Arvostelussa Moto G7 Play

Motorolan (Lenovon) G-sarja on ollut esimerkillinen puhelinsarja jo vuosien ajan, eivätkä alkuvuodesta 2019 julkaistut mallit tee asiaan poikkeusta.

Moto G7 Play on edullisin puhelin Moto G7 -mallistossa. Lenovo julkaisi sen lisäksi perusmalli G7:n, pitkällä akunkestolla varustetun G7 Powerin ja malliston tehokkaimman version, G7 Plussan.

Sen suurimmat kilpailijat ovat vastaavilla komponenteilla varustettu Nokia 3.1 Plus ja hieman edullisemmat Nokia 3.1 ja Honor 8A.

G7 Play erottuu edellä mainituista erityisesti suorituskyvyllään, sillä se on hintaluokkansa ainoa puhelin uudella Qualcomm 632 -suorittimella. Siinä on lisäksi 32 Gt:a tallennustilaa, joka on laajennettavissa ulkoisella microSD-kortilla aina 512 Gt:uun saakka.

Vaikka kyseessä onkin eittämättä budjettiluokan puhelin, Moto G -sarjan vahva historia nostaa toiveemme korkealle.

Kuva: TechRadar

Moto G7 Play hinta ja julkaisupäivä

Saapuu myyntiin maaliskuussa

Hinta: 159 euroa

Moto G7 Play on G-sarjan halvin malli, jonka hintalappu asettuu nykymittapuulla suorastaan puoli-ilmaiseen 159 euroon.

Kaikkein harvinaisinta on kuitenkin se, että malli on itse asiassa edullisempi kuin 199 euron hintainen edeltäjänsä, G6 Play.

G7 Play on saatavilla useilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä ja se saapuu kauppojen hyllyille maaliskuun alussa.

Moto G7 Play: avainominaisuudet

5,7-tuumainen LCD-näyttö

Snapdragon 632 -suoritin ja 2 Gt:a RAM-muistia

3 000 mAh:n akku

5,7-tuumainen Moto G7 Play on G7-sarjan pienin puhelin, mutta sen näyttö on silti aivan riittävän suuri vaivattomaan käyttöön.

G7 Playn tekniset tiedot saattavat tosin herättää pientä huolta, sillä 2 Gt:n RAM-muisti ei lupaa kovin kummoista pelikokemusta tai erityisen sulavaa moniajoa. Suurin osa sen kilpailijoista tarjoaa 3 Gt:a RAM-muistia, mutta todettakoon silti, että niissä on muutoin heikommat komponentit.

Uusi Snapdragon 632 -suoritin riittää kunnolliseen suorituskykyyn ja tukee laajennettavaa tallennustilaa aina 512 Gt:uun saakka. Se on mukava lisä, sillä puhelimessa on vain 32 Gt:a sisäistä tallennustilaa.

Kuva: TechRadar

Puhelin käyttää tuoreinta Android 9 -käyttöjärjestelmää, joka on yhdistetty Motorolan omaan kevyeen käyttöliittymään. Melko puhdas käyttöliittymä eroaa stock-Androidista merkittävimmin omilla Moto actions -pikaeleillään. Esimerkiksi taskulampun saa käynnistettyä tekemällä "karateiskun" keskelle näyttöä.

G7 Play on vain 8,1 mm:n paksuinen ja se istuu mukavasti käteen. Sen HD+-näytön kuvasuhde on 19:9, joten se on hieman pidempi kuin keskivertopuhelimet. G7 Playssa on kohtuullisen kokoinen 3 000 mAh:n akku.

Ennen kuin ehdimme laukaista puhelimen 13 megapikselin kameran, huomiomme kiinnittyy laajaan valikoimaan eri kuvaustiloja. Motorola on onnistunut tuomaan budjettiluokan malliinsa monia hyödyllisiä toimintoja, kuten täysin manuaalisen kuvaustilan ja spottiväritoiminnon.

Moto G7 Play: muotoilu

Ohut mutta vankka

Suurikokoinen näyttölovi

Kuvioitu, muovinen takakuori

Moto G7 Play tuntuu ja näyttää hyvältä. Se on mukavan tasapainoinen ja ohut, mutta sen mutoilu on silti varsin konstailematonta.

Muusta G7-sarjasta poiketen sen mukana ei tule muovista suojakuorta, mutta pystymme ymmärtämään sen jollain tasolla. Muovisen takakuoren kuviointi estää nimittäin puhelinta naarmuuntumasta paljon paremmin kuin vaikkapa G7 Powerin tai Huawei P Smart 2019:n kiiltävän muoviset takakuoret.

8,1 millimetrin paksuinen ja 168 gramman painoinen G7 Play on melko kevyt, siro ja mukava kädessä, mutta sen kömpelöt näytön reunat ja työkalumainen ulkoasu vähentävät keveyden tunnetta.

Puhelimen vankka muovirunko on silti mukavan pyöristetty, joten laitteesta saa hyvän otteen, eikä se lipeä vahingossa kädestä. G7 Play on selvästi suunniteltu käytännölliseksi puhelimeksi.

Laitteen takakuoressa on loogiseen paikkaan sijoitettu sormenjälkitunnistin ja pyöreä kamerauloke, joka pullistuu lievästi ulospäin muusta takaosasta.

Kuva: TechRadar

Etupuolen 5,7-tuumaisessa näytössä on suurehkot sivureunat ja vieläkin paksumpi alareuna, johon on painettu Motorolan logo. Näytön yläreunassa on ehkäpä markkinoiden jykevin näyttölovi, johon on sijoitettu kaiutin, LED-salama ja etukamera.

G7 Play on ensimmäinen Play-malli, jonka pohjaan on asennettu USB-C-latausportti. Se on mainio keino varmistaa puhelimen valmius tulevaisuuteen.

Laitteen vasemmalla puolella on kaksi nano-SIM-korttia ja yhden microSD-kortin nielevä kelkka, oikealla reunalla puolestaan äänenvoimakkuudensäätö ja virtapainike. Puhelimen yläosasta löytyy lisäksi monen kaipaama perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Moto G7 Play on saatavilla mustana, sinisenä ja kultaisena, ja kaikissa värivaihtoehdoissa on sama, kuvioitu takakuori. Puhelimen muotoilu ei ole ehkä markkinoiden viehättävin, mutta se on erittäin käytännöllinen.

Moto G7 Play: näyttö

19:9-kuvasuhteella varustettu LCD-näyttö

5,7-tuumainen näyttö kattaa 77 % etuosan pinta-alasta

HD+-resoluutio, 294 pikseliä tuumaa kohden

G7 Playssa on 5,7-tuumainen pitkällä 19:9-kuvasuhteella varustettu LCD-näyttö. Kirkas näyttö pyrkii imitoimaan iPhonen-tyylistä muotoilua, mutta ei tarjoa yhtä reunatonta kokemusta kuin Honor 10 Liten kalpaiset kilapailijat.

720 x 1 512 -resoluutio saattaa kuulostaa vaatimattomalta kalliimpiin malleihin verrattuna, mutta se on riittävän hyvä tässä hintaluokassa. Se tuo puhelimen samalle viivalle esimerkiksi Nokia 3.1 Plussan ja Honor 8A:n kanssa. Resoluutio riittää hyvin peruskäyttäjälle.

Kuva 1/2 Kuva: TechRadar Kuva 2/2 Kuva: TechRadar

G7 Playn näyttö on kirkas edulliseen hintaansa nähden, ja näytön katselukulmat ovat melko laajat. Ruutua on helppo katsella myös kirkkaissa ulko-olosuhteissa.

Puhukaamme kuitenkin hetken siitä elefantista, joka nököttää itsepäisesti huoneen keskellä: valtavasta näyttölovesta. Emme ole koskaan pitäneet näyttölovista, mutta tunne pätee erityisen vahvasti tähän malliin.

G7 Playn näyttölovi on äärimmäisen leveä, sillä siihen on asennettu salama, kautin ja etukamera. Näyttöloven molemmille puolille jää tilaa vain muutamalle ikonille – kuten huomaat alla olevasta kuvasta.

Jos haluat sen sijaan piilottaa näyttöloven kokonaan, voit mennä puhelimen asetuksiin, aktivoida kehittäjätilan, valita "piilota" (hide) ja vaihtoehdon näyttölovi (cutout). Tämän jälkeen näyttöloven sivut täytetään keinotekoisesti mustalla värillä, joka saa sen yläosan näyttämään yhdeltä yhtenäiseltä palkilta. Jollain tapaa toivomme, että Motorola olisi päättänyt seurata G6 Playn ja Pixel 3:n muotoilukieltä, eikä siirtynyt valtavaan näyttöloveen.

Kuva: TechRadar

Jos pääset kuitenkin yli näyttöloven aiheuttamasta harmituksesta, huomaat miten paljon vastinetta G7 Play tarjoaa rahoillesi. LCD-tekniikka toistaa värit miellyttävästi, käyttäjä voi itse säätää saturaation ja väriprofiilit haluamakseen ja jopa aktivoida haitallista sinistä valoa vähentävän tilan, joka säästää silmiä.