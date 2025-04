La nueva pick up eléctrica de la marca Slate, de Jeff Bezos, es muy asequible y es todo lo que no es la Cybertruck

Aparentemente de la nada, una empresa emergente de vehículos eléctricos respaldada por Amazon apareció en escena ofreciendo una camioneta eléctrica ultra simple y de bajo precio para el mercado norteamericano.

Con financiación de Jeff Bezos de Amazon, Slate Auto propone una camioneta básica y altamente configurable que rompe la tendencia de las dimensiones gigantescas y de las grandes cantidades de espacio desperdiciado y ofrece una carrocería compacta y altamente configurable, diseñada para el trabajo duro.

Con un tamaño más parecido al de una camioneta Toyota o Nissan clásica de principios de los años 1980, la camioneta Slate presenta paneles compuestos que se envuelven fácilmente y que están refrescantemente libres de cromo y otros toques decorativos.

