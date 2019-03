Telia lanseeraa uuden 5G-reitittimen yhteistyössä Nokian kanssa

Telia lanseeraa yhteistyössä Nokian kanssa uuden 5G-reitittimen, joka yltää operaattorin mukaan "gigabittinopeuksiin" saakka. Laitteen on tarkoitus korvata kodin tai toimiston perinteiset modeemit erityisesti kohteissa, joihin ei ole saatavilla nopeaa kuituyhteyttä.

Telia julkaisi Nokian kehittämän 5G-modeemin jo Barcelonassa järjestetyssä Mobile World Congressissa ja on nyt aloittanut laitteen testaamisen kotimaassa. Operaattori kertoo ensimmäisten kuluttajien pääsevän käsiksi uutuustekniikkaan jo kevään aikana.

Nokian kanssa kehitetty FastMile 5G-reititin hyödyntää sekä 4G:tä että 5G:tä ja jakaa mobiilisignaalin eteenpäin Wi-FI-yhteydeksi.

Lukuisat puhelinvalmistajat ovat julkaisseet tai tulevat julkaisemaan omat 5G-pilottilaitteensa vuonna 2019, joten myös operaattoreilla on kiire ehtiä tarjoamaan 5G-ratkaisuja.

”5G lähti liikkeelle yritysasiakkaiden kanssa tehtävillä hankkeilla. Nyt laitevalmistajien vauhti näyttää kiihtyvän ennakoidusta aikataulusta niin, että myös kuluttajille hyödyllisiä laitteita tulee markkinoille", kertoo Telia Finlandin 5G-ohjelmasta vastaava Janne Koistinen.

Suomi kulkee 5G:n eturintamassa

Suomi tulee todennäköisesti olemaan yksi ensimmäisistä maista, jossa 5G-verkko leviää laajaan kuluttajakäyttöön. Itse asiassa maailman ensimmäinen kaupallinen 5G-verkko avattiin juuri Suomessa Elisan toimesta.

Kotimaastamme löytyy myös vahvaa 5G-verkko-osaamista, sillä takavuosien matkapuhelinvalmistaja Nokia on yksi tämän hetken johtavista verkkoyhtiöistä 5G-tekniikan kehittämisessä. Myös Telia päätyi käyttämään juuri Nokian palveluita.

"Olemme kehittäneet 5G-verkkoa luotettavan kumppanimme Nokian kanssa, ja yhteistyö jatkuu kun pääsemme eturintamassa testaamaan 5G-kotireitittimen toimivuutta ja hyötyjä asiakkaillemme”, Koistinen hehkuttaa.

Telia avasi ensimmäisen 5G-kokeiluverkkonsa Helsingissä jo viime vuoden syyskuussa, ja verkko levisi kaupalliseen käyttöön vuodenvaihteessa, kun 3,5 GHz:n taajuusalueen verkkotoimiluvat astuivat voimaan 1.1.2019.

Telia on toistaiseksi ainoa operaattori, joka on julkaissut kuluttajille suunnatun 5G-päätelaitteen, mutta myös Elisa on jo ilmoittanut tuovansa markkinoille vastaavan reitittimen yhteistyössä Huawein kanssa.