Arvostelussa Suunto Wing

Suunto Wing - Pika-arvio

Suomalainen Suunto on tuonut loppuvuodeksi markkinoille uuden Suunto Wing -luujohdekuulokkeet, jotka laittavat erityisesti Shokz-kilpailijan ahtaalle. Kuten sinivalkoinen osaaminen osoittaa, kiinnostava kuuloketeknologia mahdollistaa isojen parannusloikkien ottamisen.

Suunto tunnetaan edelleen parhaiten parhaista juoksukelloista, joiden joukossa erityisesti Suunto 9 Peak Pro erottuu edukseen. Ulkona liikkuvien tarpeet tunteva yritys on nyt laajentanut osaamistaan myös lisälaitteisiin. Suunto Wingissä huokuu pitkä kokemus, sillä laite on kestävä ja yksinomaan treenaajien tarpeet huomioiva vaihtoehto.

Varavirtalähteen ja säilytyspidikkeet yhdistelmä tarjoaa yli 20 lisätuntia kuunteluaikaa. Tämä on loistava lukema pidempiäkin treenejä ja urheilusuorituksia tekevälle. Yleensä luujohdekuulokkeet eivät tarjoa kummoista akkukestoa, joten Suunto on onnistunut ottamaan tällä saralla selvän niskalenkin.

Tykästyimme myös kuulokkeiden säädettäviin LED-valoihin sekä pään liikkeitä hyödyntäviin pikakomentoihin. Näiden avulla lenkkeilijä ei joudu kaivamaan taskustaan puhelinta esimerkiksi soittoon vastatakseen, mikä on iso plussa.

Luujohdekuulokkeiden perinteinen ongelma koskee kuitenkin äänenlaatua, joka jää selväksi kakkoseksi tavallisten langattomien kuulokkeiden rinnalla. Vastamelutoiminto on korvattu korvatulpilla, mikä on varsin konkreettinen osoitus siitä, ettei ympäristön ääniä saada ainakaan vielä hiljennettyä vaivattomalla tavalla. Ja onpa tämä lenkillä myös hyvä asia, sillä vastamelukuulokkeiden kanssa jää monesti ympärillä liikkuvat juoksijat ja autot huomaamatta.

Äänenlaadun ongelmat korostuvat hyvää bassoa vaativissa genreissä, mutta rauhallisempi iskelmä sekä podcastit ja äänikirjat soivat sen sijaan lenkkimaastossa miellyttävällä tavalla.

Suunto Wing - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Nimi: Suunto Wing Hinta: 199 € Paino: 33 grammaa Materiaali: Silikoni + titaaniseos Akkukesto: 4 tuntia, 30 tuntia latauskotelolla Vesitiiviys: IP67 Bluetooth-kantama Alle 10 metriä Tuetut audioformaatit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Suunto Wing - Hinta ja saatavuus

Hinta 199 €

Saatavana useilta kotimaisilta jälleenmyyjiltä

Suunto Wing ilmestyi Suomessa markkinoille marraskuussa 2023. Kuulokkeiden suositushinta on 199 €.

Suunto on kotimaisena valmistajana erittäin tuttu näky eri jälleenmyyjien valikoimissa, ja tämä näkyy myös kuulokkeiden saatavuudessa. Arvosteluhetkellä lähes kaikki suurimmat kaupat myyvät mallia tuttuun suositushintaan.

Värivaihtoehtojen määrä on rajallinen, sillä Suunto Wing on saatavana ainoastaan kokomustana tai puna-mustana. Arvosteluun saatu yksivärinen versio on hyvin maltillisen tyylikäs, punaisilla ulokkeilla varustettu taasen hieman erottuvampi. Kummankin mallin hinta on sama.

Arvosana hinnasta: 3/5

Suunto Wing - Muotoilu

Kevyet ja kestävät

Kolme fyysistä painiketta

Rohkea punainen väritys

Luujohdekuulokkeet näyttävät perinteisesti lähes identtisiltä. Olipa valmistaja mikä tahansa, open-ear-kuulokkeet asettuvat korvien eteen. Tyypillisesti pään kiertävä sanka on pehmustetulla materiaalilla varustettua metallia, jonka avulla saavutetaan sekä kestävyys että käyttömukavuus.

Tältä osin Suunto Wingin muotoilu on äärimmäisen perinteinen. Tämä ei ole kuitenkaan huono asia, sillä Suunto on onnistunut luomaan kokonaisuuden, joka tuntuu ensikosketuksesta lähtien kilpailijoita laadukkaammalta. Arvosteluun saatu kokomustassa värityksessä ainoat säröt tummaan olemukseen tulevat kuulokkeissa olevista Suunto-teksteistä sekä kyljissä olevista pienistä valonauhoista. Tarjolla on myös punaisilla kuulokkeilla varustettu versio, joka on selvästi persoonallisemman oloinen tuttavuus.

Suunto hyödyntää luujohdekuulokkeissaan titaania, jonka ympärillä on silikonista valmistettu pehmuste. Lopputulos on todella kevyt ja silti tukeva. Kuulokkeet istahtavat jämäkästi paikalleen ja luovat pehmeän tärinän, joka tuntuu miellyttävältä.

Kuulokkeita voi ohjata varsin pienillä mutta hyvin asetelluilla painikkeilla. Niihin totuttelu ottaa perinteiseen tapaan hetken aikaa, mutta tämän jälkeen ne tuntuvat selvästi loogisemmilta kuin monessa muussa kuulokemallissa. Oikean korvan ympärillä olevalla "yleisnäppäimellä" saa vastattua puheluihin, toistettua musiikkia sekä ohitettua kappaleita.

Jo aiemmin mainitut punaiset LED-valot ovat ehdottomasti tyylikkäin muotoiluun liittyvä elementti. Ne saa toki kytkettyä poiskin päältä, mutta parhaimmillaan ne ovat Suomen syksyisillä ja pimeillä lenkkipoluilla, jossa ne auttavat erottumaan synkkyyden keskeltä. Valojen asetuksia saa hallittua sekä Suunnon puhelinsovelluksella että pitämällä volyymia vähentävää painiketta pohjassa.

Lopuksi on vielä mainittava tyylikäs ja kilpailijoista erottuva varavirtalähde. Se on paitsi telakkana käyttämättä oleville kuulokkeille mutta myös lisävirtaa tarjoava sellainen. Asemassa on omat punaiset LED-valot, jotka kertovat lataustilanteen sen hetkisen tason.

Arvosana muotoilusta: 4/5

Suunto Wing - Ominaisuudet

20 Hz luujohdeteknologia

IP67-vesitiiviys

10 minuutin latauksella kolme tuntia kuunteluaikaa

Suunto Wing hyödyntää luujohdeteknologiaa, jossa molempien korvien edessä olevat kuulokkeet luovat värähtelemällä äänen korvaan. Teknologian suurin valtti on siinä, etteivät kuulokkeet peitä korvia. Tämä mahdollistaa ympäristön äänien kuulemisen esimerkiksi lenkillä, mikä tuo lisäturvaa esimerkiksi liikenteen seassa puikkelehtivalle.

Suunto Wing on IP67-luokiteltu vesi- ja pölytiiviiksi. Käytännössä kuulokkeet kestävät siis jopa 10 metrin syvyydessä puolen tunnin ajan. Täysin vedenkestävät ne eivät kuitenkaan ole, joten esimerkiksi avomeriuintiin emme niitä voi suositella. Esimerkiksi syyssateinen juoksulenkki ei kuitenkaan aiheuta minkäänlaisia ongelmia. Lisäksi Suunto on lisännyt kuulokkeisiin mikrofonin, jonka avulla esimerkiksi puhelut onnistuvat urheilun aikana vaivatta.

Mikäli haluat kuitenkin ennemmin keskittyä urheiluun kuin puheluun vastaamiseen, voi soiton hyväksyä tai hylätä erilaisilla päänliikkeillä. Käytännössä tämä onnistuu nyökyttelemällä tai päänpudistuksella. Ominaisuutta voi säätää Suunto-tukisovelluksen avulla, joka on saatavissa sekä Android- että iPhone-puhelimille. Mikäli päänheiluttelu ei houkuta, voi ominaisuudet luonnollisesti kytkeä pois päältä.

Kuten mainittua, Suunto Wingin mukana tulee erillinen 20 tuntia lisävirtaa tarjoava virtalähde. Sen avulla tyhjentynyt akku saa vain kymmenessä minuutissa kolmen tunnin käyttöpuhdin. Vaikka telakka on luonnollisesti hieman kookkaampi kuin pelkkä latauspiuha, on se onneksi kooltaan niin kompakti, ettei se tule missään käytössä tielle.

Arvosana ominaisuuksista: 4/5

Suunto Wing - Äänenlaatu

Päihittää Shokz-kilpailijan äänenlaadussa

Selkeä tärinä

Ei häiriinny sateesta

Vaikka valmistajalla on Suomessa luonnollisesti oma etulyöntiasemansa, on taisto erityisesti Shokz-valmistajaa vastaan tiukka. Suunto Wingin lähin kilpakumppani onkin Shokz OpenRun Pro, joka on ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan pitkälti identtinen. Äänenlaadussa Suunto vie kuitenkin voiton.

Kuuntelukokemuksen laatu pohjautuu parempaan bassoon sekä ylipäätään äänimaiseman laatuun. Yleensä luujohdekuulokkeet kuulostavat hiukan vaatimattomilta ja tukkoisilta. Vaikka Suunto väistää pahimmat sudenkuopat, ei kuuntelukokemus silti pärjää alkuunkaan parhaille kuulokkeille. Rakenne ei mahdollista taustahälyä eliminoivaa vastamelutoimintoa, ja täten äänenvoimakkuus on nostettava varsin korkealle, jotta saa oikeasti keskittyä musiikkiin kaikessa rauhassa.

Vaikka luujohdekuulokkeet eivät siihen pysty, onneksi aivot oppivat blokkaamaan valtaosan taustahälinästä jo hetken käytön jälkeen. Perinteiseen musiikkifiilistelyyn Suunto Wingiä ei kannata hankkia, vaan mallin suurin vahvuus on nimenomaan urheillessa.

Ei jotain pahaa etteikö hyvääkin. Siinä missä äänimaisema ei tuo suosikkibiisejä parhaalla tavalla eloon, podcastit ja äänikirjat hyötyvät teknologiasta selvästi enemmän. Niissä tunnelma on seesteisempi ja puhekeskeinen, jolloin kertomukseen uppoutuminen onnistuu paremmin. Musiikkitoistossa kuuntelukokemus jää pahemmin taka-alalle. Tosin tässä mieluinen musiikkigenre vaikuttaa suuresti. Raskaaseen tunnelmaan ja kitaravalliin luottava Insomnium kuulosti todella hengettömältä, kun taas laulut edellä rallatteleva Eppu Normaali soi selvästi miellyttävämmin.

Volyymin nostaminen tuo myös värinän konkreettisesti esille. Mitä korkeammaksi äänenvoimakkuuden asettaa, sitä selkeämmin sen voi tuntea päätä vasten. Tämä ei itseäni haitannut, mutta osa voi kokea tämän häiritseväksi.

Muotoilu on mietitty juoksijoiden tarpeet huomioiden. Tämä näkyy erittäin mukavana ja jämäkkänä kokonaisuutena. Kuulokkeet eivät pompi tai irtoa päästä juostessa tai salilla hyppiessä. Myös kestävyyteen on satsattu, eikä sangan hajoamista tarvitse pelätä.

Muistutettakoon vielä loppuun, että kyseessä ei ole vedenkestävä malli, vaan ainoastaan vesitiiviiksi luokiteltu tuote. Rankkasateet tai vesipullon kaataminen niskaan ei siis aiheuta ongelmaa, mutta uintireissut kannattaa tehdä ilman Suunto Wingiä.

Arvosana äänenlaadusta: 5/5

Suunto Wing - Arvosana

Swipe to scroll horizontally Osa-alue Kommentti Arvosana Hinta Hinta on melko korkea, mutta rakenne ja ominaisuudet perustelevat 199 euron suositushinnan. 3/5 Muotoilu Tyylikäs ulkoasu ja varavirtalähteenä toimiva telakka ovat onnistuneita ratkaisuja. 4/5 Ominaisuudet Puhelukäyttö sekä pään liikkeisiin pohjautuvat liikekomennot ovat oivallisia. 4/5 Äänenlaatu ja rakenne Luujohdekuulokkeeksi hyvä äänenlaatu, mainio akkukesto sekä todella kestävä rakenne. 5/5 Arvosana Väkevä vaihtoehtoehto luujohdekuulokkeita etsivälle. Monilta osin jopa Shokzin malleja etevämpi kokonaisuus. 4/5

Kannattaako Suunto Wing ostaa?

Osta, jos...

Treenaat ulkona

Open-ear-teknologia mahdollistaa äänikirjan tai musiikin kuuntelun lisäksi myös ympäristön havainnoinnin.

Haluat kevyet kuulokkeet

Suunto Wingiä ei edes huomaa muutaman minuutin käytön jälkeen. 33 gramman paino ja onnistunut muotoilu todella iskostuvat päähän hyvällä tavalla.

Kaipaat akkukestoa

Lataustelakka mahdollistaa todella pitkän käyttöajan, eikä latausnopeudessakaan ole motkotettavaa.

Älä osta, jos...

Haluat parhaan äänenlaadun

Jos kuuntelet tanssimusiikkia tai raskasta rockia ja metallia, Suunto Wing ei vastaa toiveisiisi. Taustamusiikkiin, podcasteihin ja äänikirjoihin se sen sijaan sopii kuin nenä päähän.

Kuljetat kuulokkeita taskussa

Vaikka kyseessä on kevyt ja pienikokoinen malli, ei telakka ja kuulokkeet mene samalla tavalla pieneen latauskoteloon kuin AirPodsit ja muut nappikuulokkeet.

Tarvitset vastamelutoiminnon

Myyntipakettiin sisältyy korvatulpat, mutta varsinaisesta vastamelutoiminnosta ei parane siltikään haaveilla.

Paras haastaja Suunto Wingille

Swipe to scroll horizontally Malli: Suunto Wing Shokz OpenRun Pro Hinta: 199 € 189 € Paino: 33 grammaa 29 grammaa Materiaalit: Silikoni ja titaani Silikoni ja titaani Akkukesto: 4 tuntia, 30 tuntia latausasemalla 10 tuntia Vesitiiviys: IP67 IP55 Bluetooth-kantama: Alle 10 metriä Alle 10 metriä Tuetut ääniformaatit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP A2DP, AVRCP, HFP, HSP