"No hay justificación posible": el fabricante chino de automóviles se disculpa ante Land Rover tras otra gran polémica por plagio

El presidente de GWM se disculpa por el anuncio copiado

Range Rover ha sido objeto de plagio en China recientemente

Wei Jiangjun afirma que la empresa asume toda la responsabilidad

La empresa china Great Wall Motors presentó recientemente su último vehículo eléctrico híbrido enchufable y celebró el lanzamiento del SUV Wey V9X con una campaña publicitaria que inmediatamente llevó a los internautas a compararlo con una imagen promocional anterior de Range Rover.

Aunque a menudo es el producto físico el que suscita las críticas de los defensores de los derechos de propiedad intelectual —ya hemos explicado nuestra opinión sobre las imitaciones del Range Rover—, en este caso el problema no era el SUV Wey V9X en sí, sino la campaña promocional, prácticamente idéntica a una imagen que Land Rover utilizó el año pasado para promocionar el Range Rover Sport.

Como se puede ver en la imagen utilizada en este artículo (cortesía de Car News China), el equipo de marketing de la empresa china Great Wall Motor (GWM) ni siquiera intentó ocultar la fuente de su inspiración, y optó por una paleta de colores casi idéntica.

Como resultado, el presidente de GWM, Wei Jiangjun, asumió toda la responsabilidad del incidente en las redes sociales, afirmando: «Tras verificarlo, el póster era efectivamente un plagio», dijo en mandarín, según la traducción al inglés de IT-Home.

"No hay justificación posible», añadió, antes de afirmar que GWM asumiría «toda la responsabilidad legal y financiera" por el desliz.

Por el momento, no se sabe si Land Rover emprenderá acciones legales contra la empresa, que ya cuenta con varios modelos con los que espera arrebatarle ventas al especialista británico en todoterrenos, entre ellos el modelo GWM Tank 4x4, muy popular en China y que se prevé que llegue al Reino Unido.

La historia se repite

Land Rover tiene una larga historia con China, en particular con Jiangling Motors Corp, que fue acusada de copiar el Range Rover Evoque con su propio modelo Landwind X7 en 2016.

Años más tarde, el fabricante británico ganó un caso judicial histórico en el que se determinó que el X7 copiaba varias características únicas, lo que provocaba confusión entre los clientes. Como resultado, se vio obligado a cesar su producción.

Se suponía que la sentencia enviaría un mensaje a la industria automotriz china en general de que en el futuro se aplicaría una normativa más estricta en materia de propiedad intelectual.

Aunque ahora es menos habitual ver imitaciones directas en las numerosas ferias anuales del automóvil de China, está claro que muchas marcas siguen traspasando los límites de la licencia artística, ya que Jaecoo, Xpeng y Geely han lanzado recientemente modelos eléctricos que se inspiran en gran medida en la gama de Land Rover.

Se puede argumentar que, dado que la industria automovilística china no tiene una larga trayectoria en la que inspirarse, es natural que busque inspiración en los fabricantes de automóviles occidentales más consolidados.

Sin embargo, algunos expertos del sector consideran que la situación cambiará pronto, ya que varios diseñadores chinos han denunciado que la industria automovilística nacional adolece de una "tendencia a seguir ciegamente las modas", según Car News China.

De hecho, la situación ha llegado a tal punto que se han dado casos de fabricantes nacionales enfrentados internamente por cuestiones de plagio, destacando la homogeneidad de los vehículos eléctricos y de nueva energía emergentes.

Sin embargo, proteger los derechos de propiedad intelectual es extremadamente difícil en China, ya que el sistema legal suele considerar que la infracción del diseño exterior es intrínsecamente subjetiva, por lo que muchos casos se desestiman o se resuelven fuera de los tribunales.

