg | **Liitännät:** 4xHDMI (v2.1), 3xUSB, RF-sisääntulo, optinen audio, CI-paikka, kuulokeliitäntä, Ethernet

Ohuesta profiilista huolimatta LG G1 OLED:sta löytyy kaikki tarvittavat liitännät ja kaiuttimet. Television jokainen neljästä HDMI-paikasta tukee HDMI 2.1:tä, joten televisio soveltuu täysin nykypäivän pelaamista varten 4K-, 120 Hz-, HDR- ja VRR-tukineen. Itse asiassa LG G1 tukee kaikkia tällä hetkellä olevia vaihtelevia virkistystaajuuksia, eli Nvidia G-Syncia, AMD Freesyncia sekä HDMI 2.1:n omaa standardia.

G1:ssä on myös kolme USB-liitäntää mediatoistoa tai tallennusta varten, sekä WiFi- ja Bluetooth-liitännät langatonta yhteyttä varten.

LG on myös uudistanut oman Magic-kauko-ohjaimen vuodelle 2021. Uusi malli on pidempi ja ohuempi, minkä lisäksi sen perää on kasvatettu. Kokonaisuus tuntuu tasapainoisemmalta ja mukavammalta kädessä. Ohjaimesta löytyy pikanäppäimet Netflixille, Amazon Prime Videolle, Disney Plussalle, Rakuten TV:lle, Google Assistantille ja Amazon Alexalle. Yhtiö on myös säilyttänyt aiemmista kaukosäätimistä tutun osoita ja paina -navigointimahdollisuuden sekä rullan, jonka avulla valikoissa voi liikkua nopeasti.

LG G1 OLED:n uusi käyttöliittymä (Image credit: LG)

Käyttöliittymä

Uusi koko ruudun käyttöliittymä

Kattava sovellustuki

LG G1 OLED esittelee yhtiön merkittävimmän uudistuksen kuuluisaan webOS-käyttöjärjestelmään sitten sen lähes kymmenen vuotta tapahtuneen julkistuksen.

Merkittävin ero aiempaan on koko ruudulle laajentunut päävalikko, kun aiemmissa malleissa käyttöliittymän virkaa toimitti muutama rivi television alalaidassa.

Emme kuitenkaan ole täysin myytyjä tästä ratkaisusta. Ensinnäkään sitä käyttäessä ei voi enää katsoa televisiota samanaikaisesti. Toisekseen koko ruudun näkymä saattaa tuntua toisille hieman musertavan ähkyltä. Asiaa ei myöskään helpota se, ettei webOS 6.0 hyödynnä koko ruudun tilaa kunnolla. Monet koko ruudun täyttävät ikonit eivät juurikaan tuo mitään lisää, mutta hakutoiminto tarjoaa sentään aiempaa kattavamman ja paremman näkymän. LG tukee lisäksi Alexaa, Google Assistantia ja LG ThinQ -älykomentoja haettaessa sisältöä.

Käyttöliittymän suurin ja keskeisin osio paljastaa tosin syyn webOS:n uudelleenmuokkaukselle. Keskellä sijaitsevassa osiossa esitellään suositeltua sisältöä, joka perustuu pääasiallisesti käyttäjän omiin mieltymyksiin, joita televisio oppii tuntemaan. Toisin sanoen tänä vuonna webOS:n fokuksena on ollut etsiä käyttäjälle sopivaa sisältöä, jolloin heidän ei tarvitsisi itse käydä läpi kaikkia suoratoistopalveluita.

Alkuun suositukset tuntuvat hakuammunnalta, sillä televisio ei tunne käyttäjän tottumuksia. Tosin jos on aiemmin kirjautunut LG:n tilille aiemmilla televisioilla, uusi webOS voi ladata käyttäjäprofiilin ja tarjota relevanttia sisältöä välittömästi käynnistyttyään.

Aiemman webOS-lähestymistavan faneille on tarjolla myös tuttu rivistö ikoneita alalaidassa. Uusitussa mallissa näitä voi tosin rullata esiin enemmän, jolloin käyttäjät voivat löytää vielä enemmän sisältöä ja lähteitä muun muassa Amazon Prime Videosta ja muista suoratoistopalveluista.

Valitettavasti valikoima on tällä hetkellä hyvin rajallinen, eikä siinä ole esimerkiksi Netflixiä lainkaan. Lisäksi käyttäjät eivät voi tuhota tai lisätä omia valikoimia, saati muuttaa nykyisten järjestystä.

Lopuksi käyttöliittymän muutkin asetukset on järjestelty uusiksi, mikä saa webOS 6.0:n tuntumaan askeleelta uuteen suuntaan, eikä niinkään vielä lopulliselta päätepisteeltä.

Huomio, ettei LG:n mukana tule lainkaan kuvassa olevaa jalustaa, vaan se on suunniteltu kiinnitettäväksi seinään. Jalustan voi ostaa kuitenkin erikseen. (Image credit: TechRadar)

Kuvanlaatu

Ylimääräinen OLED-kirkkaus parantaa HDR:n tasoa

Ilmiömäiset peliominaisuudet ja suorituskyky

Kaunis paikallinen kontrasti ja mustan taso

LG G1 OLED:ssa oleva Evo-paneeli on yhtiön ensimmäinen merkittävä muutos OLED-televisioihin vuosiin. LG on tietenkin tehnyt paljon pieniä parannuksia ja päivityksiä viime vuonna, mutta muutokset eivät ole koskaan olleet kovin suuria. Tällä kertaa asia on kuitenkin toisin, minkä vuoksi yhtiö on halunnut nimetä parannuksen Evo-brändillä ja mainostaa sitä maailmanlaajuisilla markkinointikampanjoilla.

Evo-paneeli ei ole kuitenkaan vallankumouksellinen muutos, mutta eron ja parannuksen entiseen näkee silti selvästi. LG G1 OLED tarjoaakin paremman dynaamisen alueen kuin yksikään LG OLED -malli aiemmin.

Paneeli on myös aiempaa energiatehokkaampi, joten se yltää korkeampaan kirkkauteen ilman kovempaa energiankulutusta. Vielä tärkeämpänä korkeampi kirkkaus ei lisää ruudun kiinnipalamisen riskiä. Omissa mittauksissamme kirkkaus ylsi korkeimmillaan 870 nitiin, joka paranee aavistuksen viime vuoden GX-sarjan 754 nitin maksimikirkkaudesta. Kirkkaus tippuu noin sadalla nitillä, jos Vivid-asetuksesta siirrytään Standard-kuvatilaan. Erot G1:n ja GX:n välillä ovat noin 10-20 prosentin luokkaa eri kuva-asetuksissa.

Eron huomaa ensinnäkin siinä, että HDR-kuvien kirkkaimmat kohdat ovat aiempaa intensiivisempiä kuin yhdessäkään vanhemmassa LG-mallissa. Tämä koskee niin keinotekoisia valoja, kuten lamppuja ja soihtuja, kuin luonnollista valoa ihon, lasipintojen tai metallin heijastuksissa tai luonnollisesti auringosta saapuvaa.

Kun parannetun kirkkauden yhdistää OLED-teknologiasta tuttuun korkeaan kontrastiin, lopputuloksena syntyy kauniita ja säkenöiviä HDR-kuvia. Tämä käy erityisesti toteen, jos sisältöä katsoessa voi hyödyntää LG G1:ssä olevaa Dolby Vision HDR -tukea. Muiden LG-mallien tapaan G1 ei tue kuitenkaan HDR10+:aa.

Evo-paneelin parempi kirkkaus ei näy kuitenkaan negatiivisesti LG OLED:n perinteisesti laadukkaassa mustan tasossa. Pimeät kohtaukset tuntuvat itse asiassa näyttävän jopa entistä paremmalta kuin aiemmin ja sisältävät entistä enemmän yksityiskohtia. Kuvassa ei myöskään ole havaittavissa juuri minkäänlaista välkehdintää tai kirkkauden epätasapainoisuuksia, jotka häiritsivät toisinaan vuoden 2020 mallien katselukokemusta.

LG G1 Gallery OLED TV (Image credit: TechRadar)

Kirkkaat HDR-kohtaukset näyttävät niin ikään todella upeilta, minkä lisäksi uusi vihreälle sävylle siunattu taso Evo-paneelissa parantaa väriavaruutta ja myös HDR-toistoa. Kuva jää silti korkealaatuisten LCD-televisioiden lähes sokaisevan kirkkaiden paneeleiden taakse. Mutta samat LCD-mallit eivät puolestaan pärjää OLED-paneelin paikalliselle valohallinnalle ja kontrastille.

Vaikka LG G1 OLED:n Evo-paneeli on eittämättä uuden mallin merkittävin ja huomionarvoisin uudistus, yhtiö esittelee myös merkittäviä parannuksia kuvankäsittelyyn uuden Alpha 9 Gen 4 -piirijärjestelmän avulla.

Uusi Cinematic Movement -liikesuoritin tekee erinomaista jälkeä kuvan vavahtelun eliminoimiseksi ilman, että se tuottaisi samalla muita prosessointiartefakteja tai tekisi kuvasta yliluonnollisen sulavaa.

Toinen iso ja vaihtoehtoinen parannus on LG:n Ai Picture Pro -tila, joka parantaa kuvaa useilla eri tekoälypohjaisilla kuvanparannusprosesseilla. Sen tarkoituksena on luoda optimaalinen kuva, ja vuoden 2021 versioon on tuotu tätä varten useita parannuksia. Näihin lukeutuvat muun muassa uudet työkalut tunnistaa ja luoda tiettyjä sääntöjä erityyppisille maisemille, sekä erottaa ruumis- ja objektintunnistukset toisistaan, jolloin kuvan yksittäisiä kohtia voi parantaa itsenäisesti sen sijaan, että koko kuvaa parannettaisiin samalla kaavalla.

Uudet parannukset ovat melko merkittäviä ja lisäävät kuvan tarkkuutta, elävyyttä, syvyyttä ja dynamiikkaa entisestään kaikista tulolähteistä katsottuna. Lisäksi AI Picture Pro tekee tämän kaiken ilman, että se loisi aiempia malleja vaivanneita kaipaamattomia sivuoireita. Mutta jos ylimääräisestä prosessoinnista ei välitä, voi AI Picture Pron sulkea myös pois päältä – mielestämme siitä on kuitenkin hyötyä.

Äänenlaatu

40 W Dolby Atmos -ääni

2.2-kanavainen järjestelmä

Dolby Atmos tuottaa pettymyksen

Superohuiden televisioiden yksi suuri huolenaihe on usein tilanpuutteessa, kun laitteeseen pitäisi saada mahtumaan myös kaiuttimet. LG G1 OLED osoittaa huolet kuitenkin vääriksi, kunhan käyttää television omaa AI Sound Pro -äänitilaa.

AI Sound Pro vie LG G1 OLED:n omat kaiuttimet äärimmilleen ja osaa jopa skaalata television oman 2.2-kanavaisen järjestelmän virtuaaliseksi 5.1.2-järjestelmäksi. Ulostulo toimii yllättävän hyvin ja tuottaa odotettua enemmän raakaa ääntä, detaljeja ja ylipäätään laajemman äänimaailman.

Ääntä ei kuitenkaan saada heijastettua kunnolla ylöspäin, mutta sivusuunnassa tilatuntu on huomattavasti parempi, eikä se tunnu epäselvältä.

AI Sound Pron ainoa ongelma on tosin sen bassossa. Vähänkään merkittävämpi jyrinä tai muu syvältä tuleva efekti aiheuttaa huomattavat sirinän, joka häiritsee muutoin melko puhtaassa äänentoistossa. Tätä ei voi myöskään oikein eliminoida millään tavalla.

LG G1 OLED:n Dolby Atmos -toisto on niin ikään pienoinen pettymys. Vaikka sen avulla voidaan luoda melko vakuuttava monikanavainen äänimaailma television omista kaiuttimista, äänet itsessään kuulostavat liian hiljaisilta ja vaimennetuilta. Tämän huomaa etenkin isommissa elokuvissa, joissa Dolby Atmosin voisi odottaa heräävän kunnolla eloon.

LG:n uusi Game Optimizer -toiminto (Image credit: LG)

Pelaaminen

Evo-paneelin hyödyt näkyvät elokuvien katsomista enemmän peleissä, joissa on usein räikeämmät kontrastit ja äärimmäisemmät värimaailmat. Itse asiassa paneelin lisätty kirkkaus sekä laadukkaammat värisävyt yhdistettynä sen 4K/120 Hz -toistoon ja vaihtelevien virkistystaajuuksien (VRR) tukeen tekee G1:stä suorastaan mykistävän upean pelitelevision.

LG on parantanut pelikokemusta myös muilla tavoin esittelemällä uuden Game Optimiser -toiminnon. Sen avulla käyttäjät voivat saada itselleen pelikohtaista tietoa ja säätömahdollisuuksia. Näihin lukeutuvat muun muassa kuva-asetusten määritteleminen peligenren mukaan, erilliset asetukset kuvan kirkkaille ja tummille kohdille, sekä Fine Tune Dark Areas -työkalu, joka estää VRR:ää vaikuttamasta liian negatiivisesti mustan tasoon.

Televisiossa on lopuksi myös alhaisen latenssin pelitiloja, joista Standard-vaihtoehto tiputtaa input lagin 12,4 millisekuntiin. Boost-tilassa tämä saadaan tippumaan 9,4 millisekuntiin. Valitettavasti VRR-pelaamisessa on havaittavissa edelleen selkeää välkehdintää aivan kuten LG:n vuoden 2019 ja 2020 malleissa.

Kannattaako LG G1 OLED ostaa?

LG G1 OLED TV jalustan kanssa (Image credit: LG)

Osta jos...

Haluat LG:n parhaan OLED-television

Evo-paneeli parantaa HDR-toiston uudelle tasolle, kiitos kirkkautta parantavan teknologian.

Haluat viimeisen päälle olevan pelitelevision

Neljä HDMI 2.1 -liitäntää, tuki kaikille VRR-formaateille, nopea vasteaika ja kätevät uudet pelitoiminnot tekevät LG G1 OLED:sta ilmiömäisen ison pelitelevision.

Haluat television, joka on suunniteltu kiinnitettäväksi seinään

Alle 2 cm syvyyden ja innovatiivisen seinäkiinnityksen vuoksi LG G1 OLED muuttaa television taideteokseksi.

Älä osta, jos...

Haluat säästää rahaa ja ostaa C1:n

Vaikka uusi LG C1 OLED ei tue Evo-paneelia ja ole siten yhtä kirkas kuin LG G1 OLED, se on silti äärimmäisen laadukas. Ja maksaa huomattavasti vähemmän.

Haluat LCD-paneeleiden kirkkauden

Huolimatta Evo-paneelista LG G1 OLED:n kirkkaus ei yllä laadukkaan LCD:n tasolle. Toisaalta OLED:n paikallinen kontrasti vahvistaa HDR-toistoa merkittävästi.

Et halua televisiota seinään tai ostaa erillistä jalustaa

Jos haluat Evo-paneelin, mutta et halua televisiota seinään, joudut ostamaan silloin erillisen jalustan. Myyntipakkauksessa tulee ainoastaan seinäkiinnitys.