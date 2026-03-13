LG Electronics añadirá compatibilidad con el nuevo rival de Dolby Atmos desarrollado por Samsung en algunos de sus televisores
Hay una razón obvia por la que es difícil no usar Eclipsa Audio
LG está incorporando compatibilidad con el formato Eclipsa Audio en sus modelos de 2026, así como en algunos televisores de 2025. Se trata de una alternativa a Dolby Atmos que ofrece audio espacial a través del streaming y que, cabe destacar, ha sido desarrollada por Samsung y Google.
Según un informe de FlatpanelsHD, todos los televisores LG de 2026 serán compatibles con Eclipsa Audio, y se ha añadido compatibilidad a los siguientes televisores de 2025 mediante una actualización gratuita: el LG G5, el LG C5, el LG CS5 y el LG QNED9M.
FlatpanelsHD afirma que el formato será compatible para la reproducción a través de los altavoces integrados de los televisores, o se podrá enviar a barras de sonido compatibles (como la Samsung HW-Q990F).El artículo continúa a continuación
Eclipsa Audio está siendo lanzado por la Alliance for Open Media, al igual que HDR10+, y no tiene cuotas de licencia ni regalías, por lo que las empresas pueden optar por admitirlo basándose únicamente en si consideran que el desarrollo técnico vale la pena. Todo esto también es válido para HDR10+, pero LG nunca ha considerado oportuno admitir al rival de Dolby Vision; sin embargo, volveremos más adelante a explicar por qué creo que esta vez es diferente.
En el pasado, hablamos en profundidad con Samsung sobre por qué desarrolló Eclipsa Audio, qué esperaba lograr y por qué creía que Dolby Atmos no podía ser el único futuro del sonido 3D.
Samsung afirmó que no tenía intención de expandirse a áreas en las que Dolby Atmos aún no se utiliza ampliamente o resulta prohibitivamente caro. "Dolby no se dedica seriamente a los videojuegos, ni está presente en el sector del audio para automóviles", señaló Allan Devantier, vicepresidente de Samsung Audio Lab (aunque debo añadir que Dolby invierte sin duda mucho en audio para automóviles; véase el Cadillac Optiq de este año).
Samsung tiene especial interés en que Eclipsa Audio sea utilizado por creadores de contenido más pequeños, quienes, según Devantier, "no pueden producir contenido inmersivo porque crear contenido Atmos cuesta demasiado dinero". La idea de ofrecer sonido espacial a los pequeños creadores parece ser también el objetivo de Google, ya que ha integrado la tecnología en YouTube.
Sin embargo, hay ambiciones de que Eclipsa Audio sea utilizado por el cine y la televisión como un rival completo de Atmos para producciones a gran escala: Samsung dijo que "estamos trabajando con Netflix y Amazon" en el formato, aunque no se han hecho anuncios al respecto.
Una sorpresa, dada la cautela de LG con otros formatos
A algunas marcas de televisores, como TCL e Hisense, les gusta incluir una gran variedad de formatos, lo que contribuye a que sus televisores den la sensación de ofrecer una relación calidad-precio increíble. LG suele ser mucho más cautelosa en este tipo de cuestiones.
La empresa ha admitido formatos de audio DTS en ocasiones en el pasado, pero ha sido de manera intermitente; actualmente no lo hace. LG también me comentó en un evento reciente que todavía no tiene planes inmediatos de admitir Dolby Vision 2, y los representantes no estaban seguros de si los televisores de 2026 podrían siquiera actualizarse para admitirlo en el futuro.
Esta decisión se basó en la falta de contenido Dolby Vision 2 en la actualidad; LG dijo que consideraría la compatibilidad cuando haya contenido que aproveche plenamente el formato.
Ahora bien, cabe señalar que tanto DTS como Dolby Vision 2 requieren el pago de una tarifa para incluirlos en un televisor, por lo que existe una razón de peso para que una empresa no los admita si no considera que sea un problema excluirlos.
Sin embargo, HDR10+ no requiere el pago de una tarifa para ser compatible, pero LG siempre se ha opuesto vehementemente a él, centrándose en cambio exclusivamente en Dolby Vision HDR. En el pasado, la respuesta de LG solía ser similar a la de Dolby Vision 2: que no había suficiente contenido para justificar la incorporación de la compatibilidad.
Más recientemente, HDR10+ se ha incorporado a más servicios de streaming (incluidos Apple TV+ y su alquiler de películas, Disney+ en algunos países, incluyendo parte del contenido de Hulu, y Paramount+ en algunos contenidos), así que el año pasado le pregunté a LG sobre la posibilidad de añadir compatibilidad, dado que ahora está más ampliamente disponible.
La empresa afirmó que sigue sin verle el sentido, alegando que prácticamente todo lo que está disponible en HDR10+ también lo estará en Dolby Vision. También señaló que considera que su propio procesamiento de mapeo de tonos es superior al de HDR10+, lo que elimina la necesidad de este último, y que probablemente nunca lo admitirá.
Entonces, ¿por qué Eclipsa es diferente? Bueno, sospecho que tiene que ver con algo que mencioné anteriormente: YouTube. YouTube no es compatible con Dolby Atmos, y sospecho que nunca lo será. YouTube también es más popular en los televisores que incluso servicios como Netflix y Disney+. Y los televisores se han convertido en la forma más popular de ver YouTube, superando incluso a los teléfonos.
Si la gente empieza a esperar y a disfrutar de contenidos en YouTube con el audio más envolvente de Eclipsa, entonces LG no quiere quedarse atrás como una plataforma en la que no se obtiene el mejor sonido de la aplicación de streaming más popular. Especialmente porque Samsung ya es compatible con Eclipsa Audio, y el hecho de que Google TV sea compatible con Eclipsa significa que TCL, Hisense y Sony seguramente incluirán el formato. Y si Samsung ha estado trabajando con Amazon, podemos suponer que los televisores Fire TV podrían ser compatibles en algún momento.
LG podía permitirse «quedarse fuera» de HDR10+ porque, como bien dijo, Dolby Vision fue la única opción disponible durante mucho tiempo en la práctica, y sigue siendo el actor más importante. Pero Eclipsa Audio tendrá un impacto en lugares a los que Atmos probablemente nunca llegará, por lo que tiene sentido que LG se una a Samsung en un formato emergente, por una vez.
