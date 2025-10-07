El concepto Hipster de Dacia es lo más “Dacia” que la marca ha hecho en años — y este llamativo SUV compacto aún podría llegar a las calles

El SUV compacto de cuatro plazas podría ser más barato que el Spring de Dacia

El estudio de diseño sacrifica el confort para reducir el costo

Inspirado en Nothing y Teenage Engineering

Con solo tres metros de largo, 1,53 metros de alto y 1,55 metros de ancho, el Dacia Hipster Concept tenía un aspecto un tanto cómico cuando entró silenciosamente en un hangar a las afueras de París, con el conductor al volante y el director de diseño de Dacia, David Durand, saludando desde el asiento trasero.

Es increíblemente pequeño, pero con las cuatro ruedas de 14 pulgadas situadas en cada esquina para maximizar el espacio, puede acomodar cómodamente a cuatro personas o transportar una lavadora en la parte trasera cuando los asientos traseros se pliegan.

En cuanto a proyectos, este es probablemente el más característico de Dacia en mucho tiempo.

En resumen, la empresa ha seguido una trayectoria ascendente durante los últimos diez años, demostrando ser un gran éxito entre los clientes gracias a su excelente propuesta de valor y a su conducción sin florituras.

Los Dacia siempre han representado una buena relación calidad-precio, pero han ido más allá de las características de precio reducido y ahora tienen una personalidad propia.

Orgullosa de formar parte del Grupo Renault, la empresa es capaz de tomar la tecnología existente (a menudo de coches de generaciones anteriores) y aplicarla de forma rápida y económica a sus propios modelos.

Pero en los últimos años, ha mejorado su estilo, ha consolidado su marca y ha afianzado su reputación como facilitador de viajes por carretera «a cualquier lugar», lo que le ha permitido atraer a clientes de prácticamente todos los segmentos automovilísticos, grupos de edad y estatus sociales.

Cuando el Spring EV llegó al mercado, rápidamente se convirtió en el vehículo eléctrico más barato que se podía comprar, y sigue siendo una de las formas más accesibles de disfrutar de la conducción sin emisiones. Pero Dacia no se conforma con eso: la marca tiene la misión de reducir aún más los costos.

Al reducir 70 cm de la longitud total del Spring, la compañía ha logrado ahorrar una cantidad considerable de materiales en el concepto Hipster, pero hay cientos de otros detalles que también contribuyen a abaratarlo aún más.

El director de diseño David Durand señala algunos ejemplos, como las manijas de tela para abrir las puertas, las ventanas de vidrio corredizas (el hecho de que no se introduzcan en el panel de la puerta deja más espacio para los codos) y la iluminación delantera y trasera expuesta, que elimina la necesidad de carcasas adicionales.

“Eso solo añade más material y peso, así que dejamos las luces al descubierto”, explica Durand, quien reconoce que el diseño tiene un toque de Teenage Engineering y Nothing en los tornillos visibles y las superficies cúbicas.

En el interior, los asientos eliminan el acolchado y las cubiertas tradicionales, sustituyéndolos por una estructura ligera recubierta con una malla sorprendentemente cómoda. “Como esas sillas de oficina”, señala Durand.

Hay una pequeña pantalla digital frente al volante que muestra la velocidad y otros datos clave, pero el conductor debe llevar su propio dispositivo.

Para ello, el auto incluye una base y puertos de carga para un smartphone, y Dacia ofrece una app que se sincroniza con el vehículo para convertir el teléfono en un panel de infoentretenimiento tradicional, con accesos directos a Spotify, Google y otras apps importantes.

Está de moda ser cuadrado

Los diseñadores de Dacia también han trabajado sobre la próxima generación del sistema de accesorios YouClip, que utiliza piezas impresas en 3D —como luces, portavasos y soluciones de almacenamiento— que pueden colocarse fácilmente en distintos puntos del vehículo.

En el Hipster Concept, varios de estos puntos incluyen alimentación eléctrica, lo que significa que los usuarios pueden cargar dispositivos en movimiento desde las bases de carga, pero también alimentar un ventilador para enfriar o calentar el interior, e incluso un altavoz Bluetooth para reproducir música.

“Hasta nos preguntamos si realmente se necesita aire acondicionado en un auto como este”, explica Durand. “Es un vehículo en el que el propietario se subirá para recorrer unos 20 km, así que no hay necesidad real de pantallas grandes, A/C u otros extras que suelen usarse poco”, añade.

Durand comenta que la compañía apunta a una autonomía hipotética de unos 160 km con una carga completa de la batería y que la carga rápida en corriente continua probablemente no sea una opción, ya que la mayoría de los usuarios lo conectarán en casa o en el trabajo.

Aunque Hipster sigue siendo un concepto por ahora, parece que Dacia quiere llevarlo a producción, señalando que la Unión Europea está debatiendo agregar una nueva categoría automotriz al actual L7 Quadricycle, que puede conducirse sin licencia completa e incluso desde los 14 años en algunos países.

Esta categoría secundaria, que se situaría justo por debajo de un vehículo del segmento A —el cual exige sistemas de seguridad activos y pasivos que añadirían peso y costo al Hipster—, permitiría que este compacto de cuatro plazas fuera ideal para quienes buscan algo más que un Citroën Ami, pero que no quieren comprometerse con un vehículo eléctrico tradicional.

Con los presupuestos ajustados, los conductores jóvenes con dificultades para obtener independencia y los posibles compradores de EV desanimados por los grandes SUV, el Hipster Concept se presenta como una alternativa atractiva: algo único, ingenioso y muy al estilo Dacia.

