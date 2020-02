El mejor teléfono con cámara de 2019: las mejores cámaras de smartphones disponibles

Elegir el mejor teléfono con cámara de 2019 fue muy difícil, ya que aparecieron nuevos competidores en los últimos meses, como Google, Huawei y Samsung. La sorpresa es que todos son mejores que el iPhone cuando se trata de tomar fotos. La competencia de Apple se puso al día.

Nuestras pruebas no se reducen al último iPhone ni a la cámara con más megapíxeles. Gran parte de la calidad de la unidad de la cámara está determinada por la forma en la que el smartphone optimizó su software para tomar fotos o grabar videos.

Nota: Siempre estamos actualizando esta lista de los mejores teléfonos con cámara y, a medida que surjan ajustes de software y salgan a la venta nuevos teléfonos, mantendremos todo actualizado y continuaremos probando todo lo que llegue a nuestras manos.

También es importante considerar qué fotos desea capturar, ya que algunas cámaras de smartphones pueden encargarse de ciertos escenarios mejor que otros.

Probamos los mejores teléfonos con cámara en una variedad de condiciones de iluminación y escenarios, y con una amplia gama de temas. Saber cómo se desempeña cada cámara en diferentes tareas de disparo te ayudará a determinar cuál puede capturar los momentos que deseas guardar.

Por lo tanto, antes de decidir cuál es el mejor teléfono con cámara para ti, sería bueno que sepas cuáles son tus necesidades fotográficas. ¿Grandes sensores frontales con un gran lente angular (o dos) para tomar mejores selfies? ¿Una serie de diferentes sensores en la parte posterior para un disparo versátil? Saber eso te ayudará a decidir qué teléfono se adapta mejor a ti.

El año pasado vimos algunas ofertas de teléfonos de alta gama en el Amazon Prime Day (que será el 15 de julio). Por ejemplo, el Note 8 tuvo un importantísimo descuento en los Estados Unidos y su precio se redujo por una cantidad asombrosa.

Google también podría realizar una gran oferta este año en teléfonos como el Pixel 3, por lo que vale la pena estar atento a los precios durante julio.

Más allá de las especificaciones y las capacidades de la cámara, hay varios aspectos sobre el teléfono que también querrás considerar. Por ejemplo, una opción de alta capacidad de almacenamiento o la compatibilidad con una tarjeta microSD será útil si grabas muchos videos en 4K.

También vale la pena pensar en el tamaño de la batería y la calidad de la pantalla: si vas a salir durante todo el día y hacer sesiones de fotografía más largas, necesitarás una batería que pueda acompañar ese ritmo.

Y, si la mayoría de las veces visualizarás las fotos en el teléfono, entonces un teléfono con tecnología de pantalla OLED puede hacer que tus fotos se destaquen perfectamente; sin embargo, si son fotos para redes sociales o si tu plan es imprimirlas, existe una gama más amplia de opciones.

A continuación, enumeramos toda esa información, junto con algunas de nuestras mejores fotos de prueba para que puedas tomar la decisión correcta a la hora de elegir tu próximo teléfono con cámara.

1. Huawei P30 Pro

El mejor teléfono con cámara que puede comprar

Fecha de lanzamiento: marzo de 2019 | Cámara trasera: 40 MP + 20 MP + 8 MP + ToF | Cámara Frontal: 32 MP | OIS: Si | Apertura de la cámara trasera: f/1.6, f/2.2, f/3.4 | Peso: 192g | Dimensiones: 158 mm x 73,4 mm x 8,4 mm | Tamaño de la batería: 4200 mAh

El mejor teléfono con cámara en ambientes con poca luz

Las capacidades de teleobjetivo más potentes

Tiene una lente ultraancha

La detección táctil no es ideal

El Huawei P30 Pro se diseñó meticulosamente para ser el mejor teléfono con cámara, superando por poco a las cámaras traseras de lente única del Google Pixel 3 y Pixel 3 XL en términos de calidad. ¿Cómo? De dos maneras: tiene el mejor desempeño en ambientes con poca luz que hayamos probado y su teleobjetivo "periscopio" realiza tomas asombrosas con zoom óptico a distancia.

Había muchas cámaras para probar en este teléfono, incluyendo cuatro en la parte posterior: un lente principal de 40 MP, un teleobjetivo de 8 MP, una lente ultraancha de 20 MP y una cámara ToF (tiempo de vuelo) para detectar la profundidad de los retratos.

La cámara del Huawei P30 Pro también usa un sensor RYYB (rojo, amarillo, amarillo, azul) en lugar del sensor RGB (rojo, verde, azul) estándar de la industria para capturar más luz, y se nota. Las instantáneas que tomamos para nuestra reseña tenían más detalles y menos sombra que las de la competencia, pero no parecían completamente sobreexpuestas. Es un buen equilibrio que pocos fabricantes de teléfonos consiguen con sus pequeñas cámaras y software limitado.

Es increíble para un smartphone, pero no es del todo perfecto. Notamos algunas franjas de color púrpura en algunas áreas, y los controles del software de la cámara no siempre responden cuando se cambia entre ultraancho, zoom de 5x, zoom de 10x y el zoom digital de 50x. Pero el hecho de que puedes acercarte asombrosamente a los objetos con un zoom de 50x y también disparar por la noche como si todas las luces estuvieran encendidas, realmente establece un nuevo estándar para los teléfonos con cámara en el 2019.

Lea nuestra reseña completa: Huawei P30 Pro

2. Samsung Galaxy S10 Plus

Una gran pantalla y una muy buena cámara

Fecha de lanzamiento: marzo de 2019 | Cámara trasera: 12 MP + 12 MP + 16 MP | Cámara frontal: 10 MP + 8 MP | OIS: Si | Apertura de la cámara trasera: f/1.5, f/2.4, f/2.2 | Peso: 198g | Dimensiones: 161,9 mm x 76,4 mm x 8,8 mm

Cámara superior, incluso con poca luz

No tiene grabación de videos con HDR

No es un gran avance respecto al S9

El Galaxy S10 Plus, junto con el Samsung Galaxy S10 y el Galaxy S10e, presentan nuevas cámaras para los propietarios de Samsung. Además de una cámara normal mejorada y un teleobjetivo óptico de 2x en el S10 y en el S10 Plus, también hay una lente ultraancha de 123 grados en la parte posterior del trío de teléfonos.

Descubrimos que el Samsung Galaxy S10 Plus es extremadamente versátil y divertido para tomar fotos. Esto se debe principalmente a su software de cámara, que es uno de los mejores de su clase. Está repleto de características con modos como Color Point. Es un modo de Live Focus (bokeh) que enmascara el fondo en escala de grises, mientras deja que el sujeto resalte. Es posible cambiar esto luego (para convertirlo en un borrón o un remolino) y deslizar la intensidad hacia arriba y hacia abajo. Es nuestro nuevo modo de cámara favorito de 2019.

¿Dónde se queda corto? Las fotos de Samsung aplican un suavizado agresivo para enmascarar el ruido en condiciones de poca luz, impidiendo que supere al Huawei P30 Pro. No obtendrás las mejores fotos en comparación con esos teléfonos, pero aún lo consideramos muy bueno y la enorme pantalla de 6,4 pulgadas es la mejor.

Nota: el Samsung Galaxy S10e tiene la nueva lente ultraancha, pero carece del teleobjetivo, mientras que el S10 estándar carece de la cámara frontal doble del Plus (aunque no vimos mucha diferencia entre las selfies en el Plus y el S10 normal).

Lea nuestra reseña completa: Samsung Galaxy S10 Plus

3. Huawei Mate 20 Pro

Cuando se trata de versatilidad, este es el mejor teléfono con cámara

Fecha de lanzamiento: noviembre de 2018 | Cámara trasera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Cámara frontal: 24 MP | OIS: Si | Apertura de la cámara trasera: f/1.8, f/2.2, f/2.4 | Tipo de autoenfoque: detección de fase | Peso: 189g | Dimensiones: 157,8 mm x 72,3 mm x 8,6 mm | Tamaño de la batería: 4200 mAh | Almacenamiento: 128 GB/256 GB

Una configuración inteligente de la cámara triple

Especificaciones de primera línea

La cámara HDR podría ser mejor

La interfaz del usuario es básica, con configuraciones complejas

Con tres cámaras traseras, el Huawei Mate 20 Pro ofrece una experiencia de teléfono con cámara altamente versátil.

El P20 Pro marcó el comienzo de esta era de las grandes cámaras de Huawei, y el Mate 20 Pro hereda su lente de gran angular f/1.8 de 40 MP y el teleobjetivo de 3x f/2.4 con OIS y construye sobre estas características.

Para completar ese trío de cámaras traseras, está la nueva estrella, una lente ultraancha f/2.2 de 16 MP. Expande el conjunto de características del Mate 20 Pro, permitiéndote tomar una gama más amplia de fotos desde posiciones limitadas.

Incluso para tomas casuales, hace la vida más fácil cuando se trata de encajar un montón de elementos remotos en la misma foto.

El rendimiento general con poca luz del Mate 20 Pro es superior al de la mayoría de los otros smartphones que probamos, especialmente con su Modo Nocturno de exposición de segundos.

El teleobjetivo de 3x del teléfono hace un gran trabajo al tomar fotos a la distancia, y el zoom híbrido de 5x agrega una mezcla digital para brindarte un poco más de alcance. No es perfecto, pero en nuestras pruebas comparativas, superó a algunos zooms solo digitales como el del Google Pixel 3.

También hay muchas otras características en la aplicación de la cámara en el Mate 20 Pro, lo que te permite hacerle configuraciones y alteraciones a tu experiencia fotográfica.

Lea nuestra reseña completa: Huawei Mate 20 Pro

4. iPhone XS / iPhone XS Max

Simplicidad e inteligencia para una experiencia libre de estrés

Fecha de lanzamiento: septiembre de 2018 | Cámara trasera: 12 MP + 12 MP | Cámara frontal: 7 MP | OIS: Si | Apertura de la cámara trasera: f/1.8, f/2.4 | Tipo de autoenfoque: detección de fase | Peso: 177 g/208 g | Dimensiones: 143,6 mm x 70,9 mm x 7,7 mm/157,5 mm x 77,4 mm x 7,7 mm | Tamaño de la batería: 2658 mAh/3174 mAh | Almacenamiento: 64 GB/256 GB/512 GB

Disponible en dos tamaños

Muy fácil de usar

Costoso

El último dúo de iPhones de Apple cuenta con potentes cámaras traseras duales, pero no son sólo las especificaciones las que atraen la experiencia de fotografía móvil de la empresa, sino también la facilidad de uso de sus cámaras para smartphones.

La aplicación de la cámara del iPhone es bien conocida por poseer una interfaz simple y ordenada, enfocada en tomar excelentes instantáneas con controles, modos y configuraciones mínimos para que el usuario no tenga que preocuparse mucho.

Esto significa que no obtiene las mismas opciones de disparo que con el Samsung y el Huawei, pero el iPhone XS y el iPhone XS Max cuentan con las mejores cámaras para smartphones de Apple hasta la fecha, con mejoras en sus capacidades de poca luz.

Si deseas un teléfono para sacar de tu bolsillo y tomar una foto con un mínimo esfuerzo, los nuevos iPhones son algunos de los mejores teléfonos con cámara disponibles.

Apple popularizó el efecto Bokeh de fondo borroso, y el modo retrato es una de las mejores implementaciones de la tecnología que usamos en un smartphone, con una gama de efectos de iluminación de estudio que añaden un toque extra a tus composiciones.

Tanto el iPhone XS como el XS Max tienen exactamente las mismas cámaras traseras dobles de 12 MP; las únicas diferencias entre los dos son el tamaño de la pantalla, el tamaño de la batería y el tamaño físico.

La pantalla de 6,5 pulgadas del iPhone XS Max te brinda un gran visor cuando se trata de tomar fotos, pero también viene con un gran precio, teniendo en cuenta que el iPhone XS que sigue siendo costoso produce los mismos resultados en un formato más pequeño.

Lee nuestras reseñas completas: iPhone XS | iPhone XS Max

5. Samsung Galaxy Note 9

Un gran rendimiento con poca luz y capacidad de disparo remoto

Fecha de lanzamiento: agosto de 2018 | Cámara trasera: 12 MP + 12 MP | Cámara frontal: 8 MP | OIS: Si | Apertura de la cámara trasera: f/1.5-f/2.4 | Tipo de autoenfoque: detección de fase | Peso: 201g | Dimensiones: 161,9 x 76,4 x 8,8 mm | Tamaño de la batería: 4000 mAh | Almacenamiento: 128 GB/512GB

Cámara superior, incluso con poca luz

No tiene grabación de videos con HDR

No es un gran avance respecto al S9

El Samsung Galaxy Note 9 se basa en la oferta de la cámara potente del Galaxy S9 Plus, con una serie de pequeñas mejoras que lo hacen aún mejor.

El resultado es un teléfono que es cómodo para tomar fotos en cualquier escenario, incluso con poca luz, para lograr algunas tomas realmente impresionantes.

La cámara del Samsung Galaxy Note 9 identifica y se adapta a varios temas con la nueva función de optimizador de escena. Ajusta el balance de blancos y el color según 20 temas tan variados como puestas de sol, flores, comida, pájaros, texto, etc.

En comparación con el S9 Plus que tiene seis meses más, la cámara del Note 9 captura más detalles, pero tendrás que entrecerrar los ojos para ver las diferencias.

Como este es un dispositivo Note, incluye un stylus S Pen de Samsung y puedes usar el botón que tiene como un botón de disparo remoto.

Esto significa que puedes colocar el Galaxy Note 9 en una superficie, alejarte y tomar una foto con el S Pen. Es una ventaja relativamente menor, pero disfrutamos mucho usarla.

Un pequeño punto en contra del Note 9 es su falta de grabación de videos en HDR, pero para muchos esto no será un problema.

Lea nuestra reseña completa: Samsung Galaxy Note 9

6. Huawei P20 Pro

Muy cerca de tener la mejor cámara

Fecha de lanzamiento: abril de 2018 | Cámara trasera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Cámara frontal: 24 MP | OIS: Si | Apertura de la cámara trasera: f/1.8, f/1.6, f/2.4 | Tipo de autoenfoque: detección de fase y láser | Peso: 180g | Dimensiones: 155 mm x 73,9 mm x 7,8 mm | Tamaño de la batería: 4000 mAh | Almacenamiento: 128GB

Configuración inteligente de la cámara triple

Excelente duración de la batería

Sin conector de 3.5 mm ni carga inalámbrica

La pantalla no es tan nítida como la de Samsung

El Huawei P20 Pro marcó un cambio significativo para la firma china, ya que ofrece una de las mejores experiencias de teléfono con cámara del mercado.

Es posible que haya sido reemplazado por el nuevo Mate 20 Pro, pero esto no le quita nada al P20 Pro, ya que sigue siendo un excelente teléfono con cámara.

Su gran destaque es la configuración de cámara triple en su parte trasera. Las tres cámaras suman un total asombroso de 68 MP megapíxeles. Y si también sumamos la cámara frontal de 24 MP, obtenemos un total de 92 MP.

Los megapíxeles solo impresionan hasta cierto punto, pero la buena noticia aquí es que el Huawei P20 Pro respalda su cantidad de MP con una sólida gama de características de cámara.

La cámara principal de 40 MP está respaldada por un sensor de 20 MP en blanco y negro que ayuda a procesar la imagen, lo que incluye reducir el ruido y mejorar el rango dinámico, aunque el P20 Pro dispare a 10 MP de forma predeterminada.

La tercera cámara trasera tiene una lente de zoom de 3x y un sensor de 8 MP, lo que te permite acercar una escena sin usar el zoom digital. Esto significa que la calidad de la imagen disminuye muy poco cuando se usa.

Lea nuestra reseña completa: Huawei P20 Pro

7. Samsung Galaxy S9 Plus

El Galaxy S9 Plus sigue siendo un excelente teléfono con cámara

Fecha de lanzamiento: marzo de 2018 | Cámara trasera: 12 MP + 12 MP | Cámara frontal: 8 MP | OIS: Si | Apertura de la cámara trasera: f/1.5-2.4, f/2.4 | Tipo de autoenfoque: detección de fase | Peso: 189g | Dimensiones: 158,1 mm x 73,8 mm x 8,5 mm | Tamaño de la batería: 3500 mAh | Almacenamiento: 64 GB/128 GB/256 GB + microSD

Impresionante cámara con poca luz

Un paquete completo fantástico

El AR Emoji está sobrevalorado

A principios de este año, al Samsung Galaxy S9 Plus lo elegimos como el mejor teléfono con cámara, ya que combina una excelente experiencia de smartphone con una oferta de fotografía muy exitosa.

Como puedes ver, su puesto ahora está siendo usurpado por una serie de nuevos lanzamientos de teléfonos con cámara, pero sigue siendo una oferta fantástica que bajó de precio desde su lanzamiento.

En la parte posterior, se ubican dos cámaras, con el sensor principal de 12 MP unido por un sensor secundario de 12 MP directamente debajo.

El sensor principal es bastante especial, ya que tiene la primera apertura f/1.5 del mundo en un teléfono, lo que significa que se desempeña fantásticamente bien con poca luz.

Sin embargo, eso no es todo lo que este sensor tiene bajo la manga, ya que también cuenta con la tecnología Dual Aperture de Samsung, lo que le permite moverse de f/1.5 (para ambientes con poca luz) a f/2.4 (reduce la sobreexposición en escenas brillantes).

Mientras tanto, la segunda cámara te permite tomar fotos ricas en bokeh con partes de la imagen borrosas, mientras que otras partes están enfocadas.

Todo esto está respaldado por una aplicación de la cámara fácil de usar con un modo automático que se encarga de la mayoría de los trucos tecnológicos. Esto significa que todo lo que tienes que hacer es apuntar y disparar para obtener una gran instantánea.

Lea nuestra reseña completa: Samsung Galaxy S9 Plus