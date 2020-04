Steamilta pääsiäisyllätys – Gears 5 pelattavissa ilmaiseksi

(Image credit: The Coalition)

Mikäli Gears 5 on jäänyt aiemmin hankkimatta ja pelaamatta, pääsiäisen aikana voi ottaa vahingon takaisin. Teosta saa nimittäin kahlata viikonlopun aikana mielinmäärin.

Teoksen voi napata ilmaiseksi Steamista jo nyt. Ilmaisaika jatkuu aina sunnuntaihin 12.4. asti.

Viiden päivän pitäisi riittää varsin hyvin kampanjan läpäisemiseen, sillä tarinan parissa vierähtää pelityylistä ja nuohousinnosta riippuen roimat kymmenen tuntia.

Taistelupari

Gears 5 tarjoaa kampanjan ohella myös tukun erilaisia moninpelitiloja, minkä lisäksi tekemistä piisaa myös kaverin kanssa yhteistyötä himoitseville.

Kuten PC Gamer uutisoi, ilmaistarjous on osa Microsoftin Xbox Free Play Days -kampanjaa, joka on yleensä sidottu Game Pass Ultimaten tai Xbox live Goldin tilaukseen. Siinä missä tavallisesti kampanjat koskevat vain Xbox One -pelaajia, tällä kertaa lystiin pääsee mukaan myös Steamissa.

Arvostelijamme riemastui Gears 5:stä arvostelussaan enemmän kuin osasi olettaakaan, ja tuntuipa kokonaisuus peräti yhdeltä markkinoiden parhaista räiskintäteoksista.