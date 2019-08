Samsung Note 10 saattaa saada kohdennetun äänentallennuksen ja uusia eleitä kosketuskynälle

Uusi Samsung Galaxy Note 10 julkaistaan jo parin viikon päästä elokuun 7. päivä, mutta puhelinta käsittelevä huhumylly käy kuumempana kuin koskaan. Uusimpien vihjeiden perusteella Note 10 saattaisi saada yllättäviä uudistuksia, kuten S Penille kehitettyjä uusia eleitä ja videotallennuksen, joka osaisi kohdistaa mikrofonin tiettyyn kohteeseen.

Huhut saapuvat kreikkalaiselta TechManiacs-tekniikkasivustolta, joka on saanut tiedot tunnetulta lähteeltä. Sivusto mainitsi monia ennestään todettuja seikkoja, kuten kahden eri mallin – Note 10:n ja Note 10 Pron – julkaisun, mutta mukana oli myös paljon uusia radikaaleja huhuja.

Sivuston mukaan S Pen olisi saamassa eleitä, joiden avulla puhelimella voisi navigoida. Kosketuskynä pitäisi myös tilanteeseen sopivaa ääntä. Lähde mainitsee, että jos käyttäjä vaikkapa valitsee korostuskynän, kosketuskynä pitää liu'uttaessa samanlaista ääntä kuin oikea korostuskynä pitäisi.

Toinen sivuston kiinnostavista päivityksistä on Note 10:een huhuttu Zoom Audio -ominaisuus. joka esiteltiin itse asiassa jo vuonna 2013 julkaistussa LG G2:ssa. Toiminnon ajatuksena olisi kohdistaa puhelimen mikrofonit haluttuun äänilähteeseen ja vähentää taustamelua. Se olisi ilmeisesti tulossa käyttöön videokuvauksen yhteydessä.

TechManiacs mainitsee myös, että Samsung luopuisi viimeinkin erillisestä Bixby-painikkeesta. Ääniassistentin saisi sen sijaan kutsuttua virtapainikkeella. Idea on tuttu Samsung Galaxy Foldista – jota ei tosin olla vieläkään julkaistu.

Kaikki ei tunnu täsmäävän

Huhuissa on kuitenkin myös kohtia, jotka eivät tunnu sopivan puhelimen aiempiin vuotoihin. Sivusto väittää esimerkiksi, että Note 10 Pro painaisi 198 grammaa ja tavallinen Note 10 vain 168 grammaa. Painot kuulostavat kuitenkin liian alhaisilta nykyiseen 201-grammaiseen Samsung Galaxy Note 9:ään verrattuna.

Lähde kertoo myös, että Note 10 saisi pelkän Full HD -näytön ja Note 10 Pro puolestaan QHD-näytön. Se kuulostaa kuitenkin oudolta, sillä jo nykyisessä Note 9:ssä on QHD-näyttö pidennetyllä 1 440 x 2 960 -resoluutiolla. Lähde uskoo siis, että edullisempi Note 10 itse asiassa tinkisi nykyisen mallin ominaisuuksista.

Huhu jopa väittää, että pienemmän mallin näyttö olisi vain 6,3-tuumainen, vaikka Note 9:ssä on 6,4-tuumainen näyttö. Se voisi toki liittyä aiempaan huhuun, jonka perusteella Samsung aikoisi julkaista pienemmän Note 10:n vain Euroopassa, mutta sekin kuulostaa hieman erikoiselta.

Osa väitteistä on kuitenkin loogisempia. Samsungin huhutaan muun muassa luopuvan 3,5 mm:n kuulokeliitännästä ja lisäävän molempiin Note 10 -malleihin 100 mAh:a suuremman akun. Pienempi malli saisi siis 3 500 mAh:n ja suurempi 4 300 mAh:n akkukennon. Jo akkujen kokoero kertoo myös, kuinka suuri ero puhelinten fyysisessä koossa olisi. Pienemmän mallin latausteho olisi 25 wattia ja suuremman 45 wattia.

Loput ennusteista ovat pitkälti linjassa aiempien huhujen kanssa. Niiden mukaan Note 10 Pro saa esimerkiksi 256 Gt:a tallennustilaa ja 12 Gt:a RAM-muistia.

On sanomattakin selvää, että TechManiacsin huhu on villein tähän mennessä ja siksi suhtaudummekin siihen erityisellä varauksella. Note 10 julkaisuun on kuitenkin enää vain pari viikkoa, joten saamme pian tietää, mitä Samsung on kaavaillut uuteen lippulaivamalliinsa.

Lähde WCCTech