Zeekr lidera la revolución premium EV en México al superar a su competencia

Zeekr 7X Drive
¿Qué opinas de la movilidad eléctrica premium en México? Sin duda, cada vez son más los que se "animan" a probar este tipo de tecnología y para sorpresa de muchos, (no nosotros) Geely se posiciona como la marca número uno en ventas de vehículos 100% eléctricos durante el mes de noviembre.

Este resultado confirma la acelerada adopción de los vehículos eléctricos en México y la preferencia de los consumidores por propuestas que combinan tecnología avanzada, diseño de alto nivel y una experiencia verdaderamente premium. Impulsada por el sólido desempeño de modelos como Zeekr 001, Zeekr X y su más reciente lanzamiento 7X, el auto eléctrico premium más vendido en noviembre, la marca superó en volumen a otros competidores del segmento EV durante el periodo reportado.

"Para Zeekr México, este logro demuestra el creciente interés y la confianza del consumidor en soluciones de movilidad eléctrica premium y de alto desempeño. Nuestro compromiso es seguir elevando los estándares de producto, servicio y experiencia en el país", destacó Gustavo Lara, Director de Marketing de Zeekr México.

A nivel global Zeekr reportó la entrega de más de 28,843 unidades en noviembre, reforzando su crecimiento sostenido y su presencia estratégica en mercados clave de Asia, Europa y ahora Latinoamérica.

Con miradas al 2026, Zeekr prevé un periodo de expansión significativo en México. La marca proyecta alcanzar un crecimiento sostenido al cierre del próximo año, impulsada por la llegada de nuevos modelos que ampliarán su portafolio de movilidad premium con nuevas energías para el mercado nacional.

