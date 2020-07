Parhaat back to school -tarjoukset: keräsimme isoimmat alennukset läppäreistä, tableteista ja muista opiskelijoiden hankinnoista

Mennyt kevät on ollut monin tavoin poikkeuksellinen vuosi, joka on todennäköisesti jättänyt pysyvän jäljen koulunkäyntiin. Opiskelut siirtyivät pakon sanelemana yhä enemmän verkkoon, mikä vain korostaa hyvien kannettavien tietokoneiden, tablettien sekä muiden elektronisten apuvälineiden arvoa. Toki heikommillakin laitteilla pärjää, mutta hyvä työkalu sujuvoittaa arkea ja helpottaa opintoihin keskittymistä merkittävästi.

Vaikka opinnot alkavat tai jatkuvat kouluasteesta riippuen vasta elokuun ja syyskuun aikana, maailmalla valtavaksi kulutusjuhlaksi muuttunut Back to School -kampanja käynnistyy Suomessakin jo heinäkuun lopussa. Koska jälleenmyyjät haluavat opintoihin palaavat hankkimaan laitteensa keskitetysti, kaupat tarjoavat kattavia tarjouskamppanioita eri tuotteista. Yleensä euroja säästää kuitenkin helpoiten valikoimalla tarjouksia sieltä ja täältä, mutta se on tuskallisen raskas savotta monelle. Senpä takia me TechRadarilla haluamme olla avuksi! Kasaamme tähän artikkeliin heinäkuun lopusta alkaen parhaita tarjouksia erilaisista opiskelijoille sopivista välineistä, kuten kannettavista tietokoneista, tableteista, puhelimista, kuulokkeista tai miksei jopa printtereistä.

Maailmalla Back to School -tarjouksien valikoima on vielä Suomea laajempi, sillä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa tarjolla on kaikkea jääkaapeista pesukoneisiin ja selkärepuista imureihin. Suomessa vastaavanlaiset tarjoukset ovat ainakin toistaiseksi keskittyneet loppuvuoden Black Friday -tapahtumaan. Merkittävä ero on toki erityisesti kotimaisten opiskelijoiden arjessa, sillä yleensä opiskelija-asuntolat tarjoavat suurimman osan tarvittavasta kodinelektroniikasta jo valmiiksi, joten aivan vastaavanlaista ostosreissua ei tarvitse tehdä.

Tätä listaa ryhdytään päivittämään ahkerasti heinäkuun lopusta alkaen, joten palaathan tuolloin katsomaan parhaat tarjoukset. Mutta kuten koulunpenkillä on tapana, emme mekään päästä kesälaitumille täysin ilman lisäluettavaa. Alle on listattu useita asiaan liittyviä oppaitamme, joiden avulla valitset esimerkiksi opiskelukäyttöön sopivimman läppärin tai budjettipuhelimista parhaan vaihtoehdon. Vaikka näistä ei järjestetä pistokoetta myöhemmin, voimme puhtaalla omatunnolla kehua niiden sisällön kattavaksi, opettavaiseksi ja jopa antoisaksi.

Näin valitset sopivimmat tuotteet

Vaikka opiskeluvälineistä mieleen juolahtaa yleensä ensimmäisenä perinteiset kynä ja vihko, todellisuudessa nykyajan tärkeimmät työkalut ovat puhelin ja kannettava. Lukuisista vaihtoehdoista voi kuitenkin olla vaikea valita, sillä kukapa haluaisi törsätä rahojaan turhiin ominaisuuksiin? Toisaalta väärässä paikassa säästäminenkin kolahtaa omaan nilkkaan, sillä halvin on ani harvoin järkevin ratkaisu.

Puhelimien kohdalla hinta kertoo paljon. Parhas puhelin -artikkelimme käy läpi lippulaivamallit, jotka eivät ehkä opiskele puolestasi, mutta kaikkeen muuhun niistä jo pitkälti onkin. Kohtuullisella hinnallakin saa onneksi runsaasti, joten edullisten puhelimien katsauksemme avulla saat rahallesi parhaan vastineen. Tai jos haluat pysyä Applen leirissä, kannattaa vastaavasti avata Paras iPhone -artikkelimme.

Mikäli haluat älypuhelimelta erityisempiä asioita, sekään ei ole ongelma. 5G-verkot ovat saattaneetkin osua uutisotsikoissa silmiin – ja aiheesta. Mikäli tulevaisuuden verkkoteknologia kiinnostaa, kannattaa ensinnäkin kurkata läpi tietoiskumme 5G-teknologiasta sekä sen perään parhaiden 5G-puhelimien listamme.

Kannettavien tietokoneiden kohdalla katse kääntyy niin ikään käyttötarpeisiin. Mikäli laite on pyhitetty opiskelukäyttöön, kannattaa tietysti valita paras läppäri opiskelukäyttöön. Jos mielessä siintää muitakin tarpeita, parhaat kannettavat tarjoavat lisäpuhtia isompaa hintalappua vastaan. Mikäli käyttötarpeet eivät ole vielä täysin selvät, kannattaa lisätietoja katsoa Millainen kannettava opiskelijalle? -artikkelistamme.

Erityisesti liikkuvammalle käyttäjälle saattaa tulla mieleen hankkia tabletti, joka onkin hyvä välimalli puhelimen ja kannettavan tietokoneen väliltä. Niiden etuudeksi on laskettava näppäryyden ohella esimerkiksi mukavuus, sillä sähköisen materiaalin lukeminen tabletin kirkkaalta näytöltä on ergonomista ja rentouttavaa. Pienen laitteen ruudulle mahtuu enemmän sisältöä kuin puhelimella, mutta silti sen kanssa voi pyöriskellä sohvalla oikeaa asentoa etsien.

Olemme katsastaneet valikoimasta parhaan tabletin ohella myös parhaat edulliset tabletit. Tämän lisäksi kannattaa myös ainakin harkita hybridilaitetta, jossa on mukana sekä läppäri että tabletti. Monipuolisuus näkyy toki hinnassa, mutta parhaat hybridilaitteet ovat sopivia lähes kaikenlaiseen käyttöön.

Parhaat Back to School -tarjoukset

Kokoamme tarjoukset tähän sitä mukaan kun jälleenmyyjien Back to School -kampanjat käynnistyvät. Alennuksia on perinteisesti alkanut tipahdella heinäkuun ja elokuun taitteessa.