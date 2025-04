JETOUR conquista el gélido Círculo Polar Ártico con el modelo T2

¿Qué sentido tiene ser el mejor si no se lo puedes demostrar al mundo? Con JETOUR eso no aplica, ya que para cumplir su cometido de convertirse en una marca líder a nivel mundial en producción de vehículos híbridos todoterreno, realiza acciones de evaluación que comprueben el rendimiento de sus diferentes modelos, incluso en condiciones super exigentes.

Por ejemplo, recientemente se adentró en el gélido Círculo Polar Ártico, a 70 grados de latitud norte. Con temperaturas de hasta -30 grados Celsius, para someter a T2 a una prueba de desempeño definitiva.

Las irregulares colinas nevadas, las carreteras cubiertas de hielo y las superficies erosionadas por el agua de mar a lo largo de los años hacen que el resbaladizo terreno del Ártico sea un reto para cualquier vehículo, así cuente con capacidades todoterreno.

