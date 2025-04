Sequoia 2025: Estilo y versatilidad en una sola SUV

¿Quieres estilo y versatilidad en una SUV? Sequoia 2025 tiene eso y mucho más. ¿Estás listo para conocer toda y cada una de sus características? De ser así, llegaste al lugar indicado.

Sequoia 2025 mantiene su propuesta robusta y eficiente, con motorización híbrida eléctrica en todas sus versiones, que combina un motor V6 Twin Turbo de 3.5 litros con un motor eléctrico, generando 437 HP y 583 lb-ft de torque. Esta configuración la posiciona como una de las SUV más potentes y eficientes de su categoría. Disponible en versiones Limited y Platinum, incorpora la tecnología i-FORCE MAX, transmisión automática de 10 velocidades y tres modos de manejo: ECO, NORMAL y SPORT.

En diseño, destaca su parrilla frontal, faros LED, techo panorámico (en la versión Platinum) y rines de aluminio de 20". El interior es sinónimo de comodidad y conectividad, debido a su pantalla táctil de 14", compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador Qi y múltiples puertos USB. También incluye una pantalla de información múltiple de 12.3", cámara 360° y retrovisor electrocromático.

