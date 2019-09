Oletko jo pelannut Borderlands 3:a? Gearboxin toimitusjohtaja Randy Pitchfordin kommenttien perusteella tuntuu, että peliä ovat pelanneet jo lähes kaikki.

GameSpot uutisoi uusimman Borderlands-pelin menestyneen äärimmäisen hyvin PC:llä, vaikka se on ollut myynnissä vain muutaman päivän. Sen lisäksi se ei ole ollut myynnissä lainkaan pelaajien suosimassa Steam-palvelussa.

Päätös viedä Borderlands 3:n PC-versio myyntiin yksinoikeudella Epic Games Storeen herätti pelaajien keskuudessa närää, varsinkin peliä Steam-palveluun kaivanneiden keskuudessa ja huolimatta siitä, että Epic antaa kehittäjille isomman siivun pelien tuloista kuin Valve.

Se ei ole kuitenkaan estänyt Borderlands 3:a "ylittämästä merkittävästi odotuksia", ja peliä samanaikaisesti pelaavien määrä oli julkaisupäivänä kaksi kertaa suurempi kuin Borderlands 2:lla missään vaiheessa.

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great!September 13, 2019