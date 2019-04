Elisa avaa maailman ensimmäiset 5G-kahvilat Turkuun

Elisa kehittää Turkuun Pohjoismaiden suurinta 5G-verkkoa, jonka on määrä valmistua keväällä 2019. Kuluttajat pääsevät kokemaan verkon nopeuden konkreettisesti myös yhtiön avaamissa 5G-kahviloista, jotka ovat luokassaan maailman ensimmäisiä.

Projekti on osa Elisan ja Turun kaupungin solmimaa kolmivuotista sopimusta, jonka on tarkoitus tehdä Turusta johtava älykaupunki. Ajatus ei ole aivan tuulesta temmattu, sillä Turku valittiin maailman seitsemänneksi älykkäimmäksi kaupungiksi The Future Today Instituten Tech Trends -raportissa. Tulos oli myös Suomen paras.

Turku 5G:n eturintamassa

Elisan ja Turun kaupungin yhteistyö liittyy kaupungin Smart and Wise -kärkihankkeeseen, jonka ydinalueita ovat muun muassa liikenne, liikkuminen ja turvallisuus.

"Yksi tärkeimmistä Turun menestyksen syistä on mobiiliteknologian edistyksellinen hyödyntäminen. Tämä siirtyy taas uudelle tasolle Elisan rakentaman 5G-verkon myötä. Kumppanuus tuo uusia palveluita ja käytännön toteutuksia turkulaisille ensimmäisten joukossa maailmassa", Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira hehkuttaa.

Yhtiö on sopinut kaupungin kanssa jo ensimmäiset kokeilut, joista kerrotaan lisää myöhemmässä vaiheessa. Virta kertoo kuitenkin jo pari esimerkkiä:

"Ensimmäisenä 5G:tä pilotoi tietohallintomme, jossa testaamme mitä nopea, korkean kapasiteetin ja lyhyeen viiveen 5G-mobiiliverkko mahdollistaa toimistokäytössä. Muista suunnitteilla olevista kokeiluista voin mainita robottibussin, jonka etävalvonnassa 5G:llä on tärkeä rooli".

TechRadar Suomi kävi maaliskuussa tutustumassa maailman ensimmäiseen talvioloihin sopivaan robottibussiin. Tuolloin bussien odotettiin saapuvan julkiseen liikenteeseen jo vuonna 2021.

Internetkahviloista 5G-kahviloihin

Kaupungin asukkaiden ja vieraiden kannalta konkreettisin hanke on 15.4. avattava 5G-kahvilakokeilu, joka avataan Turun ydinkeskustan Coffee House Wiklundiin. Asiakkaat eivät kuitenkaan tarvitse omaa 5G-laitetta, vaan voivat hyödyntää nopeaa yhteyttä tavallisen Wi-Fi-verkon kautta. Toukokuun aikana 5G-hanke siirtyy myös Åbo Akademin ja Turun yliopiston opiskelijaravintola Galileihin.

"On tärkeää, että 5G näkyy myös kaupunkilaisten arjessa, sillä kaupunkilaisillehan verkkoa rakennetaan. Nyt tehtävän verkon laajennuksen jälkeen jo kolmasosa turkulaisista asuu Elisan 5G-verkon alueella ja verkko kattaa Turun ydinkeskustan ja Kupittaan aluetta. Kahvilat ovat erinomainen paikka käydä kokeilemassa 5G:n ominaisuuksia", Elisan Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Laukkanen kertoo.

Elisa on avannut 5G-verkkojaan jo Helsinkiin, Tampereelle, Jyväskylään ja Turkuun. Rakennusvauhti kiihtyy kuitenkin merkittävästi tämän ja ensi vuoden aikana. Elisa kertoi jo helmikuussa tuovansa myyntiin useita 5G-yhteensopivia puhelimia tämän vuoden aikana.

5G-liittymät saapuvat Suomeen vielä tämän vuoden aikana, ja kaikki operaattorit ovat kehittäneet vauhdilla omia verkkojaan. Suomi tulee todennäköisesti olemaan yksi maailman ensimmäisistä maista, joka siirtyy 5G-aikaan. Voit lukea 5G:n hyödyistä tarkemmin syväluotaavasta artikkelistamme.