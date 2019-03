Kerbal Space Program saattaa lähettää pelaajat oikeasti kuuhun, To the Moon on sen sijaan toiveiden täyttämisestä kertova kaunis tarina. Siinä missä Kerbal on likempänä Gravitya ja The Binding of Isaac Sawia, To the Moon on sielunkumppani Eternal Sunshine of the Spotless Mindille.

Juoni seuraa kahta lääkäriä, jotka tutkivat kuolevan miehen muistoja ja asettaa sinne valheellisen muiston, jotta tämä voisi kuolla rauhassa. Kiehtova tarina on kääritty 16-bittistä Zeldaa muistuttavaan pakettiin, mutta älä anna ulkoasun hämätä. Kyseessä on harvinainen, koskettava ja eritoten aikuisille suunnattu peli.