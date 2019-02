Arvostelussa Huawei P Smart (2019)

Huawei P Smartissa (2019) ei ole kaikkea raskaaseen moniajoon ja 3D-pelaamiseen toivomaamme suorituskykyä, mutta siinä on hintaansa nähden reippaasti tallennustilaa, kunnollinen kamera, luokkansa tyylikkäin muotoilu ja tasokas näyttö. Puhelimen muovinen kuori naarmuuntuu niin helposti, että se vaatii suojakuoren, mutta muutoin Huawei P Smart tarjoa erinomaisesti vastinetta rahoillesi.

Huawei P Smart (2019) julkaistiin samaan aikaan silmämääräisesti samanlaisen Honor 10 Liten kanssa. Kirjoitimme kyseisen mallin arvostelun jo kolme viikkoa sitten ja pidimme mallista kovasti. Se tarjosi "erinomaisen hinta-laatusuhteen, loistavan näytön ja muotoilun sekä reilusti tallennustilaa". Jos nämä sanat kuulostavat tutulta, täysin samat ominaisuudet pätevät myös Huawein uutuuteen.

Puhelinten välillä on kuitenkin myös pieniä eroja: niiden muotoilu on hieman erilainen, ne käyttävät osittain eri kameroita ja puhelinten myyntipakkausten sisältö on eri. Honor 10 Litessä on hieman korkeammalla resoluutiolla varustettu etukamera ja sen mukana tulee lisäksi ilmainen suojakuori, jollaista ei P Smartista löydy.

P Smart pyrkii haastamaan Honor 10 Liten tavoin keskiluokkaiset mallit, kuten Nokia 7.1:n, Motorola Onen ja tietysti Honorin oman 8X:n.

Hinta ja saatavuus

Saatavilla kaikilta suosituimmilta jälleenmyyjiltä

249 €

Huawei P Smart (2019) on saapunut myyntiin käytännössä kaikille Suomen suurimmille puhelinjälleenmyyjille ja sen väreinä on saatavilla siniset Sapphire Blue, Aurora Blue ja musta Midnight Black.

250 euron hintainen Huawei P Smart (2019) maksaa yhtä paljon kuin Honor 10 Lite, mutta on noin 50 euroa halvempi kuin suurempi Honor 8X ja erinomainen Nokia 7.1.

Avainominaisuudet

6,21-tuumainen näyttö

Tyylikäs muotoilu

Kohtuullinen suorituskyky

Pisaramaisella näyttölovella varustettu Huawei P Smart näyttää tyylikkäältä omassa hintaluokassaan. Sen muotoilu muistuttaakin hieman yli tuplasti kalliimpaa OnePlus 6T:tä.

Materiaalit eivät kuitenkaan yllä aivan samalle tasolle, sillä sen sivut ja takaosa ovat kiiltävää muovia – joka myös tuntuu muovilta. Näyttö käyttää hintaluokalleen tyypillisesti LCD-tekniikkaa, joten sen syvyystoisto ei yllä OLED-näyttöjen tasolle. Siitä huolimatta Huawei P Smart (ja Honor 10 Lite) tarjoavat luokkansa pienimmät näytön reunat ja yhden parhaista resoluutioista.

Suurin osa alle 250 euron puhelimista tarjoaa vain 32 Gt:a tallennustilaa, mutta P Smart hemmottelee käyttäjää 64 Gt:n tilalla. Aidosti saatavilla tuosta lukemasta on noin 50 Gt:a, mikä on käytännössä saman verran kuin kaksi tai kolme kertaa kalliimmissa lippulaivamalleissa. Puhelimessa on myös kunnollinen 3 400 mAh:n akku, jonka kestoa saa pidennettyä mukavasti laitteen omilla virransäästötoiminnoilla.

Upeasta ulkonäöstään, reippaasta tallennustilastaan ja kunnollisesta akustaan huolimatta P Smart on ennen kaikkea keskitason puhelin keskinkertaisilla komponenteilla. Siinä on Kirin 710 -suoritin ja 3 Gt:a RAM-muistia.

Muotoilu

Muovinen, mutta tyylikäs ulkomuoto

Lasinen etuosa esiasennetulla suojakalvolla

Takakuori naarmuuntuu helposti

8 millimetrin paksuinen ja 160 gramman painoinen P Smart tuntuu kevyeltä ja ohuelta kädessä. Siitä on kiittäminen puhelimen muovista takakuorta, joka keventää hieman käsituntumaa.

Kiiltävä muovi näyttää hieman lasilta, erityisesti liukuvärjätyssä mallissa, mutta se on siitä huolimatta täysin muovisen tuntuinen. Joillekin tämä saattaa olla pieni takaisku, mutta muovi tuntuu oikeastaan mukavalta kädessä. Sen rakenne on kevyt, mutta ei tunnu mitenkään ontolta.

Muovinen takakuori on kuitenkin omiaan keräämään naarmuja ja niitä syntyykin huomattavasti helpommin kuin lasisiin puhelimiin. Jos siis haluat pitää Huawei P Smartin tyylikkään ulkoasun hyvässä kunnossa, suosittelemme erillisen suojakuoren hankkimista. Honor 10 Litesta poiketen valmistaja ei tarjoa suojakuorta puhelimen mukana, mutta pakkauksessa tulee silti esiasennettu näytön suojakalvo.

Huawei tarjoaa puhelimeen kolme kiinnostavaa värivaihtoehtoa: mustan Midnight Blackin sekä kaksi eri sävyistä liukuvärjättyä sinistä, Aurora Bluen ja Turquoise Bluen. Liukuvärjäys on tuttu jo Huawei P20 Prosta, mutta näyttää edelleenkin vaikuttavalta etenkin tässä hintaluokassa.

Sormenjälkitunnistin on sijoitettu puhelimen takakuoreen ja siinä on selvät reunat, jotka helpottavat skannerin paikantamista. P Smartin takana on myös kaksoiskameramoduuli, joka kohoaa hieman puhelimen rungosta.

Pohjasta löytyy puolestaan alaspäin suunnattu monokaiutin, micro USB -liitäntä sekä perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Huawei on myös onnistunut mahduttamaan pienen ilmoitusvalon näytön alapuolelle. Emme olisi uskoneet, että Huawei onnistuisi toteuttamaan kyseistä kätevää ominaisuutta tässä hintaluokassa näytön ohuiden reunojen vuoksi. Se on kuitenkin hyvä osoitus siitä, että Huawei on suunnitellut budjettiluokan puhelimensa huolellisesti.

Näyttö

19,5:9-kuvasuhteen LCD-näyttö pisaramaisella näyttölovella

6,21-tuumainen näyttö kattaa 83 % etupuolen pinta-alasta

Full HD Plus -resoluutio, 415 pikseliä tuumaa kohden

P Smartin 6,21-tuumainen Full HD -näyttö kattaa noin 83 prosenttia laitteen etuosan pinta-alasta, mikä vetää vertoja jo monelle lippulaivalle. Näytössä on pitkä 19,5:9-kuvasuhde ja hintaluokkaansa nähden erittäin ohuet näytön reunat.

2 230 x 1 080 pikselin resoluutiolla varustettu näyttö ei vedä vertoja ainoastaan oman hintaluokkansa kilpailijoille, sillä 415 ppi:n pikselitiheys on merkittävästi suurempi kuin vaikkapa selvästi kalliimmassa iPhone XR:ssä, jonka lukema on vain 326 ppi.

Puhelimen näyttö on myös erittäin kirkas keskiluokkaiseksi malliksi. Katselukulmat ovat laajat ja näyttöä on helppo käyttää myös kirkkaissa ulko-olosuhteissa.

Mainitsimme jo pariin otteeseen, että P Smartin näytön reunat ovat erittäin ohuet. Sen näyttölovi on käytännössä huomattavasti pienempi kuin vaikkapa iPhone XS:ssä. Sen muoto on pisaramainen ja sen sisälle on sijoitettu 24 megapikselin etukamera.

Näyttöä saa myös kalibroitua kattavasti mielensä mukaisesti. Käyttäjä voi valita esimerkiksi silmiä säästävän tilan, säätää näytön valkotasapainoa tai vaikkapa sinisen valon määrää.