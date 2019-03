Samsung Galaxy Fold -video paljastaa selvän taitoksen keskellä näyttöä

Samsung Galaxy Fold ei ole vielä saapunut viralliseen myyntiin, mutta YouTube-käyttäjä phoneoftime julkaisi silti videon, jossa hän esittelee tarkemmin kyseistä mallia.

Alla olevalta videolta näkee hyvin, kuinka selvästi puhelimen näytön keskellä oleva taitos erottuu. Emme vielä tiedä, onko kyseessä virallinen myyntiversio vai pelkkä prototyyppi, mutta toivomme jälkimmäistä.

On myös mahdotonta sanoa, kuinka monta kertaa kyseisen laitteen näyttöä on jo ehditty taittaa. Samsung myöntää itsekin, että sauma muodostuu näkyvämmäksi pidemmän käytön myötä. Valmistaja kertoi muutoksen alkavan näkyä suunnilleen 200 000 taittokerran jälkeen, mutta Bloombergille puhunut lähde mainitsi taittokohdan muuttuvan näkyvämmäksi jo 10 000 kerran jälkeen.

Taittokertojen vaikutus on siis vielä hämärän peitossa. Emme myöskään osaa vielä sanoa, kuinka suuri merkitys taitoksen näkyvyydellä on. Puhelimen ulkonäön muuttuminen on joka tapauksessa huolestuttava uutinen, jos olet maksanut siitä noin 2 000 euroa.

Video ei paljasta puhelimesta juuri muita yksityiskohtia kuin taitoksen selkeyden. Siitä huomaa kuitenkin myös sulavan taittoprosessin – ja kuinka paksu Galaxy Fold onkaan taitettuna.

Puhelimen on määrä saapua myyntiin Eurooppaan 3. päivä toukokuuta, joten saamme pian puhelimen myös omiin käsiimme. Käsittelemme varmasti sen kestävyyttä omassa syväluotaavassa arviossamme.

Myös Huawei Mate X:ssä on taittuva näyttö

Lähde Engadget