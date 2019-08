Note 10 ja 10 Pro tulevat todennäköisesti olemaan Galaxy S10:tä tehokkaampia

Samsung Galaxy Note 10 julkaistaan jo parin viikon kuluttua elokuun 7. päivä, ja huhut viittaavaat siihen, että sekä Note 10 että Note 10 Pro olisivat Galaxy S10:tä tehokkaampia.

Tunnettu vuotaja Steve H. McFly julkaisi Note 10:n tekniset tiedot Twitterissä, ja suurn paljastus näyttäisi olevan, että molemmat mallit saisivat uuden tehokkaan Snapdragon 855 Plus -järjestelmäpiirin. Tieto tulisi yllätyksenä, sillä aiempien huhujen perusteella Note 10 -sarjaan kaavailtiin tavallista Snapdragon 855:tä.

Jo pelkästään uusi järjestelmäpiiri tekisi siis puhelimista tehokkaampia kuin maaliskuussa 2019 julkaistut Galaxy S10 -sarjalaiset.

On tosin hyvä huomioida, että suomalaiset Samsung-käyttäjät saavat jälleen mitä todennäköisimmin Exynos 9825:n Snapdragonin sijaan, sillä Samsungilla on ollut tapana käyttää Qualcommin järjestelmäpiirejä vain Yhdysvalloissa. Samsungin oma järjestelmäpiirikin olisi tosin tehokkaampi kuin puhelimeen alun perin huhuttu Exynos 9820.

According to my sources:#GalaxyNote10 = 6.3-inch Infinity-O AMOLED, SD855+ or Exynos9825 (7nm), 8GB RAM + 256GB ROM, 12MP Wide + 16MP Ultra Wide + 12MP Zoom, 3600mAh with 45W charging + 15W PowerShare + 25W charger, UFS3.0, S-Pen with "Air Actions" gestures.July 23, 2019