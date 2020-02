Entistäkin suositumman Steamin käyttäjämäärä jatkaa kasvamistaan

Valve kertoo Steamin rikkoneen samanaikaisen käyttäjämäärän ennätyksensä. Palvelun palvelimia koetteli viikonloppuna kerralla peräti 18 801 944 eli hiukan vajaat 19 miljoonaa käyttäjää.

Steam Databasen tietojen mukaan tuorein huippulukema nähtiin sunnuntaina 2. päivä helmikuuta. Vanha kärkitulos ehti olla voimassa roiman kahden vuoden ajan, sillä tammikuussa 2018 Steamia käytti kerralla roimat 18,5 miljoonaa käyttäjää.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4February 2, 2020