Arvostelussa Moto G7 Plus

Moto G7 Plus on Motorolan (Lenovon) uuden G7-sarjan paras malli. Se tarjoaa siis enemmän suorituskykyä, paremmat kamerat ja nopeamman lataustekniikan kuin edullisemmat sisarmallinsa.

Älypuhelinten edullinen segmentti jatkaa kasvamistaan voimakkaasti, joten Moto G7 Plus ja koko mallisarja kohtaavat myös entistä kovempaa kilpailua. Se on onneksi pelkästään positiivinen asia kuluttajille, sillä edullisten puhelinten valikoima paranee vuosi vuodelta.

G7 Plussassa on vahvat perusominaisuudet: suuri 6,2-tuumainen näyttö, 4 Gt:n RAM-muisti ja kaksoiskamera. Puhelin joutuu tekemään kuitenkin myös kompromisseja joillain osa-alueilla pitääkseen hinnan riittävän alhaisella tasolla.

Se on tosin täysin ymmärrettävää tässä hintaluokassa, ja G-sarja on mielestämme onnistunut karsimaan juuri oikeissa asioissa vaikuttaakseen mahdollisimman vähän puhelimen käyttökokemukseen.

Moto G7 Plus: hinta ja saatavuus

Moto G7 Plus saapuu Suomeen maaliskuun alussa. Se on saatavilla kaikilta suurimmilta jälleenmyyjiltä ja maksaa lähtöhinnaltaan 329 euroa.

Kuva: TechRadar

Muotoilu ja näyttö

Jos et tietäisi Moto G7 plussan hintalappua etukäteen, olettaisit sen maksavan todennäköisesti suunnilleen kaksi kertaa enemmän kuin se todellisuudessa maksaa.

Puhelimen etu- ja takaosa ovat lasia ja niiden välissä oleva metallinen runko tuntuu vankalta ja laadukkaalta kädessä. Takakuoren napauttamisesta kuuluva ontto ääni toki paljastaa puhelimen todellisen hintaluokan, mutta et todennäköisesti naputtele puhelintasi kovin usein.

Virtapainike ja äänenvoimakkuudensäätö löytyvät sopivasta kohtaa laitteen oikealta puolelta ja istuvat mukavasti peukalosi tai etusormesi alle. Virtapainikkeessa on kuvioitu viimeistely, joten sen erottaa myös sormituntumasta.

G7 Plussassa on suuri näyttö, mutta se ei ole niin suurikokoinen, että sitä olisi vaikea hallita. Puhelimen mitat ovat 157 x 75,3 x 8,3 millimetriä ja se painaa 176 grammaa. Laite istuu mukavasti käteen, mutta sen lasinen pinta on liukas käsitellä ilman suojakuorta.

Kuva: TechRadar

Motorola tarjoaa onneksi kaupan päälle pehmeän muovisen suojakuoren, joka antaa lisäpitoa ja -suojaa puhelimelle.

G7 Plus tarjoaa mukavia uutisia myös kaikille musiikkiharrastajille, sillä puhelimen pohjassa on perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Sen vierestä, pohjan keskeltä löytyy myös moderni USB-C-latausliitäntä.

Puhelimen takaosassa on lievästi rungosta ulkoneva kameramoduuli, jonka alapuolella on Motorolan logolla koristeltu sormenjälkitunnistin. Se on sijoitettu loogisesti ja sen käyttäminen on helppoa.

Motorolan mukaan G7 Plus on "vettä hylkivä", mutta puhelimella ei ole virallista vedenkestävyysluokitusta. Sitä ei siis kannata upottaa veteen, mutta G7 Plus selviää mainiosti myös sadekuuroista.

Kuva 1/10 Kuva: TechRadar Kuva 2/10 Kuva: TechRadar Kuva 3/10 Kuva: TechRadar Kuva 4/10 Kuva: TechRadar Kuva 5/10 Kuva: TechRadar Kuva 6/10 Kuva: TechRadar Kuva 7/10 Kuva: TechRadar Kuva 8/10 Kuva: TechRadar Kuva 9/10 Kuva: TechRadar Kuva 10/10 Kuva: TechRadar

Moto G7 Plussassa on kookas 6,2-tuumainen 2 270 x 1 080 resoluution Full HD -näyttö, jossa ei ole juurikaan yläreunaa, sillä etukamera on upotettu pienikokoiseen pisaramaiseen näyttöloveen.

Alareuna on sen sijaan paksumpi ja siihen on painettu ärsyttävästi Motorolan logo. Se onkin yksi niistä merkeistä, jotka kielivät puhelimen edullisesta hinnasta. Ulkoasu on silti vaikuttavan pienireunainen tämän hintaluokan puhelimeksi.

Kirkas ja värikäs näyttö tarjoaa miellyttävän katselukokemuksen ja sen terävyys on riittävän hyvä.