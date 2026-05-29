JETOUR SOUEAST refuerza su apuesta en México con las nuevas G700 y S08 i-DM

Jetour Soueast confirma su compromiso con el mercado mexicano con la llegada de JETOUR G700 y SOUEAST S08 i-DM, dos nuevos lanzamientos que expanden el portafolio de la marca en México.

La incorporación de ambas novedades representa un paso estratégico para la compañía dentro del país, mercado clave para su crecimiento regional. Bajo la filosofía Travel+, centrada en aventura, exploración, movilidad contemporánea y experiencias vinculadas al estilo de vida, la firma amplía su portafolio con alternativas diferenciadas que integran electrificación, conectividad, sofisticación, seguridad avanzada y una elevada dotación tecnológica.

"México es un mercado estratégico dentro de nuestra visión global. En apenas ocho años, la marca ha superado las 2.2 millones de unidades vendidas en el mundo, consolidando uno de los crecimientos más acelerados en la industria. Este desempeño se respalda en una oferta premiada en distintos mercados por su innovación y conexión con el consumidor. Nuestro objetivo es inspirar a que México no solo crea en esta vertiginosa expansión, sino que la lidere en Latinoamérica", señaló Andy Yuan, vicepresidente de JETOUR International.

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G700: aventura premium, desempeño extremo y capacidades todo terreno

Diseñado para quienes buscan habilidades todoterreno sin renunciar a refinamiento, innovación ni exclusividad, JETOUR G700 aterriza en México como una SUV de lujo orientada a exploración premium, conducción fuera del asfalto y experiencias de alto desempeño.

Su sistema híbrido enchufable combina un motor térmico 2.0 turbo con tres motores eléctricos para desarrollar hasta 892 hp y 837 lb-pie, configuración que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4.8 segundos. Esta arquitectura incorpora una batería LiFePO4 (litio-ferrofosfato) de 34.13 kWh con certificación IP68, autonomía eléctrica de hasta 100 km en ciclo WLTC y alcance combinado cercano a 1,300 km con carga rápida capaz de recuperar del 30% al 80% en aproximadamente 10 minutos, además de cifras de eficiencia de hasta 122.4 km/l en ciudad, 31.98 km/l en carretera y 53.87 km/l combinados.

La propuesta dinámica se complementa con el sistema 4L Four-Wheel-Drive, tracción integral eléctrica, bloqueo electrónico de diferencial central y suspensión neumática ajustable, avances soportados por la plataforma GAIA. Diseñada para integrar una arquitectura electrificada de alta potencia con sistemas todoterreno de vanguardia, su desarrollo implicó una inversión de más de 700 millones de dólares. Cuenta con modos especializados para nieve, lodo, arena, rocas y conducción inteligente, configuración desarrollada para responder en superficies de baja adherencia y escenarios de mayor exigencia.

De acuerdo son Saúl Espinosa, vicepresidente de JETOUR SOUEAST México, "G700 es el primer exponente de la Serie G que encarna una nueva forma de entender el vehículo todoterreno: una filosofía que no solo busca conquistar, sino también proteger la naturaleza, la experiencia de la expedición y a sus ocupantes. En el mercado mexicano no existe hoy un modelo que combine de manera tan equilibrada capacidades superiores de exploración con tecnología híbrida de última generación, sin renunciar al lujo desde la versión de entrada".

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En el apartado preventivo, G700 integra un conjunto avanzado de tecnologías de apoyo a la conducción con ACC, AEB, FCW, BSD, LDW, LKA, TJA, ICA, RCW, RCTA, DOW y asistente de estacionamiento automático. Además, cuenta con cámara 360° + 180° HD con función de chasis transparente, monitoreo de presión de llantas, control de descenso, control electrónico de estabilidad, control de tracción y múltiples bolsas de aire frontales, laterales, tipo cortina, rodilla para conductor y central delantera.

Dentro del habitáculo sobresale una configuración enfocada en refinamiento y bienestar con superficies en piel Nappa, ventilación, calefacción y masaje en primera y segunda fila, display panorámico de 35.4", pantalla central de 15.6", monitor posterior de 17.3", plataforma Snapdragon 8255, Apple CarPlay y Android Auto, control de voz de cuatro zonas y sistema Lexicon de 18 bocinas con subwoofer. Con respecto a otros elementos de confort equipa climatización automática delantera y trasera, aromatización interior, cargador inalámbrico, segunda fila eléctrica con mesa plegable y tercera fila con ajuste eléctrico, además de soluciones desarrolladas tanto para travesías prolongadas como utilización diaria.

Precios y versiones de JETOUR G700

G700 Wild $1,439,900 MXN | Precio de lanzamiento $1,399,900 MXN

G700 Wild Diamond $1,539,900 MXN | Precio de lanzamiento $1,499,900 MXN

S08 i-DM: sofisticación familiar con tecnología híbrida enchufable

(Image credit: Jetour)

Por su parte, SOUEAST S08 i-DM se incorpora al mercado mexicano para crecer la familia i-DM como una SUV híbrida enchufable dirigida a quienes priorizan amplitud, imagen dominante, confort integral y soluciones desarrolladas para una dinámica urbana sin complicaciones, además de funcionalidad familiar.

Su tren motriz 1.5T PHEV desarrolla hasta 342 hp y 388 lb-pie, acompañado por batería CATL de 18.4 kWh, autonomía de hasta 85 km (WLTC) y 107 km (NEDC) en modo eléctrico y rango total cercano a 1,300 km. Referente a cifras de eficiencia otorga hasta 199.5 km/l en ciudad, 45.93 km/l en carretera y 79.65 km/l combinados.

Su cabina minimalista combina una configuración espaciosa con soluciones digitales, materiales refinados y amenidades desarrolladas para la dinámica familiar y los recorridos cotidianos. Dentro del habitáculo destacan una pantalla central de 15.6", plataforma Qualcomm Snapdragon 8155, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico de 50W, iluminación ambiental, techo panorámico, apertura eléctrica de cajuela, climatización de doble zona, asientos ventilados y calefactables, sistema de audio Sony, múltiples puertos USB, cristales acústicos y una propuesta concebida para confort prolongado y conectividad permanente.

El apartado preventivo integra una suite completa de asistencias avanzadas a la conducción como ACC, ICA, TJA, FCW, AEB, BSD, DOW, LKA y RCTA, acompañada por cámara panorámica 360° + 180°, vista transparente de chasís y sensores delanteros y traseros. Equipa monitoreo de presión de neumáticos, anclajes ISOFIX, ABS, múltiples asistentes electrónicos de manejo y diversas tecnologías orientadas a maximizar confianza durante la conducción.

El ambiente interior también suma filtro CN95, purificación PM2.5, ionizador, monitoreo de monóxido de carbono, comandos de voz, conectividad inalámbrica, iluminación inteligente y una extensa lista de amenidades enfocadas en bienestar, interacción digital y versatilidad.

Precio de SOUEAST S08 i-DM

S08 i-DM Luxury $819,900 MXN | Precio de lanzamiento $779,900 MXN

México, eje estratégico de crecimiento y consolidación

La llegada de JETOUR G700 y SOUEAST S08 i-DM no sólo amplía el portafolio de JETOUR SOUEAST en México; también refleja la relevancia del país dentro de la estrategia internacional del grupo y su determinación por continuar introduciendo propuestas capaces de responder a distintos perfiles de usuario mediante diseño distintivo, electrificación, elevado contenido tecnológico, sofisticación y un claro sentido aspiracional.

"Con este lanzamiento cumplimos la promesa que hicimos hace un año al asumir las operaciones de la marca en México: consolidarnos con una visión de largo plazo, a partir de la introducción de productos globales con tecnología de vanguardia y un enfoque claro en la experiencia del cliente", señaló Johnny Fang, CEO de JETOUR SOUEAST México. "Hoy, nuestra estrategia se sustenta en una red sólida de distribuidores y aliados rentables, clientes satisfechos y un portafolio de modelos modernos; nuestras ventas son reflejo directo de este éxito".

JETOUR SOUEAST mantiene una visión enfocada en construir una operación robusta de largo plazo en territorio mexicano mediante servicios integrales que abarcan importación, comercialización, soporte técnico, refacciones, mantenimiento, garantía, atención especializada y postventa, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral de propiedad alineada con las expectativas del mercado nacional.

Bajo la filosofía Travel+, la compañía continuará impulsando soluciones enfocadas en aventura, exploración, movilidad contemporánea y estilo de vida, reforzando su compromiso por acercar al consumidor mexicano alternativas avanzadas, exclusivas, altamente equipadas y desarrolladas para una nueva generación de conductores.