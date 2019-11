Arvostelussa Honor 20 Lite

Honor on luonut jälleen yhden monipuolisen budjettipuhelimen, jonka kamera on yllättävän kyvykäs hintaansa nähden. Se ei ole kuitenkaan valtavan suuri edistysaskel Honor 10 Liteen verrattuna, ja löydät parempaa vastinetta rahoillesi muualta.

Toimituksen huomio: Honor on Huawein tytäryhtiö ja kärsii sen vuoksi samoista pakotteista kuin Huawei. Yhtiö on kuitenkin vahvistanut, että kaikki tällä hetkellä myynnissä olevat puhelimet tulevat saamaan kaikki Android-turvallisuuspäivitykset ja Android-päivitykset pakotteista huolimatta. Myös kaikki Googlen sovellukset tulevat toimimaan puhelimilla normaaliin tapaan.

Honor 20 Lite on lähes sama puhelin kuin Huawei P30 Lite. Suosittelemme puhelimesta kiinnostuneita siis pitämään silmällä molempien puhelinten tarjouksia.

Honor 20 Lite perustuu pitkälti samaan periaatteeseen kuin Google Pixel 3a: laadukas kamera kohtuulliseen hintaan. Honor tosin on vienyt hinnan vielä Googleakin alemmaksi.

Strategiassa ei ole oikeastaan mitään uutta Huawein nuorekkaalle tytäryhtiölle, sillä myös Honor 10 Lite ja Honor 9 Lite toivat markkinoille tasokasta kameratekniikkaa huokeaan hintaan.

Honor 20 Lite vie kuitenkin tekniikan aivan uudelle tasolle laadukkaalla kolmoiskamerallaan, jollaista ei odottaisi vielä tässä hintaluokassa.

Ei olekaan mikään yllätys, että Honor 20 Lite on parempi puhelin kuin sitä edeltänyt Honor 10 Lite. On kuitenkin myös huomautettava, että puhelimen hinta on noussut selvästi aiempaa korkeammaksi. Onnistuuko se siis saavuttamaan samanlaisen hinta-laatusuhteen kuin edeltäjänsä?

Kuva: TechRadar

Honor 20 Lite: hinta ja saatavuus

Myynnissä ympäri Suomen

Maksaa noin 299 euroa

Honor 20 Lite lanseerattiin kiinnostavasti myyntiin jo ennen muuta Honor 20 -sarjaa. Lite-malli saapui myyntiin jo toukokuussa, kun taas Honor 20 saatiin kauppoihin vasta heinäkuussa.

Honor 20 Liten suositushinta on 299 euroa, joten sen hinta on noussut 50 euroa korkeammaksi kuin Honor 10 Liten kohdalla. Sen kanssa samassa hintaluokassa painivat siis käytännössä Moto G7 Plus, Honor 10 ja Huawei Mate 20 Lite.

Puhelin on saatavilla lähes kaikilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä. Värivaihtoehtoina ovat sininen ja punainen liukuväri sekä perinteisempi musta väritys.

Lippulaivamallin ulkonäkö, budjettiluokan komponentit

Suuri näyttö ohuilla reunoilla

Alhainen hinta on vaatinut joitain kompromisseja

Honor 20 Lite tarjoaa edeltäjiensä tavoin tyylikkään muotoilun, joka saa sen tuntumaan hintaistaan kalliimmalta puhelimelta.

Saat suuren näytön ohuilla reunoilla ja pienellä näyttölovella sekä kiiltävän takakuoren, johon on sijoitettu nopea sormenjälkitunnistin.

Kaikkein kiinnostavinta on kuitenkin puhelimen takaa löytyvä keinoälyä hyödyntävä kolmoiskamera, joka tuntuu luksukselta tässä hintaluokassa.

Kuva: TechRadar

Selitys halvalle hinnalle löytyy kuitenkin säntillisemmällä tarkastelulla. Honor 20 Liten komponentit eivät nimittäin ole pintaa syvemmältä kovin kummoisia.

Näyttö on vaatimaton LCD-paneeli tasokkaan OLED:in sijaan, ja puhelin on tehty muovista eikä metallista. Sormenjälkitunnistinta ei olla integroitu modernisti näyttölasin alle, vaan se on perinteistä – joskin toimivaa – sorttia.

Kuva: TechRadar

Muut komponentit ovat käytännössä kierrätettyjä vanhoista lippulaivamalleista, eivätkä edusta kaikkein uusinta teknologiaa. Sama tarina jatkuu myös yhteysominaisuuksien osalta.

Itse asiassa edes puhelimen kolmoiskamerassa ei ole varsinaisesti kolmea täysiveristä kameraa, eikä Honor 20 Lite pysty aidosti haastamaan lippulaivamallien kuvanlaatua, kuten Google Pixel 3a.

Tämä kaikki on kuitenkin myös odotettua tässä hintaluokassa. Honor 20 Lite pyrkii esittämään lippulaivaa ja onnistuukin siinä monelta osin erinomaisesti, mutta on hyvä muistaa, että se on silti pohjimmiltaan budjettiluokan puhelin.

Muotoilu ja näyttö

Kiiltävä muovinen design muistuttaa Honor 10 Liteä

6,21-tuumainen näyttö

Honor 20 Liten muotoilu ei ole muuttunut suuresti viime vuoden Honor 10 Litestä. Se on jälleen tyylikäs, kiiltävä ja hyvin käteen istuva puhelin ohuilla reunoilla ja pisaranmuotoisella näyttölovella. Puhelin muistuttaa merkittävästi myös Huawei P30 Liteä.

Oman testipuhelimemme väri oli katseita keräävä Phantom Blue, joka likuu tyylikkäästi sinisestä violettiin. Voit valita halutessasi myös punaisen liukuvärjätyn Phantom Redin tai kiiltävänmustan Phantom Blackin.

Sen mitat (154,8 x 73,6 x 7,9 mm) ovat lähes identtiset Honor 10 Liten kanssa, puhelin paina 164 grammaa ja se on alle 8 mm:ä paksu. Sen kromiefektillä koristeltu muovirunko ja lasisen näköinen (mutta muovinen) takakuori saavat puhelimen tuntumaan mukavalta kädessä.

Kuva: TechRadar

Puhelimen sormenjälkitunnistin saattaa aluksi tuntua olevan hieman turhan korkealla, mutta siihen tottuu lyhyen käytön jälkeen. Äänenvoimakkuudensäätö vaati sen sijaan vieläkin enemmän kurottamista, sillä erityisesti äänenvoimakkuutta nostava painike oli turhan korkealla.

Honor 20 Liten pohjassa on ilahduttavasti perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, mutta toisaalta myös vanhanaikainen microUSB-latausliitäntä modernimman USB-C:n sijaan. Puhelimessa on vain yksi kaiutin, joka on sijoitettu laitteen pohjaan.

Näytön paksumpi alareuna ja pisaranmuotoinen näyttölovi saivat sen tuntumaan aluksi hieman epäsymmetriseltä, mutta puhelimen ulkonäköön tottui nopeasti. Se tarjoaa yleisesti ottaen varsin häiriöttömän katselukokemuksen hintaansa nähden.

Kuva: TechRadar

Palautteemme puhelimen näytöstä onkin pääasiassa positiivista. Honor 20 Liten 6,21-tuumainen LCD-näyttö on juuri sopivan suuri, riittävän kirkas ja tarjoaa melko tasaisen värintoiston.

Sen Full HD+ (1 080 x 2 340) -resoluutio tarjoaa riittävästi pikseleitä ja venyttää näytön niin lähelle reunoja, että näyttö kattaa peräti 90 prosenttia puhelimen etupinta-alasta.

Honor 20 Lite käyttää pitkää 19,5:9-kuvasuhdetta, joten videoihin jää vaakatasossa katsellessa paksuhkot mustat palkit. Se on kuitenkin välttämätön paha käytännössä kaikkien modernien älypuhelinten kohdalla niin kauan, kun sisällöt tuotetaan pääasiassa 16:9-kuvasuhteella.

LCD-näyttö ei yllä luonnollisesti OLED-näyttöjen tasolle värien elävyydessä tai kontrastitasoissa, mutta tuottaa silti riittävän terävän ja tasapainoisen kuvan. Voit myös tarvittaessa kalibroida näyttöä haluamaasi suuntaan puhelimen asetuksista.