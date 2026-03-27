La nueva barra de sonido Dolby Atmos de Sony ofrece todo lo que la Sonos Arc Ultra no ofrece y a un precio más bajo
Sony presenta una gama de barras de sonido y también un modelo muy asequible
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- Sony presenta la barra de sonido Bravia Theater Bar 7, con 9 altavoces y 5.0.2 canales, por 869 $ / 699 £
- También la Bravia Theater Bar 5 de 3.1 canales con subwoofer inalámbrico por 349 $ / 399 £
- Además, se han presentado dos subwoofers inalámbricos y altavoces traseros Atmos inalámbricos
Sony ha lanzado dos nuevas barras de sonido junto con nuevos subwoofers y altavoces traseros complementarios.
La Bravia Theater 7 es una barra de sonido todo en uno de 5.0.2 canales con nueve altavoces, que cuenta con drivers específicos orientados hacia arriba y hacia los lados, además de calibración automática de la sala. Está claramente posicionada para competir con la Sonos Arc Ultra, pero incluye una serie de características clave de las que carece la Sonos.
Es compatible con Dolby Atmos, DTS:X e IMAX Enhanced; las dos últimas no son compatibles con Sonos. También cuenta con paso de señal HDMI con soporte para 4K/120 Hz y Dolby Vision, mientras que la Sonos Arc Ultra carece de paso de señal HDMI.El artículo continúa a continuación
Además, cuenta con Bluetooth 6.0 con LDAC, Wi-Fi 6, y la Bar 7 tiene Spotify Connect y Apple AirPlay 2.
También puedes ampliar el nuevo Sony con el nuevo subwoofer más pequeño Bravia Theater Sub 8, el Theater Sub 9 más grande con doble driver y los altavoces Bravia Theater Rear 9, que cuentan con grandes altavoces de 80 mm orientados hacia arriba para un sonido espacial más envolvente.
Sony Bravia Theater Bar 5
La segunda barra de sonido, la Bravia Theater Bar 5, es un modelo de 3.1 canales que incluye un subwoofer inalámbrico. Es compatible con Dolby Atmos y DTS:X, y también incorpora las tecnologías de sonido envolvente virtual de Sony: Virtual Surround Engine, para un audio espacial virtual, y S-Force Pro, que emula los altavoces laterales para crear un campo sonoro más amplio.
Las nuevas barras de sonido están diseñadas para funcionar con televisores Bravia y la aplicación Bravia Connect, que te permite controlar tu sistema de cine en casa desde tu teléfono.
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Ambas nuevas barras de sonido tienen un precio muy competitivo. La Bravia Theater Bar 5 cuesta 349,99 $ / 399 £, y la Bravia Theater Bar 7 cuesta 869 $ / 699 £. Los precios y la disponibilidad en Australia aún no se han confirmado: los productos aparecen en la página web australiana de Sony, pero los precios no se han publicado al momento de escribir este artículo.
El Bravia Theater Sub 9 tiene un precio oficial de 899 $ / 899 £; el Theater Sub 8 cuesta 499 $ / 649 £, y los altavoces Theater Rear 9 cuestan 749 $ / 699 £. Todos los nuevos productos ya están disponibles para preordenar, y estamos preparando una reseña del Theater Bar 7, así que mantente atento a este espacio.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores barras de sonido
1. La mejor en general:
Samsung HW-Q800F
2. La mejor "oferta":
Sony HT-S2000
3. El mejor todo en uno de gama alta:
Klipsch Flexus Core 300
4. El mejor sistema de sonido envolvente Dolby Atmos:
Samsung HW-Q990F
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Contributor
Writer, broadcaster, musician and kitchen gadget obsessive Carrie Marshall has been writing about tech since 1998, contributing sage advice and odd opinions to all kinds of magazines and websites as well as writing more than twenty books. Her latest, a love letter to music titled Small Town Joy, is on sale now. She is the singer in spectacularly obscure Glaswegian rock band Unquiet Mind.
- Antonio QuijanoEditor