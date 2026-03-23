Geely Coolray 2026 llega a México con más tecnología, seguridad y diseño renovado

¡Atención! Geely anunció la llegada de la nueva Geely Coolray 2026 a México, se trata de una SUV subcompacta que eleva su propuesta en tres rubros clave: diseño, desempeño y tecnología.

Entre las principales novedades encontraos que ahora seis bolsas de aire de serie en todas sus versiones, sin duda un avance clave en seguridad dentro de su categoría.

Esta renovación no se limita a cambios estéticos, sino que busca redefinir la experiencia digital del segmento al incorporar, por primera vez, el sistema operativo Flyme Auto, desarrollado por Geely Holding Group, en un vehículo de combustión en el país.

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La Coolray, reconocida como la SUV más vendida de Geely a nivel global, evoluciona en esta nueva generación para fortalecer su posicionamiento en el segmento, incorporando mayores elementos tecnológicos, un paquete completo de asistencias avanzadas, un carácter dinámico más marcado y un estándar de seguridad más elevado desde su versión de entrada.

Está disponible para entrega inmediata en los distribuidores de la marca en los siguientes precios y versiones:

Geely Coolray GC PLUS $399,990 MXN

Geely Coolray GL PLUS $419,990 MXN

Geely Coolray GF PLUS $469,990 MXN

Evolución que redefine su carácter

La nueva Coolray adopta un lenguaje de diseño más agresivo y sofisticado. El frente presenta una parrilla de mayor protagonismo, entradas de aire más definidas y una firma luminosa LED rediseñada que refuerza su identidad moderna.

En la parte posterior destaca la luz trasera continua LED, un nuevo diseño de fascia con carácter más atlético y un alerón deportivo que acentúa su perfil dinámico. Las versiones superiores incorporan rines de 18" con enfoque Sporty Black Edition, detalles exteriores con inspiración en fibra de carbono y kit deportivo con calipers en color contrastante, aportando una estética más emocional y diferenciada.

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Sus dimensiones equilibradas —4,380 mm de largo, 1,810 mm de ancho y 1,615 mm de alto, con 2,600 mm de distancia entre ejes— le permiten mantener agilidad en entornos citadinos sin comprometer la estabilidad en carretera.

Flyme Auto: una nueva referencia en experiencia digital

Uno de los avances más relevantes de esta nueva generación es la incorporación de Flyme Auto, el sistema operativo desarrollado por Geely Holding Group que redefine la interacción entre el usuario y el vehículo.

Esta plataforma digital introduce una experiencia más fluida, intuitiva y centrada en el conductor, con una arquitectura optimizada que permite una operación rápida, personalización de interfaces y una integración más natural de funciones clave del vehículo.

La interfaz se despliega en una pantalla táctil central de 14.6 pulgadas, acompañada por un panel digital de 8.8 pulgadas. Flyme Auto ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, visualización optimizada de información del vehículo y una interacción más eficiente entre conductor y sistema.

Dicho sistema se complementa con cámara panorámica de 540°, conectividad avanzada, cargador inalámbrico, acceso Keyless y botón de encendido, posicionando a Geely Coolray como una de las SUV más digitalizadas de su segmento.

Seguridad avanzada dentro del segmento

La Geely Coolray 2026 incorpora seis bolsas de aire de serie en todas sus versiones, elevando el estándar de seguridad desde la configuración de entrada y marcando una diferencia relevante frente a su generación anterior.

A ello se suma un conjunto integral de sistemas activos y pasivos como ESC, TCS, ABS con EBD, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de llantas (TPMS) y una estructura reforzada.

En términos de asistencias avanzadas, dependiendo de la versión, incorpora hasta 15 sistemas ADAS, entre los que destacan:

Control crucero adaptativo (ACC)

Frenado autónomo de emergencia (AEB)

Advertencia y mantenimiento de carril (LDW + LKA)

Detección de punto ciego (BSD)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Reconocimiento de señales de tránsito (TSR)

Asistente en tráfico (TJA)

Este conjunto posiciona a Coolray como una de las SUVs subcompactas con la oferta de seguridad más completa de su categoría.

Interior renovado con enfoque más deportivo y tecnológico

El habitáculo evoluciona con una configuración más envolvente y materiales que elevan la percepción de calidad. Incorpora vestiduras en piel sintética perforada y, en versión GF Plus, ajuste eléctrico de seis posiciones para el conductor, iluminación ambiental y techo panorámico con vidrio corredizo frontal.

El equipamiento contempla climatización automática, salidas de aire traseras, múltiples puertos USB, volante multifunción forrado y un diseño orientado al conductor que prioriza ergonomía y conectividad.

La segunda fila abatible 60/40 y el portón trasero eléctrico en versiones superiores fortalecen su versatilidad para el uso diario.

Desempeño turbo con enfoque dinámico

La nueva Geely Coolray 2026 mantiene un motor 1.5 litros turbo de cuatro cilindros, que entrega 172 HP y 290 Nm de torque, asociado a una transmisión de doble embrague de 7 velocidades y tracción delantera.

Este conjunto ofrece aceleraciones contundentes dentro de su segmento y una respuesta progresiva en todo el rango de revoluciones. Integra 4 modos de conducción: Sport, Comfort, Eco y Smart, permitiendo ajustar el comportamiento del acelerador, la transmisión y la Dirección Eléctrica Asistida (EPS) según las condiciones de manejo.

La suspensión delantera tipo MacPherson y trasera con barra de torsión, junto con frenos de disco ventilados al frente y discos sólidos atrás, ofrecen un balance entre confort y control, mientras que el freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold refuerza la comodidad en tráfico denso.

Una evolución estratégica para Geely en México

Con un rediseño integral, una propuesta dinámica sólida y la incorporación de Flyme Auto en un modelo de combustión, la totalmente nueva Geely Coolray 2026 significa una evolución en la estrategia de producto de la marca en México.

Al integrar soluciones digitales avanzadas en segmentos de alto volumen y elevar el estándar de seguridad desde todas sus versiones, Geely reafirma su visión de hacer más accesible la innovación para un mayor número de usuarios.

La nueva Geely Coolray 2026 no solo mejora, sino que redefine su propuesta dentro del segmento de SUVs combinando diseño audaz, desempeño turbo y una experiencia digital de nueva generación.