Zeekr lidera la revolución premium EV en México al superar a su competencia

¿Qué opinas de la movilidad eléctrica premium en México? Sin duda, cada vez son más los que se "animan" a probar este tipo de tecnología y para sorpresa de muchos, (no nosotros) Geely se posiciona como la marca número uno en ventas de vehículos 100% eléctricos durante el mes de noviembre.

Este resultado confirma la acelerada adopción de los vehículos eléctricos en México y la preferencia de los consumidores por propuestas que combinan tecnología avanzada, diseño de alto nivel y una experiencia verdaderamente premium. Impulsada por el sólido desempeño de modelos como Zeekr 001, Zeekr X y su más reciente lanzamiento 7X, el auto eléctrico premium más vendido en noviembre, la marca superó en volumen a otros competidores del segmento EV durante el periodo reportado.

"Para Zeekr México, este logro demuestra el creciente interés y la confianza del consumidor en soluciones de movilidad eléctrica premium y de alto desempeño. Nuestro compromiso es seguir elevando los estándares de producto, servicio y experiencia en el país", destacó Gustavo Lara, Director de Marketing de Zeekr México.

A nivel global Zeekr reportó la entrega de más de 28,843 unidades en noviembre, reforzando su crecimiento sostenido y su presencia estratégica en mercados clave de Asia, Europa y ahora Latinoamérica.

Con miradas al 2026, Zeekr prevé un periodo de expansión significativo en México. La marca proyecta alcanzar un crecimiento sostenido al cierre del próximo año, impulsada por la llegada de nuevos modelos que ampliarán su portafolio de movilidad premium con nuevas energías para el mercado nacional.

En cuanto a operación local, Zeekr continúa fortaleciendo su presencia mediante inversiones en servicio posventa, ampliación de puntos de atención —con la meta de abrir al menos 26 showrooms en 2026—, disponibilidad de refacciones, infraestructura de carga y programas de experiencia al cliente. Estas acciones respaldan su visión de una movilidad inteligente, sostenible y de vanguardia.

Zeekr México agradece a sus clientes y socios por su confianza. Este reconocimiento reafirma el valor de ofrecer vehículos de alta calidad, tecnológicamente avanzados e inteligentes, que contribuyen a un entorno más limpio y sostenible para el país.