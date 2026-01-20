Los futuros televisores de Sony podrían ser fabricados por una nueva "empresa" entre TCL y precisamente Sony

Sony y TCL han anunciado planes para una nueva empresa conjunta que gestionará el negocio de televisores y equipos de audio para el hogar de Sony en el futuro. La nueva empresa se encargará del desarrollo y diseño de productos, la fabricación, las ventas, la logística y la atención al cliente, según un informe de Morningstar .

Parece que esta nueva empresa asumirá la totalidad del negocio de televisores de Sony Electronics. El comunicado indica que TCL poseerá el 51% y Sony el 49%, lo que sugiere que TCL será el actor dominante en su forma de operar.

No está claro qué implica exactamente "audio doméstico" en este caso. Suponemos que se incluyen barras de sonido como la Bravia Theater Quad, pero los altavoces independientes Sony CS quizás estén en una zona más incierta. No creemos que se incluyan los auriculares ni los altavoces Bluetooth de Sony.

Sony proporcionó una declaración a TechRadar con un poco más de información sobre el tipo de asociación que se planea:

"Sony y TCL acordaron avanzar con las conversaciones y la consideración de una asociación estratégica en el campo del entretenimiento en el hogar.

"Las dos compañías han firmado un memorando de entendimiento para confirmar sus intenciones de establecer una empresa conjunta para hacer crecer el negocio del entretenimiento en el hogar en el mercado global combinando las fortalezas de ambas compañías.

"La nueva empresa planea hacer avanzar su negocio aprovechando la tecnología de imagen y audio de alta calidad de Sony cultivada a lo largo de los años, el valor de la marca y la experiencia operativa, incluida la gestión de la cadena de suministro, al tiempo que utiliza la tecnología de visualización avanzada de TCL, la fortaleza de escala global, la presencia industrial, la eficiencia de costos de extremo a extremo y las ventajas de la cadena de suministro vertical.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Consideramos a las dos empresas como socios casi iguales; tanto Sony como TCL brindarán un apoyo firme para el crecimiento sostenible de la nueva empresa, para crear productos innovadores que satisfagan las expectativas de los clientes de todo el mundo y perseguir un mayor crecimiento comercial a través de la excelencia operativa.

En esta etapa, el anuncio refleja un memorando de entendimiento inicial, y aún se están debatiendo más detalles. Nos comunicaremos con más detalle oportunamente cuando tengamos información confirmada para compartir.

También nuestros amigos editores de TechRadar en EUA, se comunicaron con TCL para solicitar comentarios, aunque tampoco esperamos muchos detalles concretos de esa parte: el informe dice que se pretende alcanzar acuerdos definitivos a fines de marzo.

¿Televisores TCL con insignias Sony?

Este es un enfoque interesante para el futuro. Sospecho que la mayor participación de TCL en el negocio significa que probablemente dominará la fabricación de televisores Sony en el futuro, aunque Sony seguirá manteniendo una participación considerable en el negocio.

Así que no parece que se trate simplemente de una marca antigua y venerada cuya tecnología sea fabricada por una empresa completamente ajena, como es el caso de los televisores Toshiba. (Aunque esto puede tener resultados impresionantes: los televisores OLED europeos de Philips son fabricados por otra empresa y son excelentes).

Esperamos que los equipos de desarrollo de Sony participen en la nueva empresa y que la empresa conjunta siga utilizando paneles OLED cuando lo desees, aunque TCL evite por completo el OLED en sus televisores. Quizás sigamos contando con el procesamiento Sony Bravia XR y un perfil de imagen diseñado para los monitores profesionales de Sony, como se diseñan sus televisores actualmente.

¿Seguirá Sony TV esforzándose por igualar el balance de imagen de sus monitores profesionales? Así es como le gusta mostrar sus equipos, con el monitor como referencia. (Image credit: Future)

Es posible que TCL transforme principalmente las opciones de gama media y económica de Sony gracias a su fabricación increíblemente rentable. Los televisores de gama alta de Sony son legendarios, pero si bien sus opciones más asequibles son muy atractivas, siempre se quedan atrás de la competencia en cuanto a precio, y este se ha duplicado en el último año, con TCL, Hisense, Amazon y Roku dominando cada vez más el mercado de los televisores de gama media.

Pero es posible que los cambios sean más fundamentales y que la contribución de Sony sea mucho más leve, y que realmente veamos televisores TCL con insignias de Sony y un par de características únicas que los hagan destacar (como las funciones Perfect for PlayStation).

Una cosa a tener en cuenta aquí es que TCL ya es el productor de los paneles utilizados por muchos fabricantes de televisores, a través de su división de fabricación de pantallas , TCL CSOT, por lo que su participación en la fabricación de Sony puede no ser tan diferente a la actualidad, dependiendo de dónde Sony obtenga sus paneles.

O podría significar cambios mucho más drásticos en el futuro. Supongo que si el nuevo negocio conjunto no se confirma hasta marzo, lo más pronto que podemos esperar ver algo al respecto sería en el CES 2027.

En cualquier caso, los fans de Sony se encuentran entre los más entusiastas y leales del mundo de la televisión, por lo que este será un año interesante para ellos en cualquier caso.