Arvostelussa Moto G7

Moto G7 näyttää ensivilkaisulta huomattavasti kalliimmalta puhelimelta kuin sen hintalappu antaa ymmärtää. Se ei ehkä tarjoa huippuluokan tehoja tai erinomaista kamerakokemusta, mutta jos etsit edullista puhelinta arkikäyttöön, Moto G -sarja on yksi tämän hetken parhaista vaihtoehdoista.

Moto G:stä on muodostunut jonkinlainen synonyymi hyvälle hinta-laatusuhteelle. Lenovo on todistanut kerta toisensa jälkeen pystyvänsä valmistamaan erinomaisia peruspuhelimia huomattavasti kohtuullisempaan hintaan kuin kilpailijansa.

Tällä kertaa yhtiö on lainannut kaikki Moto G6:n hyvät puolet ja kehittänyt niistä entistä laadukkaamman oloisen laitteen.

Pidimme viime vuonna julkaistusta Moto G6:stä niin paljon, että annoimme sille 4,5 tähteä, joten Lenovolla ei ollut aivan valtavasti petrattavaa edelliseen malliin verrattuna.

Moto G7 ei tuo mitään niin mullistavaa, että G6:n omistajilla olisi syytä harkita sitä, mutta se on siitä huolimattaa kiistatta yksi tämän hetken parhaista kohtuuhintaisista puhelimista.

Lenovo julkaisi samalla myös kolme muuta houkuttelevaa mallia: erittäin edullisen Moto G7 Playn, poikkeuksellisen vahvalla akunkestolla varustetun Moto G7 Powerin sekä hieman tasokkaammilla komponenteilla ja kameralla varustetun Moto G7 Plussan.

Moto G7: hinta ja saatavuus

Alkaen 269 €

Saapuu Suomeen maaliskuun alussa

Tilattavissa välittömästi Lenovon omasta verkkokaupasta

Uudet Moto G7 -sarjalaiset ovat myynnissä välittömästi Lenovon omilta verkkosivuilta, mutta suomalaiset jälleenmyyjät saavat odottaa vuoroaan maaliskuun alkuun asti.

Moto G7:n hintalappu on erittäin maltillinen, sillä puhelin maksaa vain 269 euroa. Se on toki hieman enemmän kuin viime vuoden G6, mutta toisaalta puhelimessa on esimerkiksi tuplasti enemmän tallennustilaa.

Meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa puhelimen saatavuudesta suomalaisilta jälleenmyyjiltä, mutta ainakin G6-sarja oli saatavilla lähes kaikista suurimmista erikoisliikkeistä.

Kuva: Motorola

Näyttö ja muotoilu

6,2-tuumainen näyttö Full HD + -resoluutiolla

Laaja 19:9-kuvasuhde

Lasinen etu- ja takakuori, metalliset reunat

Moto G7:n muotoilukieli muistuttaa melko paljon edellistä G6-mallia. Se noudattaa samanlaista tyyliä, mutta puhelimen mitat ovat kasvaneet selvästi aiemmasta.

Muotoilun silmiinpistävin seikka on se, että puhelin tuntuu merkittävästi kalliimmalta kuin sen hinta antaisi odottaa. Moto G:n ensimmäiset mallisukupolvet olivat melko muovisia, mutta puhelinten muotoilu on ottanut valtavia harppauksia viime vuosina. Uusimman G7:n lasia ja metallia yhdistelevä rakenne pärjää hyvin jopa tuplasti kalliimmille vaihtoehdoille.

Kuva 1/2 Kuva: TechRadar Kuva 2/2 Kuva: TechRadar

Muotoilu ei ole kuitenkaan täysi kunnari, sillä säntillisemmän tarkastelun jälkeen etenkin takaosa paljastuu melko edulliseksi materiaaliksi. Takakuori on kuitenkin juuri sopivan kaareva, jotta se istuu mukavasti käteen.

Lasisen rakenteensa vuoksi puhelin on myös liukas, joten suosittelemme investoimaan pari kymppiä kunnolliseen suojakuoreen.

Puhelimen takakuoressa on muutaman millin ulkoneva kameramoduuli, mutta uloke ei ole niin suuri, että sitä tuntisi taskussa. Takakuoressa on myös Motorolan (Lenovon) logo, johon on sijoitettu puhelimen sormenjälkitunnistin. Aiempien Moto G -sarjan puhelinten sormenjälkitunnistimet sijaitsivat näytön alapuolella, mutta onneksi G7 on siirtynyt tyylikkäämpään ratkaisuun.

Kuva: TechRadar

Moto G7:n sormenjälkitunnistimen sijainti tuntuu luontevalta, mutta sen käyttö voi olla hieman ärsyttävää, jos puhelin makaa pöydän päällä ja haluaisit tarkistaa nopeasti ilmoituksesi.

Puhelimen oikealle reunalle on sijoitettu äänenvoimakkuudensäätö ja virtanäppäin. Napakat painikkeet löytyvät luontevalta korkeudelta, eivätkä aiheuta turhia vahinkopainalluksia. SIM-kelkka on sen sijaan asennettu laitteen yläosaan.

Pohja on pakattu täyteen tekniikkaa: vasemmalla on monokaiutin, keskellä USB-C-liitäntä ja oikealla paljon kaivattu 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Osa käyttäjistä on varmasti mielissään erityisesti viimeksi mainitusta, sillä lukuisat valmistajat ovat jo luopuneet täysin kuulokeliitännöistä.

Kuva 1/2 Kuva: TechRadar Kuva 2/2 Kuva: TechRadar

Puhelin ei ole vedenkestävä, mutta selviää hyvin pienistä roiskeista. Sen kanssa ei siis tarvitse pelätä vaikkapa sadekuuron aikana.

Tähän saakka sen muotoilu on kuulostanut suurelta osin samalta kuin G6:ssa, mutta suurimmat muutokset koskevatkin juuri G7:n näyttöä.

Sen ruutu on saanut uuden 19:9-kuvasuhteen, joten näyttö on entistä pidempi ja sopii mainiosti esimerkiksi elokuvien katseluun.

Moto G7:n 6,2-tuumainen näyttö kattaa vakuuttavat 81 % laitteen etupinta-alasta. Se ei ole mikään markkinoiden paras tulos, mutta silti loistava saavutus näin edullisessa hintaluokassa. Lenovo on saavuttanut edellä mainitun lukeman valitsemalla puhelimeensa kohtuullisen pienikokoisen näyttöloven.

Kuva 1/3 Kuva: TechRadar Kuva 2/3 Kuva: TechRadar Kuva 3/3 Kuva: TechRadar

Motorola on siirtynyt suoraan pisaranmuotoiseen näyttöloveen, joten puhelimessa on mukavasti ylimääräistä näyttötilaa perinteisiin näyttöloviin nähden. Koko ilmoituspalkki mahtuu näppärästi näyttöloven sivuille, joten ylimääräinen näyttöpinta-ala on hyödynnetty tehokkaasti.

Näytössä itsessään on 1 080 x 2 270 Full HD+ -resoluutio, joka vastaa 405 pikseliä tuumaa kohden. Kiinnostavaa kyllä, pikselitiheys on alhaisempi kuin Moto G6:ssa (424 ppi). Eroa ei kuitenkaan huomaa päivittäiskäytössä, ja näyttö on yleisesti ottaen kirkas ja selkeä.

Pienikätisten voi olla hieman hankala käyttää puhelinta yhdellä kädellä, sillä Moto G7 on melko pitkä. Se kuitenkin istuu käteen mukavasti ja siitä saa hyvän otteen. Vaikka näytön yläosaan voi olla haastavaa ylettää, hyväksymme sen kompromissiin suuremman näyttöpinta-alan mahdollistamiseksi.